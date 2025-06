Mercoledì – Stagione 2: Star conferma che il nuovo cattivo ha un “legame profondo” con un membro della famiglia Addams

La seconda stagione di Mercoledì si avvicina rapidamente e l’attore che interpreta un personaggio che quest’anno riceverà maggiore attenzione ha svelato un altro mistero da svelare. La prima stagione di Mercoledì è stata un enorme successo per Netflix, con la straordinaria Jenna Ortega nel ruolo dell’iconica figlia della famiglia Addams. Nella seconda stagione di Mercoledì, Mercoledì dovrà affrontare alleanze e rivalità più complicate tra il personale e i docenti della Nevermore. Inoltre, suo fratello Pugsley (Isaac Ordonez) entrerà a far parte del corpo studentesco di Nevermore, come rivelato nel primo trailer della seconda stagione di Mercoledì.

Parlando con ScreenRant, Isaac Ordonez ha rivelato che “Pugsley ha un legame molto profondo con il cattivo principale.” Chi sia questo cattivo è ancora un mistero, anche se molti attori di primo piano si uniranno al cast della seconda stagione e potrebbero interpretare questo personaggio. Ecco i commenti di Ordonez:

Isaac Ordonez: I miei poteri e il cattivo principale di questa stagione sono collegati. Pugsley ha un legame molto profondo con il cattivo principale. C’è qualcosa che faccio con i miei poteri [che ci collega], penso di poterlo dire. Si immergono davvero nel loro legame e nella loro storia insieme.

In questa stagione ho sicuramente un bel po’ di scene con Eugene, e poi c’è un altro nuovo personaggio che vedremo.

Cosa significa l’anticipazione di Isaac Ordonez su Pugsley per la seconda stagione di Mercoledì

La storia si ripete in Mercoledì?

Nel marketing, viene rivelato che Pugsley ha la capacità di generare elettricità, poiché viene mostrato mentre emette scintille. I fan più accaniti della Famiglia Addams non associerebbero immediatamente questo potere a un misterioso cattivo, poiché i poteri elettrici di Pugsley richiamano quelli dello zio Fester (Fred Armisen) nelle precedenti adattamenti dei personaggi. Ordonez afferma che “qualcosa [che Pugsley fa] con i [suoi] poteri” è ciò che lo collega al cattivo, suscitando ancora più curiosità.

Forse Pugsley favorisce accidentalmente i piani del cattivo, oppure il cattivo è attratto da lui perché potrebbe sfruttare i suoi poteri. Tuttavia, ciò che è interessante è che questo indizio sembra creare un parallelo con la prima stagione. Mercoledì era sinceramente affezionata a Marilyn Thornhill (Christina Ricci), la cattiva della prima stagione; ora Mercoledì non si farà ingannare di nuovo. Ma potrebbe non essere in grado di impedire a un Pugsley più ingenuo di legarsi a un altro cattivo nascosto, alimentando ancora una volta il tema delle esperienze simili tra eroi e cattivi.