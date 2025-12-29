Tomb Raider, spiegazione del finale del film con Alicia Vikander

Se state pensando di andare a vedere l’ultimo film di Tomb Raider questo fine settimana, ecco alcune cose da tenere a mente: Alicia Vikander è la vera protagonista del film, è uno dei migliori adattamenti cinematografici di un videogioco mai realizzati e, nonostante sia un film d’azione piuttosto scontato, è perfetto per chi è alla ricerca di un’avventura spensierata, ricca di azione e tombe da saccheggiare. È particolarmente divertente se è la prima volta che vedete un film d’azione al cinema, il che è una possibilità concreta per i giovani spettatori che potrebbero trovare un’eroina da tifare nella capace Lara Croft interpretata da Vikander. (Potete anche leggere la recensione di Chiara Guida qui per avere un altro punto di vista, anche se la mia opinione è un po’ più ottimista).

Anche se non avete giocato a tutti i giochi di Tomb Raider dal debutto della serie nel 1996, o al suo reboot più moderno nel 2013, e anche se non avete visto le versioni di Angelina Jolie della storia nei film del 2001 e del 2003, la trama del film di Roar Uthaug è abbastanza facile da seguire. L’unica cosa che potrebbe lasciarvi un po’ perplessi è il finale di Tomb Raider, sia dal punto di vista di un curioso colpo di scena per il personaggio di Lara Croft stessa, sia dal punto di vista di un colpo di scena nella trama che, secondo le speranze dello studio, potrebbe essere la scintilla che darà il via a una serie di film dedicati al personaggio principale. Da questo punto in poi entreremo nel merito degli spoiler mentre discutiamo del finale di Tomb Raider, quindi lettori, state attenti.

Per capire dove finisce Lara Croft alla conclusione del film, è importante sapere da dove parte in questo film. Sorprendentemente, Lara ci viene presentata come una corriere in bicicletta a Londra, una giovane adulta sfortunata che lotta per sbarcare il lunario nel mondo moderno. Si tratta di un doppio colpo di scena rispetto alla versione tipica di Lara a cui siamo abituati.

Sebbene le sue origini siano cambiate parecchio negli ultimi 20 anni, Lara è spesso la figlia di una famiglia aristocratica e rimane orfana in vari modi: incidenti aerei, misteriose sparizioni durante spedizioni archeologiche e presunti suicidi. La svolta qui è molto simile all’ultima versione della giovinezza di Lara, che la vede rinunciare alla sua eredità e al suo stile di vita agiato per pagarsi gli studi e vivere davvero la vita. La seconda svolta è che gli spettatori vedono Lara partecipare a uno sport sorprendentemente divertente con i suoi colleghi corrieri in bicicletta, che sembra più un sequel spirituale di Premium Rush che un aspetto di Tomb Raider, ma è stato delizioso.

Purtroppo, da questo punto in poi la storia di Lara prende una piega cupa e tetra. Alla ricerca del padre scomparso da tempo, e prima di firmare ufficialmente il suo certificato di morte che le garantirebbe l’eredità ma anche le confermerebbe la sua morte nella mente, Lara si imbatte inevitabilmente in un’antica organizzazione con tendenze terroristiche che spera di utilizzare le ricerche del padre come mezzo per compiere atrocità in tutto il mondo. È la classica trama dei cattivi. L’“arma” in questione che l’organizzazione, chiamata Trinity, sta cercando è il cadavere della mistica Lady Himiko, una regina della morte. Anche se apprezzo il fatto che Tomb Raider mantenga questa trama ancorata alla scienza e alla biologia piuttosto che al soprannaturale (cioè, rivelando la “maledizione della mummia” come una malattia patogena piuttosto che uno spirito vendicativo), è tutto piuttosto prevedibile. Ma ciò che è meno chiaro, e che merita una spiegazione, è il cambiamento di carattere di Lara e la sua rivelazione alla fine del film.

Nel corso di questa avventura, Lara usa la sua atleticità, le sue abilità di combattimento e la sua maestria nel tiro con l’arco per sottomettere i mercenari e sconfiggere il principale antagonista, interpretato con fredda e calcolata precisione da Walton Goggins. La corporatura minuta di Vikander è rappresentata in modo realistico sullo schermo, poiché la sua versione di Lara è costretta a usare tutto il suo corpo per eliminare i potenziali aggressori, almeno fino a quando non passa all’uso di arco e frecce e, più tardi, alla sua famosa ascia da arrampicata. Uthaug si prende anche il tempo di far affrontare alla Croft di Vikander la prima morte (per esecuzione) che vede sull’isola e la prima morte di un uomo per mano sua; cosa rara nei film d’azione. Quindi, nonostante non abbia mai impugnato una pistola per tutto il film, la sua decisione di acquistare non una, ma due enormi pistole “9 mm con caricatore esteso” alla fine del film è più in linea con la classica Lara Croft dei videogiochi che con qualsiasi cosa inerente alla mitologia di questo film. È un fan service, niente di più.

Per quanto riguarda la rivelazione di Croft sull’identità del leader della Trinity, la persona che era in contatto con Mathias Vogel di Goggins per tutto il film e per anni prima degli eventi narrati, la questione è un po’ più complicata. La scomparsa del padre di Lara, la sua prigionia sull’isola e il destino/controllo di tutto il suo patrimonio, in realtà dipendono da una sola persona: Ana Miller, interpretata da Kristin Scott Thomas. Presentata all’inizio come una tutrice severa ma premurosa per Lara, si scopre che le macchinazioni della Miller hanno spinto Lara a rinunciare alla procura e al controllo totale sui numerosi interessi commerciali della famiglia Croft. Lara se ne rende conto troppo tardi per poter fare qualcosa, ma il film si conclude con la sua comprensione che la Miller non è solo responsabile di tutti i problemi che affliggono la famiglia Croft, ma anche di aver causato morte e devastazione in tutto il mondo. I piani finali di Trinity faranno sembrare la schiavitù e le esecuzioni compiute sull’isola un gioco da ragazzi. Questo, amici miei, è il presupposto perfetto per un futuro franchise di Tomb Raider, se mai dovesse realizzarsi.

Personalmente, sarei pronto per un’altra avventura di Tomb Raider con Vikander, a patto che la trama da film d’azione anni ’90 venga migliorata fino a diventare qualcosa di rispettabile al pari di film contemporanei come Wonder Woman e Mad Max: Fury Road. Scopriremo come reagirà il pubblico questo fine settimana, ma potete farci sapere cosa ne pensate nei commenti!