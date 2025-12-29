Cashero, la spiegazione del finale: Jo Nathan è vivo? Come ha fatto Sang-ung a sconfiggerlo?

Diretto da Lee Chang-min, Cashero di Netflix collega le difficoltà di un supereroe con quelle di una persona comune, attraverso un sistema di poteri unico che funge anche da critica sociale. Kang Sang-ung è un funzionario pubblico che fa del suo meglio per non finire come suo padre, che è stato perennemente al verde per tutta la vita. Tuttavia, un improvviso incontro tra i due rivela che tutto questo aveva una ragione molto specifica e peculiare: il padre di Sang-ung era un supereroe. Ancora più incredibile è il fatto che Sang-ung abbia ereditato la superforza, così come gli svantaggi che ne derivano. Si ritrova così catapultato in un mondo pieno di cospirazioni soprannaturali, dove ha pochi alleati e troppi nemici. A tal fine, il finale di questa commedia drammatica coreana sui supereroi, adattata dall’omonimo webtoon del Team Befar, offre una nuova prospettiva sulla questione dei poteri e delle responsabilità, tema ricorrente in questo genere di storie. SPOILER IN ARRIVO.

Riepilogo della trama di Cashero

“Cashero” inizia con Kang Sang-ung, un normale funzionario pubblico, che racconta la sua vita dall’inizio. Essendo cresciuto in una famiglia povera, dove il suo eccentrico padre lottava anche per pochi centesimi, Sang-ung comprende fin troppo bene il valore di diventare ricchi. Con lui e il suo socio, Kim Min-suk, che hanno messo gli occhi su un lussuoso complesso residenziale, il loro bisogno di denaro è più alto che mai. Proprio in quel momento, suo padre lo chiama al suo villaggio, solo per chiedergli altri soldi. Questo denaro, tuttavia, ha uno scopo molto specifico, poiché il signor Kang rivela di possedere una forza e una capacità di guarigione sovrumane, e che queste abilità saranno ora ereditate dal figlio. Sebbene inizialmente Sang-ung trovi l’idea ridicola, si rende presto conto di avere davvero dei poteri. Peggio ancora, le sue abilità funzionano con il denaro contante, il che significa che è quasi destinato a perdere tutti i soldi che riesce ad accumulare, fintanto che sceglie di usare la sua forza.

Allarmato da questa nuova realtà, Sang-ung discute la questione con Min-suk e alla fine decide di non usare mai la sua forza e di risparmiare più soldi possibile. Tuttavia, il suo cuore si allontana presto da questa idea e lui brucia ben 30 milioni di won per salvare un autobus dalla caduta nel fiume. I video di questo gesto diventano virali, attirando l’attenzione sia dei suoi alleati che dei suoi nemici. La Mundane Vanguard, una società che desidera estrarre e abusare dei poteri sovrumani, prende di mira Min-suk per arrivare a Sang-ung, ma i due vengono salvati dall’avvocato Byeon Ho-in e Bang Eun-mi, anch’essi superumani. In qualità di membri dell’associazione non ufficiale dei supereroi, Byeon, che può attraversare le superfici solide, ed Eun-mi, che converte le calorie in telecinesi, addestrano Sang-ung a diventare un supereroe.

Dopo ripetuti incontri ravvicinati con la Mundane Vanguard, Sang-ung acquisisce gradualmente padronanza dei suoi poteri e si rivela un avversario difficile da battere. Il leader della Vanguard, Jo Won-do, rimuove sua figlia, Jo Anna, dalla guida delle operazioni e assume invece suo figlio, Jo Nathan. Immediatamente, Nathan avvia un’operazione illecita, utilizzando gli estratti dei superumani per far impazzire le persone. L’unico modo per sconfiggerlo è distruggere l’azienda stessa e, mentre Sang-ung sta quasi per riuscire nell’operazione, Nathan rapisce Min-suk come mossa decisiva. Sang-ung, ormai senza un soldo, decide di uccidere Nathan in un attacco suicida, salvando la vita a Min-suk e alla sua squadra. Tuttavia, Min-suk rifiuta di arrendersi e accetta l’aiuto del detective Hyun-seung, che segretamente ha il potere di riavvolgere il tempo. Mentre il quadrante torna indietro di pochi secondi prima dell’esplosione, Min-suk consegna a Sang-ung i soldi sufficienti per curarsi, dandogli un’altra possibilità di abbattere la Mundane Vanguard.

Finale di Cashero: Jo Nathan è vivo? Come ha fatto Sang-ung a sconfiggerlo?

“Cashero” si conclude con Sang-ung che sconfigge Jo Nathan e smantella definitivamente la Mundane Vanguard. Dopo aver affrontato la sua seconda sconfitta per mano di Cashero, Nathan si rende conto che non può vincere contro i superumani con il suo arsenale normale. Decide invece di combattere il fuoco con il fuoco, ribaltando completamente il modus operandi stabilito finora dalla Vanguard. Opportunamente, la sua prima mossa in questo nuovo piano è quella di eliminare tutta la sua famiglia, a cominciare da sua sorella, Jo Anna. Sebbene suo padre sopravviva alla scena grazie all’intervento fortuito di Jeongja, questo lascia comunque Nathan senza ulteriori ostacoli. Incoraggiato, si dirige direttamente al laboratorio e si inietta non uno, ma tutti i sieri dei supereroi nel suo corpo. Abbiamo visto gli effetti devastanti che i sieri possono avere sul corpo di una persona, ma senza prestare attenzione a ciò, egli si concede forza, velocità e la capacità di incanalare i fulmini.

Per molti versi, il combattimento finale di Nathan con Sang-ung è più di una semplice rivincita, poiché mette a confronto due modi diversi di usare i superpoteri. Per il primo, l’acquisizione di nuove abilità non fa che accentuare la sua natura malvagia, mentre Sang-ung subisce una metamorfosi morale, imparando il vero valore della vita. Pertanto, la battaglia non è definita solo dallo scambio di calci e pugni, ma anche dal modo in cui il mondo reagisce ad essa. L’abilità fisica potenziata di Nathan inizialmente fa pendere la bilancia a suo favore, poiché nemmeno una classica combinazione di mosse di Sang-ung, Bun-mi e Byeon è sufficiente per sconfiggerlo. Alla fine, tutti e tre i membri dell’associazione dei supereroi giacciono feriti ed esausti, senza soldi, dolci o alcolici per alimentare le loro abilità.

Nei momenti più difficili, Sang-ung e compagni trovano sostegno dal luogo più inaspettato, proprio dai civili che stanno cercando di salvare. A quanto pare, le abilità uniche di Cashero sono ormai note a tutti e, rendendosi conto che ha bisogno di aiuto, l’intero quartiere inizia a gettare soldi per strada. Anche la bambina che Sang-ung ha salvato all’inizio aggiunge il suo salvadanaio al mucchio, in una scena che ricorda perfettamente l’infanzia di Sang-ung, quando suo padre gli portò via il salvadanaio, per poi non usarlo mai per motivi morali. In questo caso, però, Cashero si è guadagnato più che meritatamente il denaro che lo circonda, e questo aumento di forza coincide con Bun-mi che trova un pacchetto di panini e Byeon che ottiene dell’alcol nientemeno che dal detective Hyun-seung, risolvendo diversi filoni della trama in un colpo solo.

A questo punto, Nathan sta già sentendo il peso del suo sovradosaggio di superpoteri, ma questo non gli impedisce di abusare ulteriormente delle sue abilità. Sfortunatamente per lui, Bun-mi ha un piano e gli lega dei fili elettrici alla mano, assorbendo tutta la sua carica senza danneggiare se stessa o gli altri. Allo stesso tempo, Byeon si avvicina di soppiatto da sotto e blocca Nathan, e quel perfetto lavoro di squadra permette a Sang-ung di sferrare il colpo finale. Anche se la scena si interrompe proprio lì, si capisce che Nathan è stato messo KO da quel pugno e sconfitto definitivamente. Anche se Sang-ung ha già tolto la vita a Nathan una volta, è probabile che questa volta lascerà che il criminale venga arrestato da Hyun-seung.

Come è tornato in vita Jo Nathan?

Mentre il ritorno in vita di Sang-ung può essere spiegato dall’abilità di Hyun-seung di riavvolgere il tempo, la sopravvivenza di Jo Nathan all’esplosione è uno shock. L’esplosione avviene nello stesso modo di prima e solo Sang-ung ha la capacità di guarire se stesso, ma in seguito vediamo che Nathan non è nemmeno più nell’edificio. Sulla base degli indizi disseminati prima e dopo la scena, si può supporre che sia stato salvato nientemeno che da Hermes, alias Su-yeon. Dato che la sua abilità è la supervelocità, è possibile che lei lo abbia portato fuori dall’ascensore prima che potesse esplodere. Questo spiega anche perché lei è con lui nelle sequenze successive, dove gli salva ancora una volta la vita da un proiettile. Nathan, tuttavia, non ricambia esattamente il favore e la uccide brutalmente nel momento in cui sblocca la sua superforza.

In particolare, la missione di salvataggio di Su-yeon è prefigurata in una scena precedente, quando Min-suk la incontra alla stazione di polizia. Mentre è lì, Su-yeon la aiuta contro un esercito di teppisti, ma solo perché le loro vere missioni sono allineate. Quando Min-suk ha riavvolto il tempo, non è stata solo lei a entrare nello stato liminale, ma anche Su-yeon. È probabile che lei abbia usato la sua abilità in quel breve lasso di tempo, e questo è ciò che ha salvato la vita di Nathan. Tuttavia, lui non è immediatamente fuori pericolo, poiché un frammento di scheggia è ancora conficcato nel suo corpo quando esce dall’ascensore. Risolvere questo problema è uno dei tanti motivi per cui lei accetta di iniettargli poteri sovrumani, senza sapere che in realtà sta firmando la sua condanna a morte.

Min-suk è incinta? Lei e Sang-ung comprano la casa?

Alla fine della prima stagione di “Cashero”, Min-suk scopre di essere incinta e la famiglia festeggia la notizia nella loro nuova casa, la stessa che abbiamo visto all’inizio della serie. Si deduce che la coppia abbia raccolto abbastanza soldi per l’anticipo, soprattutto ora che Sang-ung è pubblicamente riconosciuto come un supereroe. Tuttavia, questo non è esattamente un lieto fine, poiché sappiamo che la durata della vita di Min-suk è stata ridotta di un periodo di tempo sconosciuto a causa dell’abilità di piegare il tempo. A tal fine, la sua aspettativa di vita residua è ora un mistero che rimane irrisolto. È anche possibile che Sang-ung diventi ora bersaglio di ancora più fazioni, il che significa che la sua casa e la sua famiglia sono effettivamente in pericolo per tutta la vita. Tuttavia, è stata proprio la loro resilienza di fronte alle difficoltà a portarli alla vittoria.

L’altra grande notizia per Min-suk e Sang-ung è che stanno per diventare genitori. Sebbene questo sia stato in parte anticipato nella stagione precedente, con Byeon che suggeriva che i poteri di Sang-ung stavano per essere ereditati, la notizia è comunque una grande sorpresa. Tuttavia, la trama relativa all’eredità dei poteri è ora ancora più rilevante, poiché è possibile che suo figlio debba affrontare le stesse difficoltà economiche e familiari che lui stesso ha affrontato in passato. Il modo in cui Sang-ung sceglie di agire in modo diverso rispetto a suo padre rende il suo futuro molto interessante. Forse il cambiamento più grande in tutto questo è che Sang-ung ha il sostegno di tutto il mondo e questo, unito alla sua determinazione a lavorare ancora più duramente, probabilmente garantirà un futuro più sereno ai suoi cari.

Cosa succede a Jeongja e alla Mundane Vanguard?

Sebbene la Mundane Vanguard sia stata effettivamente distrutta con la caduta di Jo Nathan, ci sono ancora ingenti somme di denaro Beohma conservate in casseforti, il che significa che il padre di Nathan, Jo Won-do, può facilmente ricostituire il gruppo. Tuttavia, l’intromissione dell’ultimo minuto di Jeongja in questa saga mette fine a questa idea, poiché la sequenza finale rivela che ora lei ha la custodia di tutto il denaro Beohma che abbiamo visto negli episodi precedenti. Non solo, ma Won-do ha ancora molto da pagare, dato che suo padre ha contratto un prestito piuttosto consistente dal padre di Jeongja e nessuno può sfuggire ai suoi tassi di interesse elevati. Quindi, anche se la Vanguard ufficialmente non esiste più, tutte le sue risorse hanno semplicemente cambiato proprietario, con Jeongja ora al comando.

Sebbene Jeongja e il suo team non abbiano cattive intenzioni, in particolare nei confronti dei supereroi, ciò non significa che lei sia meno antagonista. In particolare, ha messo gli occhi su Sang-ung, non solo per i suoi debiti crescenti, ma anche perché vuole che diventi suo genero. Sebbene ci siano molte possibili ragioni per questa richiesta, tra cui il suo rancore nei confronti del padre di Sang-ung, una possibile spiegazione è che vuole introdurre i suoi superpoteri nella sua linea familiare. Dato che Jeongja ha ancora più soldi di Beohma, il divario di potere tra lei e Sang-ung è ancora più evidente e, in futuro, potremmo vederla ordire un piano ancora più elaborato di prima, intrappolando Sang-ung e la sua famiglia in una trappola di debiti sia letterale che esistenziale.