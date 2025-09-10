Countdown, la spiegazione del finale: Oliveras muore?

Countdown di Prime Video è una serie thriller poliziesca in cui una task force interdipartimentale affronta questioni delicate di sicurezza nazionale. Dopo aver sventato la minaccia terroristica rappresentata da Volchek, Blythe e la sua squadra hanno solo un breve momento di tregua prima di essere nuovamente chiamati ad affrontare un’altra minaccia. Questa volta, il loro obiettivo sembra essere un abile cecchino che sta preparando un attentato contro il governatore Shelby, mettendo in pericolo la sua vita e, di conseguenza, quella del presidente.

A peggiorare le cose, l’inafferrabile John Doe, soprannominato Todd dalla squadra, ha la capacità di rimanere sempre un passo avanti ai nostri eroi. Tuttavia, nell’episodio 13, intitolato “Your People are in Danger”, Blythe e gli altri scoprono una serie di prove promettenti che potrebbero portare alla caduta del cecchino. Tuttavia, a loro insaputa, l’inganno continua a covare all’orizzonte, mettendo in pericolo di morte la vita di uno dei loro agenti. SPOILER IN ARRIVO!

La task force ottiene finalmente una pista favorevole sul cecchino

Finora, ogni volta che Blythe e la sua squadra sono riusciti a ottenere qualche informazione su Todd, il cecchino, si è rivelata un’esca meticolosamente piazzata per servire gli scopi di quest’ultimo. Pertanto, le speranze sono alte quando Shepard scopre un indizio subliminale in un ritrovamento precedente. Dopo aver studiato il manifesto del cecchino e averlo sottoposto ad alcuni algoritmi, riesce a trovare un punto di connessione tra il vocabolario dell’autore e un talk show radiofonico della California meridionale. In questo modo, il raggio delle indagini si restringe e una nuova fascia demografica entra nella ricerca dei sospetti. Alla luce della scoperta, Meachum e Oliveras fanno visita al conduttore del talk show, nella speranza di scovare eventuali fan ossessivi del suo programma.

Fortunatamente per loro, Randy Mankin di Truth to Power Hour ha già una lista di controllo di sicurezza dei suoi fan più accaniti. Tuttavia, una volta esaminata la lista, diventa evidente che non saranno in grado di trovare il cecchino. Blythe ha comunque fiducia nella pista, il che lo spinge a richiedere una ricerca più ampia del gruppo di fanatici Powerheads. Alla fine, le cose si sistemano quando la squadra riceve un nuovo indizio dal proprio obiettivo: un furgone con un tag bruciato in un campo da golf vicino a Beverly Hills. Mentre questo si svela, Blythe scopre che un agente dell’FBI di nome Seth Lewis ha cercato di accedere alle informazioni sulla sua task force. Inoltre, il nome ricompare in relazione al modello del furgone e al programma di Randy Mankin. Pertanto, la squadra si rende conto di avere tra le mani un sospettato davvero promettente.

Oliveras dubita della sua relazione con Julio

Fin dall’inizio, Oliveras e Meachum hanno avuto una relazione altalenante che si è rafforzata solo quando la missione Volchek è giunta al termine. L’agente della DEA riesce a convincere il detective della polizia di Los Angeles a cercare finalmente ulteriore aiuto per la sua diagnosi di cancro, che alla fine allunga notevolmente la sua aspettativa di vita. I due decidono di aspettare fino alla fine del trattamento di Meachum per dare una possibilità sincera alla loro relazione. Tuttavia, nei mesi successivi, finiscono in qualche modo per allontanarsi l’uno dall’altra. Nel frattempo, Oliveras finisce per intraprendere una relazione con Julio, suo amico d’infanzia e, per coincidenza, oncologo di Meachum.

Di conseguenza, quando i due tornano a lavorare insieme nella task force, la loro relazione sviluppa inevitabilmente un’attrito più imbarazzante. Tuttavia, alla fine, la fiducia di Oliveras nella sua relazione inizia a vacillare. Anche se le piace la normalità e la tranquillità della sua vita con Julio, non può fare a meno di sentire una distanza tra le loro esperienze. Inoltre, una conversazione con Meachum, in cui quest’ultimo esprime sentimenti sinceri sulla loro intrinseca compatibilità, finisce per aprire una serie di dubbi nella mente dell’agente sulla sua relazione preesistente. Tuttavia, tutto questo finisce per passare in secondo piano rispetto alla narrazione di Oliveras quando una mattina, mentre si reca al lavoro, diventa vittima di un rapimento.

Conclusione del conto alla rovescia: Oliveras muore?

Verso la fine della stagione, Oliveras si trova in una posizione particolarmente singolare. Finora, il cecchino Todd ha preso di mira solo il governatore Shelby e la sua squadra come prede. Tuttavia, ora sembra aver puntato gli occhi sull’agente della DEA, che aveva individuato in precedenza durante la missione fallita a Raising Bane. Peggio ancora, mentre la task force nota la sua assenza, arrivando persino a rintracciare il suo telefono, la sua insolita scomparsa non viene considerata prioritaria nella loro agenda. Di conseguenza, mentre continuano a seguire il loro intuito su Seth Lewis, Todd riesce ad allontanare Oliveras dalla città. Così, l’agente si ritrova sul sedile posteriore di un’auto, legata e bendata. Alla fine, arriva in un luogo agghiacciante: un campo vuoto con il cecchino armato alle sue spalle.

Questo rappresenta un momento familiare nella storia. In precedenza, quando si approfondiva il passato di Todd, la storia mostrava il modo negativo in cui aveva affrontato il tradimento di sua moglie e del suo migliore amico. Dopo aver trovato i due a letto insieme, rapisce il cane di sua moglie, Precious, portando l’animale nello stesso luogo. In seguito, spinge il cane a scappare, puntandogli contro la pistola da lontano. Ora, Todd mette in scena lo stesso spettacolo con Oliveras, spingendola a correre in un contorto tentativo di darle la caccia con le sue superiori abilità di cecchino. Tuttavia, proprio come Precious, anche il destino di Oliveras rimane ambiguo, con la stagione che termina prima che Todd possa sparare. Sebbene tutti gli indizi indichino la possibilità molto reale che il cecchino riesca a uccidere l’agente, non è ancora possibile trarre conclusioni definitive, lasciando la sua fine sospesa nel vuoto narrativo.

Seth Lewis è il cecchino?

Mentre Oliveras lotta per la sua vita, Blythe e il resto della squadra seguono una pista diversa. Questa volta, le prove che hanno sono molto più promettenti di qualsiasi altra cosa abbiano incontrato in precedenza. Diverse piste delle loro indagini hanno portato all’agente dell’FBI Seth Lewis. L’uomo sembra essere un avido ascoltatore e persino un fan del podcast di Randy Mankin, il che lo collega al manifesto. Inoltre, i controlli sui suoi precedenti lo collegano al fucile e al modello di pick-up che sono stati direttamente collegati al cecchino. Il fatto che Blythe e gli altri abbiano concluso che il loro obiettivo deve avere un qualche tipo di background nelle forze dell’ordine aggiunge ulteriore peso alla teoria.

Di conseguenza, mentre le stelle si allineano, la task force decide di non perdere altro tempo e si dirige verso la residenza di Lewis. Per un attimo, sembra che la squadra abbia finalmente trovato il colpevole quando la moglie del cecchino apre la porta. Tuttavia, le cose prendono una piega diversa quando Seth Lewis, l’agente dell’FBI all’interno della casa, si rivela essere il migliore amico del cecchino. Sebbene gli spettatori siano a conoscenza del fatto che Blythe e gli altri hanno arrestato la persona sbagliata, gli agenti non hanno motivo di non arrestare Lewis come principale sospettato nelle loro indagini. Tuttavia, poiché i fan sono a conoscenza della vera storia del cecchino e del ruolo che Lewis vi svolge, è evidente che l’intera operazione è solo un’altra montatura. Alla fine, però, quest’ultimo viene incastrato e arrestato con l’accusa di cospirazione contro i leader politici. Nel frattempo, il vero cecchino sfugge ancora una volta alle mani della task force.

Le vite del presidente e del governatore sono davvero in pericolo?

All’indomani dell’arresto di Seth Lewis, non si può fare a meno di chiedersi quale sia la vera motivazione dietro i piani del cecchino. Inizialmente, sembra che il cospiratore possa essere un fanatico delle armi anti-establishment che si è assunto personalmente la responsabilità di liberare il Paese dai politici che ritiene corrotti. Tuttavia, la rivelazione che ha organizzato il domino in modo tale da provocare l’arresto di Lewis introduce una nuova prospettiva. Finora, sappiamo poco della vita personale del cecchino. In realtà, non conosciamo nemmeno il vero nome dell’antagonista. Tuttavia, la narrazione sottolinea il suo passato pieno di tradimenti, in cui viene tradito dalla moglie con il suo migliore amico. In seguito, Todd viene visto vendicarsi in qualche modo sul cane della moglie. Ma cosa succederebbe se il suo piano di vendetta andasse oltre questo atto orribile?

Se il rapimento e il possibile omicidio di Precious fossero serviti come vendetta nei confronti della moglie, resta ancora da sistemare la questione dell’amico Lewis. L’apparente piano del cecchino di uccidere il governatore e mettere in pericolo la vita del presidente è un complotto elaborato in cui ogni indizio è stato meticolosamente posizionato per puntare verso un finale prestabilito. Il finale rivela che la conclusione prevista prevede di incastrare Lewis per l’intera cospirazione, portando al suo arresto. Di conseguenza, si può sostenere che l’intera debacle sia stata fin dall’inizio uno stratagemma per vendicarsi, senza alcuna reale intenzione di mettere a rischio la vita di alcun politico. Tuttavia, il fatto che Todd faccia di tutto per mettere in pericolo la vita di Oliveras aggiunge un altro livello alla storia. Pertanto, in definitiva, mentre questa stagione introduce un pezzo del puzzle, il quadro generale rimane ancora incerto e ambiguo. Per lo stesso motivo, i fan possono solo speculare sui veri motivi dei cecchini fino alle potenziali stagioni future.