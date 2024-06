Shattered – L’inganno: la spiegazione del finale del film

Quello dell’home invasion è un sottogenere che genera sempre un certo fascino. Nei casi migliori, si seguono infatti con apprensione le vicende del gruppo di protagonisti barricati in casa mentre alcuni malviventi tentano di introdursi in essa. Titoli come Trespass, Survive the Night, La notte del giudizio o il celebre Funny Games sono solo alcuni esempi a riguardo, a cui nel 2022 si è aggiunto anche Shattered – L’inganno, un thriller in cui il malvivente di turno viene spontaneamente fatto entrare nell’abitazione dove si svolgeranno gli eventi.

Il film è diretto da Luis Prieto, regista celebre in Italia per aver diretto Ho voglia di te, il grande successo di pubblico con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Dopo un secondo film italiano, Meno male che ci sei, è passato a realizzare Pusher, remake dell’omonimo film di Nicolas Widing Refn, per poi passare del tutto negli Stati Uniti dove ha realizzato Kidnap, con Halle Berry, e poi Shattered – L’inganno. Con questo suo ad oggi ultimo film, Prieto confeziona dunque un’opera di genere capace di intrattenere e far rimanere con il fiato sospeso.

Per gli appassionati del genere, si tratta dunque di un titolo da non perdere, che potrà ora essere recuperato grazie al suo passaggio televisivo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Shattered – L’inganno. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Shattered – L’inganno

Protagonista del film è Chris Decker, giovane, milionario e divorziato. Quando incontra l’affascinante, sexy e misteriosa Sky, scatta subito la passione tra i due. Quando Chris rimane infortunato, la giovane donna si offre subito di trasferirsi a casa sua per accudirlo. Ben presto però, lo strano comportamento di Sky inizia a inquietare l’uomo, che sospetta che la donna abbia sinistre intenzione, sospetti che aumentano quando la compagna di stanza di Sky viene trovata assassinata. Chris, la sua ex moglie e la figlia si ritroveranno ben presto intrappolati in una lotta disperata per la sopravvivenza.

Ad interpretare Chris Decker vi è l’attore Cameron Monaghan, noto per aver interpretato Ian Gallagher nella serie televisiva Shameless e i gemelli Jerome e Jeremiah Valeska nella serie Gotham. Accanto a lui nel ruolo della moglie Jamie vi è Sasha Luss, mentre la figlia Willow è interpretata da Ridley Bateman. Il noto attore John Malkovich ha qui il ruolo di Ronald, il vecchio affittuario di Sky. Frank Grillo interpreta Sebastian, il complice di Sky, che è invece interpretata da Lilly Krug, recentemente vista anche in The Plane.

La spiegazione del finale: come finisce il film?

Verso la fine del film, quando ormai la follia di Sky è provata, Chris capisce che l’unico modo per salvarsi è quello di fuggire dalla casa in cui lei lo tiene prigioniero. Nonostante ci riesca, trovando il supporto di un autista che passava da quelle parti, Chris si rende ben presto conto che l’uomo è in realtà un complice della ragazza e che lo sta riportando da lei. L’autista si presenta così come il patrigno di Sky, Sebastian, che ha intrapreso una relazione con la giovane dopo la morte improvvisa della madre.

I due vogliono i milioni di dollari in obbligazioni di Chris e per ottenerli tagliano il pollice di Chris in modo che Sebastian possa fingere di essere lui al riconoscimento digitale in banca. Prima di partire, Jamie e Willow arrivano inaspettatamente e vengono chiuse in una stanza con Chris. Willow, rendendosi conto che è abbastanza piccola da poter accedere a un condotto di aerazione per farli uscire, striscia fuori. Nel mentre, Sky e Sebastian si accorgono che i soldi di Chris sono già stati prelevati dalla moglie e tornano all’appartamento.

Qui, però, i due litigano e Sky sceglie improvvisamente di sparare a Sebastian nella speranza che lei e Chris possano fare pace. Lui, però, la accoltella alla spalla e invia un segnale di SOS alla polizia. Sky, ferita ma non messa ko, ritrova però l’uomo e la sua ex moglie, ora in trappola. Proprio quando sta per ucciderli, però, si sente improvvisamente uno sparo e Sky cade a terra, ferita a morte. Si scopre che Willow era dietro di lei e le ha sparato alle spalle. Così facendo, la famiglia è salva e la vicenda può concludersi.

Il trailer di Shattered – L’inganno e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Shattered – L’inganno grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 17 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 4.

https://www.youtube.com/watch?v=l74coBFlHNI&pp=ygUfc2hhdHRlcmVkIGwnaW5nYW5ubyB0cmFpbGVyIGl0YQ%3D%3D