A Knight Of The Seven Kingdoms, episodio 3: la spiegazione di QUEL colpo di scena

L’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms è stato finora il più emozionante, con la rivelazione finale che Egg è in realtà il principe Aegon Targaryen. Nei due episodi precedenti dello spin-off di Game of Thrones, avevamo appreso che due dei figli del principe Maekar, Daemon e Aegon, non erano arrivati al torneo di Ashford Meadow quando previsto, scatenando una certa agitazione tra i Targaryen. Nonostante ciò, lo spettacolo doveva continuare e il torneo è iniziato ufficialmente nell’episodio 2 senza di loro.

Mentre tutto questo accadeva, Ser Duncan l’Alto è stato ufficialmente riconosciuto come cavaliere nientemeno che dal principe Baelor Targaryen, erede al Trono di Spade. Tuttavia, Dunk non era ancora del tutto pronto per la giostra. Doveva prima decorare il suo scudo con un emblema unico e procurarsi un’armatura. Dunk chiese a Tanselle — una burattinaia dorniana per la quale provava una certa infatuazione — di dipingere sul suo scudo un olmo sotto una stella cadente. Tanselle accettò.

Questo diventa un dettaglio fondamentale nell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms, poiché è proprio la missione di Egg di recuperare lo scudo appena dipinto a portare alla scoperta della sua vera identità. Poi c’è l’affetto di Dunk per Tanselle, che lo spinge ad agire in modo sconsiderato e a cacciarsi in enormi guai. Ma di questo parleremo più avanti. Per prima cosa, entriamo nel grande segreto targaryen di Egg.

La spiegazione della vera identità di Egg in A Knight of the Seven Kingdoms

Il finale dell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms vede Dunk attaccare il principe Aerion Targaryen per difendere Tanselle. Naturalmente, un crimine del genere commesso davanti a decine di testimoni dovrebbe concludersi con una rapida esecuzione, ma Egg interviene per salvare la situazione. Ordina agli uomini della Guardia Reale di lasciare andare Dunk, e loro obbediscono. Quando Egg chiama Aerion “fratello”, tutto diventa chiaro. Egg è il principe Aegon Targaryen, il figlio scomparso del principe Maekar e nipote del re Daeron II Targaryen.

Nel corso dei primi episodi di A Knight of the Seven Kingdoms c’erano stati diversi indizi che suggerivano un legame tra Egg e i Targaryen. È piuttosto evidente che non sia di umili origini come finge, dato che il suo accento e il suo atteggiamento generale differiscono notevolmente da quelli di Dunk. Egg ha inoltre fatto di tutto per evitare di essere notato dai principi Targaryen e sembrava provare un forte risentimento verso Aerion in particolare. Ora sappiamo perché.

Egg incontra Ser Robyn Rhysling

Ora che abbiamo affrontato la più grande rivelazione dell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms, torniamo all’inizio di questo capitolo. Egg è determinato a essere un buon scudiero e ad aiutare Dunk a vincere. Così prende il cavallo e la lancia di Dunk e si allontana per addestrare il destriero e fare pratica con il proprio ruolo. È in quel momento che Egg viene avvicinato da Ser Robyn Rhysling.

Ser Rhysling è duro come pochi. A Knight of the Seven Kingdoms utilizza uno dei suoi flashback per spiegare come Rhysling abbia perso un occhio, ed è una storia piuttosto brutale. Nonostante ciò, il cavaliere si dimostra gentile con Egg. Rhysling appare sullo schermo solo per pochi istanti, ma l’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms lascia pochi dubbi sul fatto che questo personaggio avrà un ruolo più importante in futuro.

Il legame tra Dunk ed Egg continua a crescere

Dopo il ritorno di Egg dall’incontro con Ser Robyn Rhysling, Dunk appare un po’ turbato. Nel corso di A Knight of the Seven Kingdoms, Dunk ha cercato di essere severo con il suo scudiero, ma finisce sempre per cedere alla gentilezza. È esattamente ciò che vediamo nell’episodio 3. Si tratta di una sequenza piuttosto tenera, in cui Dunk insegna incoraggiando Egg a cucire una toppa su un indumento e poi preparano insieme il pranzo.

In pochi giorni, Dunk ed Egg sono diventati incredibilmente legati. Questo rende naturalmente la vera identità di Egg ancora più complicata. Dunk non ha idea che il ragazzo a cui si è affezionato (e che minaccia spesso) sia in realtà un principe. Inoltre, A Knight of the Seven Kingdoms suggerisce che Egg non abbia mai sperimentato prima un legame così stretto e un’attenzione sincera come quella che Dunk gli riserva.

La spiegazione dell’offerta di Plummer a Dunk

Alla fine dell’episodio 3 di A Knight of the Seven Kingdoms, Dunk non ha ancora avuto l’opportunità di partecipare a una giostra. I primi turni sono riservati esclusivamente a cavalieri e lord di alto rango, mentre i cavalieri erranti devono attendere per sfidare in seguito. Tra un paio di giorni, Dunk potrà scegliere quale avversario affrontare. Tuttavia, prima che quel momento arrivi, Dunk viene avvicinato da Plummer, il Maestro dei Giochi.

Plummer spiega a Dunk che il lord di Ashford si è spinto troppo oltre nell’organizzare il torneo e sta cercando un modo per recuperare parte del denaro speso. Plummer spera che Dunk accetti di affrontare il figlio maggiore di Ashford, Ser Androw, un cavaliere noto per la sua abilità nelle giostre.

Data la reputazione di Ser Androw, molti spettatori scommetteranno sulla sua vittoria. Lord Ashford vuole invece scommettere contro suo figlio e ordinargli di perdere apposta. Dunk è il cavaliere perfetto per questo compito per diversi motivi: non solo è imponente, ma nessuno degli spettatori lo ha mai visto giostrare prima, quindi una sua vittoria non desterebbe sospetti. Inoltre, Dunk è povero, quindi è più probabile che accetti la farsa.

Sebbene Dunk non abbia ancora dato una risposta a Plummer, ha espresso il suo disagio all’idea di ottenere una vittoria falsa. È ansioso di dimostrare il proprio valore, e una giostra truccata andrebbe contro la sua coscienza. Naturalmente, probabilmente ormai non ha più importanza. Plummer non avrà alcuna utilità per un cavaliere destinato con ogni probabilità a morire.

Dunk attacca il principe Aerion per difendere Tanselle

A Knight of the Seven Kingdoms stava preparando il terreno per il momento di Dunk nelle giostre, ma l’episodio 3 introduce una complicazione. Nei due episodi precedenti, è diventato evidente che Dunk prova dei sentimenti per Tanselle Too-Tall (anche se non è troppo alta per lui). Ma anche se non fosse stato così, probabilmente avrebbe agito in modo altrettanto impulsivo dopo aver visto il principe Aerion spezzare le dita a una giovane donna.

Lo spettacolo di burattini di Tanselle mostrava un cavaliere che sconfiggeva un enorme drago, cosa che ha fatto infuriare Aerion. Il principe lo ha interpretato come un attacco simbolico ai Targaryen (ironicamente, visto che è proprio colpa dei Targaryen se i draghi si sono estinti). Dopo che Egg avverte Dunk di quanto sta accadendo, il cavaliere si lancia in sua difesa. Strappa il principe dal palco e lo colpisce con pugni e calci prima che la Guardia Reale riesca a fermarlo.

È solo grazie a Egg se Dunk non viene ucciso alla fine di A Knight of the Seven Kingdoms, e questo porta il cavaliere a scoprire la verità sul suo scudiero. Tuttavia, questi eventi sono destinati a essere solo l’inizio dei problemi di Dunk. Egg può essere intervenuto questa volta, ma è improbabile che l’attacco al principe Aerion resti impunito. Naturalmente, per scoprire cosa accadrà bisognerà attendere l’episodio 4 di A Knight of the Seven Kingdoms.