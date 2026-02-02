A Knight of the Seven Kingdoms: chi è Egg? La spiegazione della sua identità

Egg è uno dei personaggi principali di A Knight of the Seven Kingdoms, e la sua vera identità ha un legame affascinante con Game of Thrones. La storia di A Knight of the Seven Kingdoms ha debuttato nel gennaio 2026 ed è già stata rinnovata per una seconda stagione da HBO. La serie è lo spin-off più recente di Game of Thrones dopo House of the Dragon.

Lo show, un po’ come House of the Dragon, riporta il franchise ai suoi antichi fasti dopo le reazioni divisive al finale di Game of Thrones. Ci riesce riducendo la portata del racconto: da draghi, magia e Estranei si passa a una storia più leggera e incentrata sui personaggi, basata sulla raccolta di novelle di George R. R. Martin, Tales of Dunk and Egg (I racconti di Dunk e Egg).

Di conseguenza, le differenze tra A Knight of the Seven Kingdoms e Game of Thrones risultano piuttosto evidenti, nonostante l’ambientazione condivisa. Uno dei principali elementi di distinzione è il fatto che la prima si concentri esclusivamente su due personaggi, invece che su una moltitudine di membri delle grandi casate di Westeros: Ser Duncan l’Alto, noto anche come Dunk, ed Egg.

Per quanto riguarda Egg, interpretato da Dexter Sol Ansell, la sua vera identità è particolarmente intrigante e presenta forti collegamenti con Game of Thrones, House of the Dragon e con il più ampio mondo di Westeros.

Egg di A Knight of the Seven Kingdoms è in realtà Aegon Targaryen

In A Knight of the Seven Kingdoms, Egg svolge il ruolo di scudiero di Dunk, anche se la sua vera identità è ancora più interessante. Egg è in realtà Aegon Targaryen, il quarto figlio del principe Maekar Targaryen, a sua volta figlio del re Daeron II Targaryen. Quest’ultimo è il re all’inizio di A Knight of the Seven Kingdoms, prima che il trono passi infine a Maekar stesso.

Aegon Targaryen viene cresciuto come principe prima di diventare lo scudiero conosciuto semplicemente come “Egg”. Questo soprannome deriva dalla pronuncia del nome Aegon nell’universo di Game of Thrones (“Egg-on”), e suo fratello maggiore iniziò a chiamarlo Egg fin da quando era piccolo.

In A Knight of the Seven Kingdoms, Egg non rivela subito di essere un membro di Casa Targaryen: la verità emerge solo nell’episodio 3. Quando Aerion si scaglia contro Tanselle nell’episodio 3 per aver mancato di rispetto alla sua famiglia durante lo spettacolo di burattini, Dunk tenta di fermarlo. Prima che Aerion possa vendicarsi su Dunk, Egg interviene, confermando di essere il fratello minore di Aerion.

Perché Egg nasconde la sua vera identità

Il motivo per cui Aegon Targaryen nasconde la propria identità e usa il nome Egg è legato a uno degli elementi centrali della trama della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms. La stagione ruota attorno a un torneo ad Ashford Meadow, dove Aegon avrebbe dovuto fare da scudiero a suo fratello maggiore, Daeron.

Tuttavia, nei libri Tales of Dunk and Egg di G.R.R.M., viene rivelato che Daeron non aveva alcun desiderio di partecipare al torneo. Di conseguenza, Daeron fugge portando con sé Aegon. Quest’ultimo si rasa la testa per evitare che qualcuno riconosca i suoi tratti tipici dei Targaryen, dettaglio che Aerion sottolinea quando si riunisce a Egg nell’episodio 3.

Prima che Egg riveli la sua vera identità di Targaryen nell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms, ci sono diversi indizi che suggeriscono il suo segreto. Ad esempio, nell’episodio 2 Egg appare visibilmente preoccupato quando vede arrivare i membri della famiglia Targaryen per il torneo. Anche il suo linguaggio e la sua conoscenza della storia dei Sette Regni sono più adatti a un reale che a un ragazzo di umili origini.

Le sezioni successive di questo articolo spiegano cosa accade a Dunk ed Egg nelle novelle di GRRM, oltre ai loro destini nell’universo di Game of Thrones.

Cosa succede a Egg durante le sue avventure con Dunk

La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms adatta la novella The Hedge Knight, che segue Dunk durante il torneo con Egg al suo fianco come scudiero. Dopo il torneo, nella novella, Egg supplica suo padre Maekar di permettergli di continuare a servire Dunk come scudiero. Maekar accetta con riluttanza, dando il via alle ulteriori avventure di Dunk ed Egg.

Successivamente, Dunk ed Egg viaggiano in varie regioni di Westeros, tra cui Dorne e Oldtown. La seconda grande storia, The Sworn Sword, verrà adattata nella seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms e vede Dunk ed Egg coinvolti in una disputa sulla proprietà di un fiume nel Reach.

Durante The Sworn Sword, i due incontrano i Blackfyre, un gruppo di discendenti illegittimi di Aegon IV Targaryen, legittimati dal re sul letto di morte. Questo evento porta alla Seconda Ribellione Blackfyre contro il Trono di Spade, e Dunk ed Egg finiscono per trovarsi al centro del conflitto.

Se A Knight of the Seven Kingdoms dovesse continuare con una terza stagione, con ogni probabilità adatterebbe The Mystery Knight, che vedrebbe Dunk ed Egg coinvolti in un altro torneo. La storia include anche alcuni nomi di rilievo dell’universo di Game of Thrones, come Stark e Frey.

Come Egg diventa re e cosa sappiamo sul regno di Aegon V

Alla fine, una volta terminati gli anni da scudiero, Aegon diventa uno dei tanti re Targaryen dell’universo di Game of Thrones. Ci riesce nonostante sia il quarto figlio di Maekar I, motivo per cui Aegon V viene ricordato come “l’Improbabile”. Il fratello maggiore Daeron muore a causa di una malattia, mentre il secondogenito, Aerion, diventa tristemente famoso per la sua crudeltà e follia.

Nella sua follia, Aerion beve una coppa di altofuoco, convinto che lo trasformerà in un drago. Alla morte di Maekar I, restano dunque solo Aemon, ormai maestro, e Aegon. Viene convocato un Grande Consiglio per decidere il nuovo re, durante il quale Aemon insiste affinché Aegon sieda sul Trono di Spade. È così che Egg diventa Aegon V Targaryen.

Il regno di Aegon è noto per l’impegno del re a favore del popolino di Westeros. Questo provoca malcontento tra altri lord, ma Aegon riesce a reprimere diverse ribellioni, inclusa la Quarta Ribellione Blackfyre, durante il suo periodo sul trono.

Verso la fine del suo regno, Aegon ritiene di aver bisogno del potere che un tempo i draghi conferivano a Casa Targaryen per convincere gli altri lord a sostenere i suoi piani a favore del popolino. Purtroppo, i tentativi di Aegon V di far schiudere delle uova di drago portano alla tragedia di Summerhall, un incendio che uccide lui, il suo figlio maggiore e Ser Duncan l’Alto.

In che modo e quando Game of Thrones ha fatto riferimento a Egg

Considerato il ruolo importante che Egg avrà in A Knight of the Seven Kingdoms, è naturale chiedersi come sia stato citato in Game of Thrones. Egg viene menzionato più volte, in particolare da Aemon Targaryen, suo fratello e maestro dei Guardiani della Notte.

Nella prima stagione di Game of Thrones, mentre Jon Snow valuta l’idea di disertare i Guardiani della Notte per aiutare la sua famiglia, Aemon rivela di essere Aemon Targaryen e racconta che suo fratello Aegon divenne re dopo che lui rifiutò il trono. Nella quinta stagione di Game of Thrones, Aemon si ammala di demenza.

Sul letto di morte, Aemon dice: «Egg, ho sognato di essere vecchio». Questa frase dimostra come la sua mente confusa torni ai giorni della giovinezza trascorsi con Aegon, come suggerisce il soprannome che gli aveva dato. Dopo che A Knight of the Seven Kingdoms approfondirà la storia di Egg, questi riferimenti in Game of Thrones risulteranno probabilmente ancora più emozionanti.