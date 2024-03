10 Imperio – Effetto: piega il target alla volontà di chi lo usa

Ok, questa è una maledizione imperdonabile. È una cosa terribile nelle mani della persona sbagliata. Ma chi non lo utilizzerebbe almeno una volta? Si spera che la maggior parte delle persone non lo utilizzi per scopi troppo nefasti. Fondamentalmente, Imperio fa temporaneamente fare a una persona qualunque cosa voglia l’incantatore. Nella maggior parte dei casi, si tratta di commettere crimini orribili. Ma potrebbe avere anche usi più banali.

Ad esempio, se sei in macchina con un amico o un familiare e stanno guidando in modo spericolato, potresti usare la Maledizione Imperius per farli rallentare un po’. Oppure potresti usarlo per convincere qualcuno a essere gentile con te se si comporta da idiota. Solo perché è imperdonabile, non significa che non possa avere i suoi utilizzi innocenti.