As You Stood By, spiegazione del finale: Eun-su e Hui-su finiranno in prigione?

Diretto da Lee Jeong-rim, As You Stood By di Netflix, originariamente intitolato “Dangsini Jugyeotda”, segue Eun-su, una venditrice apparentemente normale che è oppressa da un passato profondamente traumatico. Quando scopre che la sua migliore amica, Hui-su, è vittima di abusi domestici, decide di prendere in mano la situazione, ricorrendo alla forza se necessario. Sebbene il piano che escogita per uccidere suo marito, Noh Jin-pyo, sia quasi perfetto, una variabile a sorpresa si rivela una minaccia più grande di quanto pensasse. Una dopo l’altra, le carte cominciano a cadere e Eun-su, insieme a tutte le persone coinvolte in questo crimine, viene travolta da un vortice di inganni e violenza. Nel finale di questa serie thriller psicologica coreana, le cose tornano al punto di partenza per Eun-su e Hui-su, che decidono se vivere il resto della loro vita nella paura o con coraggio. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in As You Stood By

La storia inizia con Eun-su, commessa in un negozio di moda di lusso, che mostra gli orologi più costosi della collezione a un cliente misteriosamente affascinante. Tuttavia, quando lo stesso orologio scompare, decide di cercare l’uomo da sola, ricordando i dettagli della loro conversazione per individuarne l’identità. L’uomo, di nome Chen Shaobo, si rivela essere un ricco uomo d’affari che gestisce un centro di gioco d’azzardo, il quale promette di restituire l’orologio dopo essere stato superato in astuzia. Col tempo, Eun-su e Chen diventano amici e, attraverso le loro conversazioni, otteniamo una visione più approfondita della sua vita. Eun-su ha avuto un passato traumatico a causa delle violenze fisiche inflitte dal padre alla madre, e le cose hanno raggiunto un punto di svolta quando ha trovato la madre che tentava il suicidio. Anche se sono passati anni da allora, Eun-su si ritrova circondata da casi di violenza domestica. Quando la sua migliore amica Hui-su inizia a evitarla, Eun-su si insospettisce, solo per scoprire che anche Hui-su subisce abusi da parte del marito.

Un flashback rivela che Hui-su ha sopportato la violenza per molto tempo e ha provato numerose misure per lasciarsi alle spalle quella vita tossica. Anche se a un certo punto è quasi riuscita a scappare, suo marito, Noh Jin-pyo, ha tenuto in ostaggio sua madre fino al suo ritorno. Senza alcuna via d’uscita, Hui-su cerca di togliersi la vita, ma viene fermata all’ultimo minuto da Eun-su, che decide invece di uccidere Jin-pyo. Il pezzo chiave del puzzle si rivela essere Jang Kang, un immigrato clandestino che lavora per Chen, che è anche un sosia di Jin-pyo. Eun-su escogita un piano elaborato per uccidere furtivamente Jin-pyo e poi lasciare che Jang Kang lo impersoni durante il suo viaggio di ritorno in Cina. Sebbene Jin-pyo scopra il piano, Eun-su e Hui-su riescono alla fine a sconfiggerlo e a seppellire il suo cadavere nella montagna. Come previsto, Jang Kang torna a casa in Cina e Hui-su viene scagionata dai sospetti, avendo così la possibilità di tornare a una vita normale e più sicura.

Tuttavia, le cose sfuggono di mano quando Jang Kang torna improvvisamente in Corea, chiedendo più soldi come complice dell’omicidio. Hui-su accetta, ma le cose peggiorano quando una guardia nota Jang e lo scambia per Jin-pyo. Jang uccide la guardia in segreto, creando un altro pasticcio. Nel frattempo, la sorella di Jin-pyo, Jin-young, inizia a sospettare della fuga del fratello in Cina e inizia a seguire Hui-su ed Eun-su. Durante una di queste uscite, incontra Jang Kang e tutto il mistero viene svelato. Invece di andare alla polizia, però, cerca di insabbiare l’intero caso facendo pressione su Hui-su affinché tenti il suicidio. Alla fine, Hui-su sopravvive, ma Jang Kang non è così fortunato, poiché viene ucciso dalla madre di Jin-young, che lo crede un intruso che si finge suo figlio. Mentre Jin-young cerca di sbarazzarsi del corpo, viene aggredita da Eun-su, desiderosa di vendicarsi per ciò che Jin-young ha fatto alla sua migliore amica.

Come finisce “As You Stood By”: Eun-su e Hui-su finiscono in prigione?

“As You Stood By” termina con Hui-su ed Eun-su che confessano di aver ucciso Jin-pyo, dopodiché vengono condannati al carcere. Tuttavia, le sfumature di questa conclusione derivano dal modo in cui utilizzano il procedimento giudiziario come piattaforma per rivelare la verità al mondo intero. Mentre Eun-su mette Jin-young alle strette mentre sta per sbarazzarsi del corpo di Jang Kang, Hui-su, d’altra parte, si rende conto che hanno collettivamente raggiunto il punto di non ritorno. Pertanto, decide che l’unico modo per salvare veramente la sua vita e quella della sua migliore amica è confessare all’unico poliziotto di cui si fida: Choi. La scena rappresenta un passo avanti rispetto al suo precedente tentativo di suicidio, in cui aveva anche lasciato una lettera in cui ammetteva l’omicidio. Mentre quella lettera era stata per lei l’ultima parola nella sua vita, questa volta Hui-su considera la confessione come un’occasione per andare finalmente avanti e ricominciare da zero. Eun-su capisce questo ragionamento e, quando arriva il momento, segue il suo esempio.

Mentre Eun-su e Hui-su vengono arrestate, Chen lavora dietro le quinte per garantire loro la migliore difesa legale possibile. Tuttavia, ciò non sembra essere necessario, poiché l’esperienza vissuta dalle due donne è sufficientemente significativa da suscitare l’empatia del giudice e della giuria. Durante la sua dichiarazione finale, Hui-su ammette di aver ucciso suo marito per legittima difesa e, sebbene il processo stesso sia stato pianificato ed eseguito con cura, le motivazioni alla base erano radicate in una profonda paura per la propria vita. Ricorda la violenza che ha dovuto sopportare durante la sua vita coniugale, spiegando come ogni metodo di resistenza portasse allo stesso risultato, con Jin-pyo che la maltrattava fisicamente e psicologicamente. Pertanto, l’atto di ucciderlo viene ricontestualizzato come un ultimo disperato tentativo di porre fine alle sofferenze una volta per tutte. Anche se il tribunale la dichiara colpevole, è implicito che riceverà una pena più lieve a causa della natura complessa del suo crimine.

Per Eun-su, che confessa di essere complice dell’omicidio di Jin-pyo, la storia inizia da una prospettiva completamente diversa. Da bambina, Eun-su non era in grado di alzare la voce contro gli abusi domestici che sua madre doveva sopportare. Anche se a un certo punto è intervenuta la polizia, Eun-su, sia per paura che per l’innocente desiderio di riunire la famiglia, ha finito per mentire. Molti anni dopo, le continue sofferenze portano sua madre quasi al punto di togliersi la vita, e questo tormenta Eun-su ancora oggi. Pertanto, la sua decisione di aiutare la sua migliore amica può essere riformulata come un tentativo di rimediare al passato. Sebbene sia Chen a suggerire inizialmente che un marito violento dovrebbe essere ucciso per le sue azioni, è Eun-su a pianificare l’omicidio e le sue conseguenze, e in tribunale si assume la piena responsabilità. Sebbene il suo crimine sia innegabile, le circostanze che lo hanno determinato dipingono un quadro convincente, che porta a una sentenza altrettanto lieve per la protagonista.

Cosa succede a Jin-young?

Sebbene Eun-su e Hui-su siano incarcerate, ciò porta ironicamente con sé un nuovo senso di liberazione, poiché non solo possono dire addio a una vita di segreti e violenza, ma anche accogliere un futuro senza confini. Lo stesso, tuttavia, non si può dire di Jin-young, poiché alla fine viene dichiarata complice insieme a sua madre nell’omicidio di Jang Kang. Inoltre, viene anche giudicata colpevole di aver tentato di uccidere Hui-su costringendola al suicidio e, con entrambe le accuse, Jin-young viene condannata al carcere. Anche se non vediamo mai i dettagli esatti del processo, la sua sconfitta è fortemente implicita. Anche il contesto del suo arresto è significativo, poiché è Choi, che un tempo era il suo protetto, a consegnarla alla giustizia. Nella stessa scena, vediamo anche la madre di Jin-Young comparire in tribunale, ed è probabile che anche lei subisca lo stesso destino di finire in prigione.

L’arco narrativo del personaggio di Jin-young nel corso della serie è definito dalla sua disperata ricerca di una posizione di rilievo nella polizia, lavorando direttamente sotto il presidente. In questo percorso, prende una serie di decisioni corrotte, chiudendo volentieri un occhio sulle sofferenze di Hui-su. Quando finalmente si rende conto della morte di suo fratello, invece di rendere pubblici i dettagli, sceglie di nascondere attivamente la verità, assicurandosi che nessun dramma familiare influenzi la sua carriera. Pur conoscendo la verità sulla natura violenta di suo fratello, continua a coprirlo, attribuendo invece la responsabilità a Hui-su accusandola di autolesionismo. Questa totale assenza di empatia è ciò che alla fine porta alla sua rovina, poiché i suoi tentativi di coprire l’omicidio di Jang Kang sono ciò che alla fine la porta a essere scoperta. Anche nel caos che ne segue, la preoccupazione principale di Jin-young rimane la sua fedina penale immacolata, e alla fine quella prospettiva svanisce per sempre.

Perché Eun-su, Hui-su e Chen vanno in Vietnam?

Dopo un salto temporale, scopriamo che i robot Eun-su e Hui-su hanno trovato il loro equilibrio nella vita e non hanno rimpianti per la loro decisione di dire la verità. La loro coraggiosa azione sembra aver avuto ripercussioni sulla narrazione, poiché la madre di Eun-su rivela di aver lasciato il suo matrimonio tossico. Più tardi, scopriamo che la madre di Hui-su è morta, probabilmente per cause naturali. Questo momento porta a Hui-su più serenità che dolore, poiché capisce che sua madre non dovrà più soffrire. Eun-su è la prima a essere rilasciata dalla prigione e, più tardi, si unisce a Chen in un viaggio per incontrare Hui-su il giorno del suo rilascio. Da lì, passiamo a un secondo salto temporale e questa volta l’intero scenario cambia. Attraversando mercati affollati e spiagge luminose, scopriamo che Eun-su e Hui-su si sono stabilite in Vietnam. Anche se sono accompagnate da Chen, è probabile che lui sia lì solo in visita come loro amico e mentore, e che siano le due migliori amiche a ricominciare la loro vita da capo.

All’inizio della storia, Chen prepara Eun-su e Hui-su a fuggire dal paese e ad assumere nuove identità, poiché è l’unico modo sicuro per sfuggire all’attenzione della polizia. Mentre quella linea di condotta è dettata dalla paura e dalla paranoia, il finale dà una nuova svolta al viaggio all’estero delle migliori amiche. Invece di una fuga, la loro vita in Vietnam indica una nuova opportunità, per rimediare agli errori e vivere una vita senza rimpianti. Ciò è in linea con il precedente desiderio di Hui-su di lasciarsi alle spalle la lussuosa casa di Jin-pyo e riconnettersi con le sue origini urbane. Questa trasformazione è simboleggiata al meglio dai loro cambiamenti nell’acconciatura, in particolare con Eun-su che si tinge i capelli di biondo. La vita in Vietnam riporta quel sapore nella sua vita mondana, e scopriamo che Hui-su ha sfruttato al meglio questa opportunità riprendendo a dipingere. Nel frattempo, Eun-su diventa una surfista di talento, immergendosi nell’ambiente che la circonda e nella libertà che esso le offre.

Perché Eun-su restituisce la cintura blu?

Mentre il viaggio di Eun-su in Vietnam la libera da un passato traumatico, ci sono vari altri elementi simbolici che arricchiscono la scena. Nella sequenza finale dello spettacolo, l’allenatore di jiu-jitsu di Eun-su riceve un pacco contenente una cintura blu, la stessa cintura che aveva dato a Eun-su pochi giorni prima. Di solito, uno studente di jiu-jitsu inizia con una cintura bianca, prima di passare alla blu, poi alla viola, alla marrone, alla nera e oltre. Date le eccezionali abilità di Eun-su nelle arti marziali, è insolito che lei rimanga bloccata ai livelli iniziali, ma la decisione dell’allenatore si rivela avere una componente psicologica. Mentre promuove Eun-su, rivela che fin dal primo giorno sapeva che lei utilizzava le arti marziali come un modo per elaborare e incanalare la sua energia negativa. La mancanza di chiarezza interiore, in quanto tale, era la ragione principale per cui non le era mai stata assegnata la cintura blu. Tuttavia, nell’episodio finale, Eun-su non solo salva la persona a cui tiene di più, ma risolve anche i suoi demoni interiori, rendendola idonea per la cintura.

La promozione di Eun-su può anche essere interpretata come l’addio dell’allenatore alla sua allieva, poiché l’intero episodio finale gioca sul senso di definitività delle sue azioni. A tal fine, la restituzione della cintura significa che Eun-su non solo è sopravvissuta alle sue prove, ma le ha anche superate. Il suo interesse per le arti marziali è probabilmente nato dal desiderio di diventare più forte e combattere la violenza domestica, e in più di un’occasione nella narrazione, le abilità che ha accumulato nel tempo giocano un ruolo chiave nella sua vittoria. Tuttavia, con una nuova vita davanti a sé, Eun-su non ha più bisogno delle arti marziali per incanalare le sue frustrazioni. Pertanto, l’atto di restituire la cintura non implica necessariamente che lei abbia smesso di praticare il Jiu-Jitsu, ma piuttosto che abbia sconfitto le sue più grandi paure.