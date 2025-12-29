Avengers: Doomsday, ecco quando potrebbe uscirà il primo trailer completo

L’approccio unico della Marvel Studios al marketing di Avengers: Doomsday significa che, entro il prossimo fine settimana, avremo quattro teaser di un minuto ciascuno sul film in uscita a dicembre 2026. Ciascuno di essi si è concentrato su personaggi specifici; il primo ha confermato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, mentre il secondo ha promesso un approccio molto più serio a Thor. L’ultimo ci ha invece offerto un primo assaggio degli X-Men, aumentando notevolmente l’entusiasmo per il film. Tuttavia, quello che non abbiamo avuto è un trailer tradizionale.

Ne sarebbe potuto essere facilmente allegato ad Avatar: Fuoco e Cenere all’inizio di questo mese. Ne avremmo discusso e analizzato per alcuni giorni e, a questo punto, tutti gli occhi si sarebbero spostati sul tanto atteso teaser di Spider-Man: Brand New Day. Invece, grazie a fughe di notizie e rilasci ufficiali tempestivi, Avengers: Doomsday ha dominato le conversazioni per quasi tutto il mese di dicembre.

In molti sono però ansiosi di vedere un trailer tradizionale, e TrailerTrack oggi annuncia che possiamo aspettarci che venga pubblicato durante il Super Bowl LX, ovvero l’8 febbraio. Si ritiene che il film sarà un “evento enorme”, e questa non sarebbe sicuramente la prima volta che un film degli Avengers in uscita viene messo sotto i riflettori durante il Big Game.

Pagare un costoso spot televisivo durante l’evento sportivo annuale è un ottimo modo per raggiungere il grande pubblico e creare un forte buzz online tra i fan. È dunque probabile che la grande rivelazione di Dottor Destino sia stata riservata per questo teaser perché, al momento, non ci aspettiamo che il nuovo grande cattivo della Saga del Multiverso venga messo in evidenza nel teaser finale che uscirà il prossimo fine settimana.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).