I film incentrati sulla figura dei serial killer sono da sempre particolarmente affascinanti, per via dei “giochi” a cui sottopongono i protagonisti e gli stessi spettatori, chiamati a cercare di risolvere il puzzle di enigmi a cui gli assassini di turno sottopongono i propri rivali. Film come Seven, Copycat, Zodiac o Hangman – Il gioco dell’impiccato sono solo alcuni tra i titoli più celebri di questo genere. Quelli più o meno liberamente ispirati ad assassini realmente esistiti, però, hanno un “fascino” in più. Tra i tanti appartenenti a questa categoria, un titolo meno conosciuto è Il segreto di David – The Stepfather, diretto nel 2009 da Nelson McCormick, noto anche per Che la fine abbia inizio (2008).

Questo thriller del 2009 – remake del film The Stepfather – Il patrigno, diretto nel 1987 da Joseph Ruben e interpretato da Terry O’Quinn – riprende dunque una vicenda liberamente ispirata a quella di un noto assassino statunitense, arrichendola naturalmente di risvolti ed elementi che arricchiscono così il tutto. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Il segreto di David – The Stepfather

Al suo ritorno a casa, dopo aver trascorso un po’ di tempo in una scuola militare per ragazzi problematici, Michael trova sua madre Susan alle prese con un nuovo compagno, David Harris, che ha conosciuto casualmente al supermercato. Più Michael impara a conoscere il nuovo patrigno e più Michael diventa però sospettoso, decidendo infine di indagare su di lui. Scopre così che questo signore dai modi gentili non è altro che un serial killer che ha già eliminato molte famiglie. Nel quartiere, le poche persone che hanno cominciato a notare delle incongruenze nei racconti di David iniziano inoltre a sparire misteriosamente. Michael capisce allora che non gli rimane molto per salvare sé stesso, sua madre e i suoi due fratelli.

Ad interpretare David Harris vi è l’attore Dylan Walsh, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Nip/Tuck, in cui interpreta il dottor Sean McNamara. Nel ruolo di Michael Harding, invece, vi è l’attore Penn Badgley, oggi noto come protagonista della serie You, dove per ironia della sorte è lui ad essere un assassino che si insinua nelle vite altrui. L’attrice Sela Ward interpreta invece Susan Harding, mentre l’attrice Amber Heard (ex moglie di Johnny Depp) è Kelly Porter, la ragazza di Michael. Completano poi il cast gli attori Jon Tenney, Skyler Samuels e Braeden Lemasters rispettivamente nei ruoli di Jay, Beth e Sean Harding.

Come finisce il film Il segreto di David – The Stepfather?

Nel finale, Susan si rende conto che il figlio potrebbe avere ragione sull’identità di David e se ne convince dopo aver visto il nuovo compagno aggredire i figli. Nello sfuggire a sua volta alle grinfie dell’uomo, riesce a pugnalarlo al collo con un frammento di vetro. David, che inizialmente sembra essere morto, si rianima in breve e riprende ad inseguire Susan, Michael e Kelly fino in soffitta. Qui Michael ingaggia con lui una lotta, che li porta infine a cadere giù dalla soffitta e a perdere conoscenza. Quando Michael si sveglia, scopre di essere stato in coma per più di un mese.

Quando Michael si sveglia, scopre di essere stato in coma per poco più di un mese. Viene a quel punto sapere che anche David è ancora vivo ed è riuscito a fuggire prima dell’arrivo della polizia. La scena finale mostra dunque proprio David, che ha nuovamente cambiato aspetto e nome in Chris Ames. Egli lavora ora in un negozio di ferramenta, dove incontra una donna che sta facendo acquisti con i suoi due figli. Si lascia così immaginare che la sua attività di serial killer di famiglie sia pronta per riprendere con nuove ignare vittime.

La storia vera dietro al film

Il film è liberamente ispirato al molteplice omicidio commesso nel 1971 da John List. Il 9 novembre di quell’anno infatti, utilizzando armi da fuoco, uccise sua moglie, sua madre e i suoi tre figli nella loro casa a Westfield, New Jersey e poi sparì nel nulla. Aveva però progettato gli omicidi così meticolosamente, che per un mese circa nessuno si accorse dell’assenza delle sue vittime. Latitante per quasi 18 anni, List, dopo aver assunto una falsa identità ed essersi risposato, venne infine identificato e arrestato il 1º giugno 1989. Ciò fu possibile in quanto nel maggio di quell’anno la sua vicenda venne narrata nel programma American Most Wanted, dove si fornì un identik del suo possibile aspetto.

Un uomo che riconobbe in quell’identik il suo vicino di casa segnalò la cosa alla polizia, che arrestò infine List. Confessando quanto compiuto, egli dichiaro di aver ucciso la sua famiglia in quanto aveva perso il lavoro e non sopportava l’idea di esporre i suoi cari ad una simile vergogna. List non si uccise nella speranza di potersi riunire in paradiso con la moglie e i figli una volta sopraggiunta la morte naturale, che avvenne nel 2008 per polmonite mentre scontava la sua condanna a vita in carcere. La vicenda di List ispirò numerosi film e serie oltre a The Stepfather, tra cui la serie Netflix The Watchers.

Il trailer di Il segreto di David – The Stepfather e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Il segreto di David – The Stepfather grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple TV, Rai Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 2 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 4.