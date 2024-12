Squid Game – Stagione 1: 10 cose da ricordare prima guardare la seconda stagione

Con la seconda stagione di Squid Game che debutterà su Netflix il 26 dicembre 2024, è indispensabile che il pubblico ricordi cosa è successo durante la prima stagione di questa iconica serie thriller sudcoreana. Pubblicata nel 2021, Squid Game ha avuto un successo immediato su Netflix, diventando rapidamente la serie televisiva più vista di tutti i tempi del servizio di streaming. Con il suo mix di orrore scioccante e una premessa unicamente oscura, Squid Game ha affascinato ogni tipo di spettatore. Ora la serie sta finalmente per tornare con una seconda stagione che si preannuncia altrettanto terrificante e sconvolgente della prima.

In base al trailer, la seconda stagione di Squid Game sembra essere una diretta continuazione della prima, in cui persone sfortunate vengono convinte a partecipare agli Squid Games senza rendersi conto delle conseguenze mortali di questa decisione. In particolare, il protagonista dello show, Seong Gi-hun, ritorna non solo nello show, ma anche nei giochi. La sua intenzione sembra essere quella di distruggere questi giochi, indipendentemente da ciò che vogliono i suoi colleghi. Oltre a questo, sembra probabile che la nuova puntata risponderà ad altre domande su come e perché i giochi funzionano. Ecco cosa ha spiegato Squid Game finora:

10 Il personaggio principale di Squid Game è Seong Gi-hun La prima stagione di Squid Game inizia con il personaggio principale, Seong Gi-hun. Fin dall’inizio, il pubblico apprende che Gi-hun è divorziato e ha una figlia che vede raramente. Vive anche con l’anziana madre, con la quale va raramente d’accordo, e lotta con una dipendenza dal gioco d’azzardo che lo ha portato ad avere enormi debiti. Nel complesso, Gi-hun vive una vita piuttosto squallida e deludente e, all’inizio di Squid Game, sembra trovarsi in una situazione finanziaria molto difficile. Nel bene e nel male, l’introduzione ai giochi cambia il suo destino. Gli inizi di Gi-hun sono importanti perché offrono spunti sulle sue motivazioni e sulla sua personalità per il resto della stagione. A causa dei suoi debiti, Gi-hun ha un disperato bisogno di denaro che i Giochi dei Calamari possono fornirgli se vince. Gi-hun non solo potrebbe pagare i suoi debiti, ma potrebbe anche usare i soldi per rivedere sua figlia. Mentre altri personaggi potrebbero rinunciare a partecipare ai Giochi dei calamari perché non vogliono abbandonare la propria famiglia, a Gi-hun è rimasto ben poco nella sua vita, per cui la partenza non lo preoccupa.

9 Il venditore manipola le persone in difficoltà Gi-hun viene introdotto ai Giochi dei Calamari da un uomo misterioso conosciuto semplicemente come il Venditore. Questa figura si avvicina a Gi-hun e gli offre la possibilità di liberarsi dei suoi debiti e di diventare miliardario. Sebbene la situazione sembri indubbiamente losca e troppo bella per essere vera, Gi-hun lo accetta. Il denaro ha sicuramente un ruolo importante, ma c’è anche la sensazione che i Giochi dei calamari saranno facili. Presumibilmente, Gi-hun e gli altri pensano che non sarà troppo difficile vincere qualche partita, senza rendersi conto della realtà della situazione. Il Venditore si avvicina a queste persone, sapendo che sono indebitate e hanno una personalità dipendente, e fa leva su queste debolezze per convincerle a partecipare ai giochi. Il venditore è il fulcro di Squid Game, anche se appare solo per un breve periodo. L’interazione del Commesso con Gi-hun mostra come le persone bisognose vengano manipolate per dare involontariamente la propria vita per Squid Game. Il Venditore si avvicina a queste persone, sapendo che sono indebitate e hanno una personalità che crea dipendenza, e fa leva su queste debolezze per convincerle a partecipare ai giochi. Non è solo il debito a spingere Gi-hun a partecipare, ma anche la sua dipendenza da scommesse rischiose.

8 I giochi del calamaro sono giochi mortali per bambini Una volta che Gi-hun arriva nel luogo segreto dei Giochi del Calamaro, il pubblico scopre il vero scopo di questa competizione. 456 giocatori indossano delle particolari tute verdi e vengono tenuti in una stanza senza finestre. Vengono scortati fuori da guardie senza volto per gareggiare in giochi per bambini, che però non sono così semplici come potrebbero sembrare. Durante una partita di Red Light, Green Light, i giocatori che si muovono con il semaforo rosso vengono colpiti da un enorme baby doll. Come si scopre, ogni gioco ha un prezzo mortale e il vincitore deve essere l’ultimo a sopravvivere. Come se non bastasse, lo Squid Game diventa più spietato grazie alle sue regole violente. I giocatori apprendono che ogni concorrente che muore aggiunge 100 milioni di dollari al montepremi complessivo. Inoltre, i giocatori non devono essere uccisi durante i giochi e possono essere uccisi dai loro compagni. Questo crea un sistema incredibilmente pericoloso in cui Gi-hun e gli altri concorrenti devono guardarsi le spalle in ogni momento per non essere uccisi da chi li circonda.

7 Gi-hun incontra altri concorrenti fondamentali A causa dell’alta posta in gioco dei Giochi dei calamari, Gi-hun si ritrova a cercare alleati. Alla fine stringe un legame con altri concorrenti, anch’essi manipolati per partecipare al gioco. Cho Sang-woo è il migliore amico d’infanzia di Gi-hun che partecipa ai giochi per sfuggire a un’accusa di appropriazione indebita. Kang Sae-byok è un’immigrata che vuole vincere i soldi per far uscirela sua famiglia dalla Corea del Nord. Infine, Oh Il-nam è il concorrente più anziano del gioco, facendo sentire Gi-hun responsabile della sua protezione. Squid Game è incentrato su Gi-hun, ma questi personaggi aggiungono spessore alla storia. Imparando a conoscere queste persone, il pubblico capisce quanto tutti vogliano vincere e a cosa abbiano dovuto rinunciare per essere qui. Inoltre, queste storie mostrano che i concorrenti di Squid Game potrebbero non essere le persone migliori. Nel complesso, aumentano la posta in gioco dei giochi e offrono alcuni spunti per la storia più importante.

6 Cosa succede agli altri personaggi di Squid Game Non dovrebbe sorprendere che, a causa dei giochi, quasi tutti i personaggi secondari finiscano per morire alla fine di Squid Game. Tuttavia, le loro morti sono tutt’altro che anticlimatiche. Ad esempio, Sae-byeok viene uccisa da Sang-woo durante una sfida di Squid Game, quando la pugnala. Sae-byeok presumibilmente si dissangua e muore. In seguito, Sang-woo viene ucciso da Gi-hun durante l’ultimo round dei Giochi dei calamari. Infine, Il-nam muore durante la sfida delle biglie. Di conseguenza, l’unico personaggio che ha partecipato ai Giochi dei calamari che ritorna in stagione 2 è Gi-hun. In un certo senso, questo è deludente perché i personaggi precedenti hanno portato storie così interessanti e il pubblico potrebbe essersi affezionato a loro. D’altra parte, la seconda stagione di Squid Game ha la possibilità di introdurre altri personaggi meravigliosi e forse questa volta qualcuno di loro sopravviverà.

5 Hwang Jun-ho sta cercando suo fratello Nel mezzo del viaggio di Gi-hun attraverso i Giochi del Calamaro, c’è anche un’altra storia che si sta svolgendo. Si tratta di Hwang Jun-ho, un detective della polizia il cui fratello è scomparso. Egli ritiene che il fratello sia stato rapito dai Giochi dei calamari e cerca quindi di infiltrarsi nel misterioso luogo in cui si svolgono i giochi. La storia di Jun-ho è altrettanto rischiosa di quella di Gi-hun e si conclude con uno scioccante colpo di scena che molti non avevano previsto. Come si è scoperto, il fratello di Jun-ho non era morto o scomparso, ma è in realtà il Front Man di Squid Game. L’Uomo del Fronte è un leader dei Giochi dei Calamari che veste completamente di nero, indossa una maschera e di tanto in tanto appare ai concorrenti. Come suggerisce il nome, sembra essere una sorta di ospite o emissario dei giochi. Jun-ho scopre che suo fratello è coinvolto nei giochi e viene pugnalato da lui. Tuttavia, Jun-ho sembra essere sopravvissuto all’attacco, visto che il suo ritorno è previsto per la seconda stagione.

4 Cosa succede realmente dietro i giochi Un’altra grande rivelazione che avviene nel corso dei giochi è che la competizione non si svolge in segreto. Durante la stagione 1, gli spettatori apprendono che un certo numero di persone facoltose, chiamate VIP, guardano i Giochi dei calamari da lontano come intrattenimento. In particolare, i VIP indossano maschere animali dorate e sembrano non avere alcun problema a guardare la gente che uccide e muore. Questa rivelazione dimostra che i Giochi dei calamari sono molto più oscuri di quanto si pensasse e che c’è qualcuno che tira le fila. La fine della prima stagione di Squid Game rivela chi c’è dietro i giochi, ma sarebbe interessante vedere di più sui VIP nella seconda stagione. Anche se questi uomini non gestiscono i giochi, è probabile che li sostengano finanziariamente. Inoltre, la loro partecipazione in generale fa luce sul tipo di persone che sono. Supponendo che questi uomini abbiano posizioni importanti nel mondo, distruggerli è importante quasi quanto distruggere i giochi in generale.

3 Il ruolo di Oh Il-Nam nei Giochi del calamaro Tra tutti i colpi di scena della stagione 1 di Squid Game, il momento più sorprendente è quello in cui il pubblico scopre che Oh Il-nam non è mai morto durante la sfida delle biglie ed è in realtà il creatore dei Giochi dei Calamari. Come si scopre, Il-nam era un uomo incredibilmente ricco che si è annoiato a tal punto delle sue ricchezze da voler dare un po’ di pepe a questa terribile competizione. Quando ha saputo che stava morendo per un tumore al cervello, Il-nam si è unito ai giochi per un’ultima avventura prima di morire. Gi-hun viene a sapere tutto questo mentre Il-nam è sul letto di morte. La scena finale tra Gi-hun e Il-nam è molto tesa. Gi-hun è ovviamente tradito e ferito dalla rivelazione di Il-nam. I suoi sentimenti peggiorano quando Il-nam scommette con lui che il senzatetto sulla strada fuori dalla loro finestra non riceverà aiuto entro mezzanotte, causando la sua morte per assideramento. Alla fine l’uomo viene aiutato, ma il sentimento di Il-nam rimane. Le persone ricche hanno il controllo del mondo e possono manipolarlo a loro piacimento attraverso i Giochi dei calamari.

2 Gi-hun ha vinto i Giochi dei Calamari (ma a quale prezzo?) Alla fine, Gi-hun vince i Giochi dei calamari. La sfida finale vede Gi-hun e Sang-woo giocare al gioco per bambini che dà il nome allo show: il Gioco del Calamaro. Il gioco non termina finché uno dei due concorrenti non può più giocare. Così, gli uomini devono essenzialmente combattere fino alla morte. A causa del background comune di Sang-woo e Gi-hun, la battaglia è difficile, ma alla fine Gi-hun vince. Naturalmente, questo è un sollievo ma anche una terribile realtà. Gi-hun è diventato un miliardario, ma al costo di 455 vite. La storia di Gi-hun nella prima stagione si conclude con la scoperta dei piani di Il-nam e la decisione di rimanere in Corea del Sud per cercare di smantellare i Giochi dei Calamari, piuttosto che vedere sua figlia negli Stati Uniti. Con l’aiuto di Jun-ho, Gi-hun rientrerà nei giochi con l’intenzione di vendicarsi del Front Man. Anche se farà del suo meglio per salvare le vite dei nuovi concorrenti dello Squid Game, è più che probabile che venga versato altro sangue.