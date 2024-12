Squid Game, la spiegazione del finale della prima stagione

La serie drammatica coreana Squid Game di Netflix ha un finale ricco di colpi di scena che promette molto di più, ma gli spettatori potrebbero aver bisogno di una spiegazione degli eventi in vista della seconda stagione. La conclusione di Squid Game porta al termine il torneo del titolo in modo emozionante e tragico, riecheggiando i temi di altri thriller di sopravvivenza acclamati dalla critica come The Hunger Games e Battle Royale. I messaggi della serie sulla ricchezza e sulla sopravvivenza sono toccanti e i suoi colpi di scena terranno gli spettatori incollati fino alla fine del finale.

Dopo un’intera stagione passata a seguire il divorziato e sfortunato Seong Gi-hun nei suoi tentativi di vincere i Giochi dei calamari, gli spettatori potranno finalmente vedere il risultato dei suoi sforzi nell’episodio 9, “Un giorno fortunato”. Gi-hun è uno dei tanti concorrenti sommersi dai debiti e alla disperata ricerca di una via di fuga, anche a costo di partecipare al mortale torneo. Alla fine della stagione 1 di Squid Game , toccherà a Gi-hun e al suo amico d’infanzia Cho Sang-woo stabilire chi vincerà il primo premio di 45,6 miliardi di won (circa 38 milioni di dollari).

La stagione 1 di Squid Game è disponibile in streaming su Netflix. La seconda stagione debutterà nel 2024.

Chi vince il torneo di Squid Game? Spiegazione della vittoria di Gi-hun

L’episodio 9 della stagione 1 di Squid Game si apre con la sfida finale del torneo e il gioco a cui partecipano Gi-hun e Sang-woo dà il nome a Squid Game. Il gioco prevede che un giocatore sia all’attacco, mentre l’altro assume una posizione difensiva. La persona in attacco – in questo caso Gi-hun – deve farsi strada in un campo a forma di calamaro, toccando la testa del calamaro con il piede per vincere. Nel frattempo, il giocatore in difesa deve cercare di fermarlo e spingerlo fuori dal campo. I concorrenti giocano fino a quando uno di loro non è più in grado di farlo, e la partita si conclude in genere con la morte di uno di loro.

Durante la finale, Gi-hun e Sang-woo si azzuffano in modo teso ed emozionante e i VIP assistono insensibili al violento tentativo dei due di vincere il premio. Ma mentre Sang-woo sta per uccidere Gi-hun con un coltello che ha portato di nascosto, Gi-hun alla fine sceglie la pietà piuttosto che il denaro. Dopo aver preso il sopravvento e aver trovato un’apertura per vincere, il leader di Squid Game sfrutta le regole del torneo, che indicano che i giochi possono terminare prima se la maggioranza è d’accordo.

Purtroppo, offrire a Sang-woo la possibilità di andarsene con lui non funziona per Gi-hun. Il suo amico d’infanzia si pugnala al collo, rendendo Gi-hun il vincitore finale. Per quanto riguarda il motivo per cui Sang-woo si uccide durante il finale della stagione 1 di Squid Game , ci sono un paio di possibili spiegazioni. Per prima cosa, Sang-woo si sente in colpa per le vite perse durante il torneo e suggerisce di non lasciarle morire invano all’inizio del combattimento tra lui e Gi-hun. Sa anche che, se rimane in vita, tornerà da sua madre a mani vuote, cosa che non sembra disposto ad accettare.

Cosa succederà a Hwang Jun-Ho dopo il finale di Squid Game Stagione 1

Dopo essersi infiltrato con successo nel torneo Squid Game come guardia, l’agente di polizia Hwang Jun-ho raccoglie prove da riportare ai suoi colleghi di Seoul. Tuttavia, i tentativi di Jun-ho di smascherare il torneo falliscono e non riesce a fuggire dall’isola in cui si svolge. Durante un confronto con il Front Man, che si rivela essere il fratello scomparso In-ho, Jun-ho viene colpito e dato per morto. Cade da una scogliera nell’oceano e di lui non si hanno più notizie. Il finale della stagione 1 diSquid Game non conferma il destino di Jun-ho e molti hanno ipotizzato che sia ancora vivo.

La ferita alla spalla di Jun-ho potrebbe non essere fatale, ma il finale di Squid Game suggerisce che il torneo è ancora in corso, il che significa che le prove di Jun-ho non arriveranno mai a Seoul. Tuttavia, l’attore Wi Ha-joon è confermato per la seconda stagione di Squid Game . Ciò significa che Jun-ho è uno dei pochi personaggi che ritornano nella seconda stagione di Squid Game. Sebbene sia possibile che appaia nei flashback, potrebbe anche essere sopravvissuto alla caduta. La serie dovrà spiegare cosa è successo dopo la sua resa dei conti con In-ho e perché le sue prove non hanno avuto alcun impatto sul torneo mortale.

Spiegato il colpo di scena del cattivo di Squid Game Stagione 1

Ci si potrebbe aspettare che la lotta tra Gi-hun e Sang-woo sia il momento più scioccante del finale della stagione 1 di Squid Game , ma non è così. Il finale della prima stagione rivela che Il-nam non è morto durante Marbles e non è mai stato in pericolo. In uno dei colpi di scena più brillanti di Squid Game, la serie stabilisce che Il-nam è l’ideatore del torneo. Convoca Gi-hun al suo capezzale poco prima che muoia a causa di un tumore al cervello e gli spiega che ha organizzato i Giochi dei calamari con l’aiuto di Front Man.

Il-nam viene presentato come un normale giocatore, quindi questa rivelazione è scioccante sia per il pubblico che per Gi-hun. Quando Gi-hun chiede maggiori informazioni sull’identità e sul motivo di Il-nam, viene accolto da una dura rivelazione: Il-nam è un uomo ricco che presta denaro alle persone per vivere, il che significa che è il motivo per cui le persone sono così disperate da partecipare ai Giochi dei calamari. Inoltre, organizza il torneo perché si annoia e dice a Gi-hun che avere troppa ricchezza rende la vita “non divertente”.

Ciò offre un’impressionante rappresentazione di chi è veramente Il-nam, che è ben lontano dall’anziano che Gi-hun crede essere suo amico. Il-nam ammette anche di essersi iscritto al torneo per “provare qualcosa”, sottolineando quanto sia vuota la sua vita. L’uomo anziano è chiaramente appassionato di inganni e giochi, e ne gioca un ultimo con Gi-hun prima di morire. I due fanno una scommessa durante la loro conversazione finale nella stagione 1 di Squid Game , e questo aggiunge un altro livello di commento al finale.

Il vero significato dell’ultima scommessa di Seong Gi-Hun e Oh Il-Nam

La scena che rivela la vera identità di Il-Nam non è solo uno dei migliori colpi di scena della storia recente dei K-drama, ma anche la conversazione più cruciale di Squid Game. Mentre i due parlano per l’ultima volta, Il-nam convince Gi-hun ad accettare un’ultima scommessa. Guardando dal piano superiore di una torre di Seoul, i due vedono un senzatetto ubriaco che giace per strada nel freddo dell’inverno. L’uomo morirà per assideramento se nessuno verrà a prenderlo al più presto. Il-nam scommette con Gi-hun che nessuno aiuterà l’uomo prima dello scoccare della mezzanotte.

Sebbene Gi-hun respinga la scommessa come una sciocchezza, è la metafora perfetta per punteggiare la loro successiva conversazione sul vero significato diSquid Game. L’ammissione di Il-nam di aver iniziato e partecipato ai giochi perché lui e i suoi colleghi miliardari erano annoiati dalla vita dimostra come la moralità dei ricchi sia spesso guidata dall’ego. Al contrario, Gi-hun non ha quasi toccato i soldi vinti per il senso di colpa di aver partecipato, anche se praticamente non aveva scelta. Per quanto riguarda la loro scommessa finale, Gi-hun finisce per avere ragione, poiché qualcuno alla fine aiuta l’uomo ubriaco. Tuttavia, Il-nam muore prima di poter imparare dallo scambio.

Come la scena finale di Squid Game Stagione 1 prepara la Stagione 2

Il Venditore fa un’altra apparizione mentre Gi-hun sale su un treno diretto all’aeroporto per andare a trovare sua figlia negli Stati Uniti. Mentre Gi-hun non riesce a catturare il Venditore, affronta la persona che quest’ultimo ha reclutato per il gioco, dicendogli di non aderire e prendendogli la carta dello Squid Game. Mentre sta per imbarcarsi sull’aereo, Gi-hun chiama il numero riportato sulla carta e viene intercettato dal Front Man. Gi-hun e il Front Man si scambiano minacce e Gi-hun decide di non salire sul suo volo. Questo anticipa il suo viaggio nella seconda stagione di Squid Game, che promette di vedere Gi-hun in cerca di vendetta.

Il primo filmato di Netflix sulla prossima stagione di Squid Game mostra un’ulteriore conversazione tra Gi-hun e l’Uomo del Fronte, confermando che il nemico sa che li sta inseguendo. Questo rappresenterà un ostacolo per la vendetta di Gi-hun nella seconda stagione, ma non sembra impedirgli di cercare le altre persone dietro il torneo. Fortunatamente, questo significa che Squid Game potrebbe continuare ben oltre il finale della stagione 1, lasciando molte domande a cui lo show dovrà rispondere.