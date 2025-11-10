As You Stood By – Stagione 2 si farà? tutto quello che sappiamo

Diretto da Lee Jeong-rim, As You Stood By (o “Dangsini Jugyeotda”) di Netflix racconta la storia di Eun-su, una venditrice di articoli di moda di lusso la cui vita viene sconvolta quando riallaccia i rapporti con la sua amica d’infanzia, Hui-su. Sebbene Hui-su mostri un volto coraggioso al mondo esterno, in realtà è vittima di violenze domestiche incessanti da parte del marito, Noh Jin-Pyo. Spinte al limite, Hui-su ed Eun-su capiscono che l’unico modo per uscire da questa tragedia è sradicarla alla fonte, e un piano per l’omicidio perfetto comincia a prendere forma.

Nei momenti finali della serie, sia Eun-su che Hui-su confessano di aver ucciso Noh Jin-pyo, mentre sua sorella, Jin-young, viene accusata dell’omicidio di Jang Kang. Dato che questa serie thriller psicologica coreana è un adattamento completo del romanzo di Hideo Okuda, “Naomi and Kanako”, è improbabile che ci sia una seconda stagione. Nel migliore dei casi, tuttavia, i fan possono aspettarsi un sequel che arriverà sugli schermi intorno al 2027.

La seconda stagione di As You Stood By seguirà probabilmente le avventure di Eun-su e Hui-su in Vietnam

Mentre “As You Stood By” conclude il suo conflitto principale alla fine della stagione inaugurale, la sequenza finale apre un nuovo capitolo nella vita di Eun-su e Hui-su. Dopo aver scontato la pena detentiva, lasciano la Corea e si stabiliscono in Vietnam, dove entrambi trovano una nuova passione in cui riversare il proprio cuore. Pertanto, un possibile seguito della storia potrebbe sviluppare ulteriormente la loro amicizia, oltre che esplorare il loro stile di vita in un nuovo contesto. Anche il cambiamento nell’identità visiva della serie al momento del finale di stagione lo suggerisce, poiché la tavolozza di colori più vivaci e il tono più leggero potrebbero indicare un cambiamento di genere. Tuttavia, mentre Eun-su e Hui-su godono della loro ritrovata libertà, Jin-young e sua madre sono probabilmente ancora in prigione per l’omicidio di Jang Kang. Una volta rilasciate, le cose potrebbero facilmente volgere al peggio per la coppia di protagonisti, con Jin-young che cerca vendetta. Pertanto, la presenza di Noh Jin-pyo nella narrazione è probabilmente lungi dall’essere finita.

Nel corso della prima stagione, Chen Shaobo riesce sempre a rubare la scena ogni volta che appare sullo schermo. Tuttavia, dietro quel carisma e quella gravitas si nasconde un trauma profondo, di cui qui abbiamo solo un assaggio. Pertanto, un potenziale sequel potrebbe tornare indietro nel tempo per mostrare l’ascesa di Chen da mafioso apparentemente ordinario a titano del mondo del gioco d’azzardo coreano. Al contrario, la serie potrebbe anche approfondire il suo lato emotivo, e in particolare la sua dinamica con Eun-su e Hui-su. Sebbene sia presente nelle sequenze ambientate in Vietnam insieme a loro due, non viene mai specificato se sia solo di passaggio o se si sia stabilito con loro. Dato il suo ruolo nella narrazione come ascoltatore compassionevole e figura mentore, è probabile che il prossimo passo nella sua evoluzione sarà quello di sviluppare ulteriormente il suo personaggio e i suoi processi mentali.

La seconda stagione di As You Stood By potrebbe vedere un importante cambiamento nel cast

Dato che As You Stood By è una narrazione cruda con molti colpi di scena, una potenziale seconda stagione è destinata ad avere un importante cambiamento nel cast. Tuttavia, i due protagonisti, Eun-su e Hui-su, sono i più probabili a tornare sullo schermo in tal caso, con gli attori Jeon So-nee e Lee Yoo-mi che riprenderanno i loro ruoli. Un’altra forte possibilità è che Chen Shaobo diventi un personaggio principale nel sequel, con un possibile sguardo al suo passato, consentendo all’attore Lee Moo-saeng di mostrare ulteriormente la sua abilità recitativa. Dato che Jin-young e sua madre sono ancora in prigione, le loro storie sono lungi dall’essere finite, e ci si può aspettare che gli attori Lee Ho-jung e Kim Mi-kyung tornino a vestire i rispettivi ruoli.

Il cambiamento più significativo nella potenziale seconda stagione sarà probabilmente quello dell’attore Jang Seung-jo, che interpreta il doppio ruolo di Noh Jin-pyo e Jang Kang. Data l’estrema differenza tra i due personaggi, rendere giustizia a entrambi è un compito monumentale, e il talento di Seung-jo è una delle ragioni principali del successo della serie. Tuttavia, con Jin-pyo e Jang Kang morti nell’episodio finale, le possibilità che Seung-jo torni in un ruolo attivo sono scarse. Ciononostante, ci si può sempre aspettare che l’attore torni sotto forma di sequenza onirica o flashback, se la seconda stagione dovesse essere approvata, poiché rimane una parte integrante del puzzle più ampio. Inoltre, la serie potrebbe anche introdurre alcuni volti nuovi, dato il cambiamento di ambientazione e tono.

La seconda stagione di As You Stood By potrebbe approfondire il processo di guarigione di Eun-su e Hui-so

Eun-su e Hui-su subiscono insieme la trasformazione più drastica nel corso della prima stagione, e il loro percorso non è necessariamente lineare. Mentre entrambe scendono quasi nelle profondità dell’oscurità, la decisione di Hui-su di confessare alla fine è ciò che dà a lei e alla sua amica la possibilità di superare i loro traumi. Se la seconda stagione verrà approvata, la serie potrebbe ampliare ulteriormente la sua identità tematica esplorando consapevolmente la psicologia post-traumatica attraverso le due protagoniste. Mentre conducono una vita da sogno in Vietnam, le cose potrebbero non rimanere così a lungo. Abbiamo visto segni di allucinazioni sia da parte di Eun-su che di Hui-su risalenti al fatidico giorno in cui hanno ucciso Jin-pyo, e questo aspetto potrebbe continuare in un potenziale sequel della storia. Attraverso i loro archi narrativi individuali, la serie potrebbe esplorare la sottile linea di demarcazione tra il superare un evento traumatico e il semplice affrontarlo.

A differenza di Eun-su e Hui-su, Chen è un personaggio in gran parte statico, la cui sola presenza è in grado di ribaltare la situazione in qualsiasi momento. Tuttavia, date le crepe nella sua psiche, un possibile seguito della storia potrebbe approfondire questo aspetto e consentirgli di trasformarsi in base ai vari elementi narrativi. C’è anche la possibilità che trovi un nuovo obiettivo nella vita da perseguire, dato che finora ha consapevolmente ostacolato la sua vita sociale come modo per elaborare il lutto per la tragica morte di suo figlio. A tal fine, la seconda stagione potrebbe includere un elemento romantico nella dinamica tra Chen ed Eun-su. Sebbene sia improbabile che Jin-young riesca a superare il crollo della sua carriera, è possibile che la detenzione la porti a diventare una persona più empatica, il che potrebbe facilmente cambiare la traiettoria futura della narrazione. Tuttavia, al di là di tutto questo, è improbabile che la serie abbandoni la sua funzione di commento sociale. Potrebbe esplorare come la violenza domestica influenzi aspetti della vita di una persona che non sono facilmente percepibili.