Osgood Perkins torna con un nuovo horror, Keeper – L’Eletta. Ecco il trailer

Dal 12 marzo al cinema distribuito da Be Water, Keeper – L’eletta è il nuovo film di Osgood Perkins, di cui oggi vi proponiamo il trailer.

In una baita isolata, Liz e Malcolm si godono il loro weekend fuori porta. Ma presenze inquietanti e un legame oscuro con la foresta iniziano a emergere. Le visioni si moltiplicano, la realtà vacilla e il rifugio si trasforma in un incubo di manipolazione, destino e mostruosa eredità.

Dopo il successo mondiale di Longlegs e l’acclamato adattamento di The Monkey, il nuovo viaggio nel male di Osgood Perkins con Tatiana Maslany e Rossif Sutherland.

