Scopriamo insieme cosa si cela dietro il primo episodio di House of the Dragon

L’episodio 1 della seconda stagione di House of the Dragon è stato ricco di Easter Egg e piccoli dettagli che anticipano alcuni prossimi avvenimenti della saga. Dopo quasi due anni di assenza, il prequel di Game of Thrones mette in chiaro la posta in gioco per questa nuova stagione che sarà piena di intrighi politici e macchinazioni a volontà, ma soprattutto che vedrà il divampare della guerra.

Tra personaggi tratti da Fuoco e Sangue di George R.R. Martin che entrano in scena e luoghi cari al cuore dei fan (Barriera e Grande Inverno), ecco i riferimenti nascosti del primo episodio di House of the Dragon stagione 2, A son for a son.