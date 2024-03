Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger hanno intenzione di collaborare ancora una volta per un nuovo film. I due attori, che hanno interpretato due fratelli e hanno recitato insieme in “Twins” del 1988, sono anche apparsi insieme di recente agli Oscar, dove hanno fatto una parte in cui entrambi interpretavano i cattivi di “Batman“.

“Arnold e io siamo buoni amici. Ci siamo conosciuti molto prima di ‘Twins’, anni fa“, ha detto Danny DeVito alla CNN in una recente intervista. “Stiamo lavorando a qualcosa, un progetto che faremo insieme, un altro film. Andiamo molto d’accordo“.

Per quanto riguarda la loro riunione agli Oscar, Danny DeVito ha detto che hanno cercato di mantenere il riserbo prima dell’evento. “Quando ci hanno chiesto di farlo, è stato così divertente e abbiamo mantenuto la sorpresa il più possibile”, ha detto. “Non l’abbiamo detto a nessuno ed è stato divertente andare là fuori e c’è stata una grande e buona accoglienza. Sono stati molto, molto gentili con noi“.

Cosa sappiamo sul nuovo progetto di Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger?

Danny DeVito ha detto che il nuovo progetto della coppia è attualmente in fase di scrittura. “Speriamo che prima o poi avremo una bella sceneggiatura su cui lavorare“, ha detto.

In attesa della sceneggiatura, Danny DeVito ha ancora altri progetti, come il suo ruolo in “Always Sunny in Philadelphia” e il recente film d’animazione “Migration“. Il 22 marzo, inoltre, andrà in scena con “Matilda” allo State Theater di New Brunswick, nel New Jersey.

“Prima di tutto, amo il film. L’ho sempre amato, è stato uno dei miei film preferiti“, ha detto. “David Newman, che ha scritto la colonna sonora qualche anno fa, ha detto: facciamo questa cosa di ‘Matilda’ dal vivo. Si toglie la musica dal film e l’orchestra sinfonica è davanti allo schermo“.

“Io narro il film e interpreto Wormwood“, ha spiegato Danny DeVito. “Sarà una serata divertente. Rhea [Pearlman] verrà, è la signora Wormwood. Verrà anche Mara Wilson, che ha interpretato Matilda. Ho trovato la giacca e il cappello“.

Danny DeVito ha detto che il film “Matilda”, che ha debuttato nel 1996, gli è rimasto impresso perché l’ha fatto quando i suoi figli erano piccoli.

“Mio figlio aveva circa l’età di Matilda, otto o nove anni. E mi piaceva lavorare con i bambini. E l’intera esperienza è stata davvero fantastica“, ha ricordato DeVito. “Ogni volta che lo trasmettono, mi fermo a guardarlo“.