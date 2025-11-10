Sotto assedio – White House Down: il film del 2013 è basato su un evento reale?

Sotto assedio – White House Down è un film thriller d’azione che segue John Cale, un agente della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti, che rimane intrappolato all’interno della Casa Bianca con sua figlia quando una forza paramilitare assedia la residenza presidenziale. John Cale (Channing Tatum) si trova alla Casa Bianca con sua figlia per una visita guidata quando improvvisamente l’edificio viene attaccato e conquistato da un gruppo di uomini ben armati e ben organizzati. I loro obiettivi sono sconosciuti, ma il loro bersaglio è chiaro: il presidente degli Stati Uniti James Sawyer (Jamie Foxx).

Il film del 2013 vede Channing Tatum e Jamie Foxx nei ruoli principali, insieme a Joey King, Jason Clarke, Maggie Gyllenhaal, Richard Jenkins e James Woods. Sebbene la premessa del film sembri esagerata, non si può fare a meno di chiedersi se ci siano stati dei veri tentativi di conquistare la Casa Bianca che potrebbero aver ispirato la trama di Sotto assedio – White House Down. Se siete curiosi di saperlo, ecco tutto quello che c’è da sapere!

Sotto assedio – White House Down è un film drammatico di fantasia, non basato sulla realtà

No, Sotto assedio – White House Down non è basato su una storia vera. Diretto da Roland Emmerich, il film d’azione è stato scritto da James Vanderbilt. Sebbene i dettagli del film, come le caratteristiche e i protocolli di sicurezza della Casa Bianca, aggiungano realismo a Sotto assedio – White House Down, la storia mette davvero a dura prova la sospensione dell’incredulità dello spettatore. In passato, molte persone hanno violato il perimetro della Casa Bianca e, in alcuni casi, sono entrate nell’edificio stesso: l’episodio più recente ha coinvolto l’attrice Maria Bakalova.

L’attrice bulgara si è intrufolata nella Casa Bianca durante una conferenza stampa tenuta dall’ex presidente Donald Trump mentre seguiva un altro giornalista. A quanto pare, lo ha fatto per catturare alcune immagini per il suo film “Borat”. Tuttavia, nessuno di questi tentativi è mai stato pericoloso per nessuno, tranne che per gli stessi intrusi. Né erano così stravaganti o violenti come quelli descritti in Sotto assedio – White House Down.

Alcuni altri aspetti di Sotto assedio – White House Down avrebbero potuto beneficiare di una ricerca più approfondita, che avrebbe aggiunto realismo alla situazione, se non addirittura credibilità. La discutibile risposta militare e i dialoghi durante l’assedio, così come le procedure coinvolte nel lancio di una testata nucleare, ne sono chiari esempi nel film. Ciò non toglie nulla al valore di intrattenimento di Sotto assedio – White House Down.

Sia Jamie Foxx che Channing Tatum si calano completamente nei loro ruoli e la chimica tra loro aggiunge un senso di umanità al film ricco di azione e fa avanzare la trama. “Lui [Channing] aveva un senso di direzione nel film. È il produttore del film, quindi è stato davvero una boccata d’aria fresca vedere un ragazzo giovane che in qualche modo comanda il proprio destino e cose del genere”, ha detto Jamie Foxx in un’intervista con Rosa Gamazo sulla sua prima impressione di Channing Tatum e sul lavorare con lui sul set di Sotto assedio – White House Down.

Il film è anche pieno di omaggi al film “Die Hard” con Bruce Willis, che aveva una trama simile e da cui potrebbe aver tratto ispirazione. C’è anche un piccolo riferimento al film di successo fantascientifico d’azione e avventura “Independence Day” del regista Ronald Emmerich. Sebbene sia difficile credere che le sequenze descritte in “Sotto assedio – White House Down possano mai verificarsi nella vita reale, il film riesce bene a presentare al pubblico una possibilità avvolta in due ore divertenti e frenetiche. C’è un senso di urgenza nel film, che viene presentato in modo magistrale attraverso le interpretazioni e i dialoghi degli attori.