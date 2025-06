Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, la storia del vero avvocato che ha ispirato Mickey Haller

Sebbene Mickey Haller possa sembrare un personaggio incredibile nato interamente dalla fantasia, ovvero dal libro omonimo di Michael Connelly, il protagonista della serie Netflix Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è in realtà ispirato a due avvocati reali. Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è una serie televisiva basata su un thriller legale di Michael Connelly. La storia segue Mickey Haller, un avvocato sfortunato che lavora dal retro della sua Lincoln Town Car e che riesce ad accettare casi legali importanti, tra cui omicidi.

Sia nel romanzo di Connelly che nell’adattamento Netflix, la storia di Mickey Haller inizia con lui che lavora come avvocato nella contea di Los Angeles dal retro della sua Lincoln Town Car, guidata da un ex cliente che sta pagando le sue spese legali. Mentre Haller si occupa solitamente di casi comuni di spacciatori e gang, decide di correre un rischio accettando il caso di un ricco agente immobiliare accusato di aggressione e tentato omicidio. Il caso non solo è sconcertante, ma Haller inizia anche a esaminare casi passati e se stesso per risolverlo.

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è ispirato all’avvocato di Los Angeles David Ogden

Il protagonista del cast di The Lincoln Lawyer, Mickey Haller, è stato originariamente ispirato dall’avvocato di Los Angeles David Ogden. Secondo un articolo di Tudum di Netflix, Mickey Haller può essere un personaggio immaginario ideato da Michael Connelly, ma l’autore è stato ispirato a scrivere Haller così com’è dopo aver incontrato David Ogden. Come scritto dal Washington Post, Connelly stava scrivendo “The Lincoln Lawyer” nel 2001 e ha incontrato Ogden tramite un amico comune durante una partita di baseball. Dopo aver chiesto a Ogden della sua professione, l’avvocato ha rivelato che non lavorava in un ufficio normale, ma dalla sua auto, guidata da un ex cliente.

Da lì, con alcuni dettagli molto interessanti forniti da David Ogden, il personaggio di Mickey Haller ha cominciato a prendere forma. Connelly è stato giornalista di cronaca nera per oltre un decennio prima di scrivere “The Lincoln Lawyer”, e quindi la sua esperienza nel mondo del crimine ha contribuito a plasmare la storia di Haller e il suo importante caso legale.

Inoltre, Connelly ha rivelato che, oltre alla storia di Ogden, gli piaceva l’idea di scrivere di un avvocato che “fa la cosa giusta mettendo a rischio se stesso e la sua famiglia”. Connelly è stato particolarmente ispirato da “Il buio oltre la siepe”. In questo modo, Mickey Haller ha iniziato a prendere forma da diverse fonti.

La carriera di Mickey Haller è stata ispirata anche da Dan Daly

Il secondo avvocato che ha ispirato Haller è stato Dan Daly. Daly e Connelly si sono conosciuti quando entrambi lavoravano al Daytona Beach News Journal e, quando Daly è diventato avvocato, Connelly ha tratto ispirazione dal suo percorso. In particolare, Connelly incontrava Daly e il suo socio Roger Mills in un bar della Florida e i due avvocati parlavano del loro lavoro e dei loro casi a Connelly, che prendeva appunti sui tovaglioli. L’esperienza di Daly come avvocato impegnato e sempre in movimento ha avuto una grande influenza sul modo di operare di Mickey Haller in “The Lincoln Lawyer”.

Sebbene Mickey Haller sia basato su David Ogden e Dan Daly, alla fine è un personaggio unico. The Lincoln Lawyer è un thriller legale di fantasia con un tocco molto più drammatico rispetto alla vita dei due avvocati reali. Tuttavia, è innegabile che i frammenti di verità che Connelly ha aggiunto al personaggio di Mickey Haller ispirandosi a Ogden e Daly siano stati fondamentali per renderlo un personaggio onesto e interessante, che sicuramente continuerà ad esserlo nella seconda stagione di The Lincoln Lawyer. Mickey Haller può sembrare un personaggio hollywoodiano, ma questo è solo perché per crearlo sono state utilizzate verità uniche.