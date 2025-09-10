Lulu Wang dirige Charles Melton e Lucy Liu nel primo live action prodotto da Laika

Lulu Wang dirigerà un adattamento cinematografico live-action del romanzo di Katie Kitamura “Audition”, con Lucy Liu e Charles Melton come protagonisti. Wang sta scrivendo il film insieme a Martyna Majok. La Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama ha stretto una partnership con Laika per la produzione. Questo è uno dei primi di molti film live-action in cantiere per Laika, lo studio di Portland, Oregon, produttore di “Coraline” e noto per l’animazione in stop motion.

Il thriller di Kitamura segue una famosa attrice il cui elegante stile di vita newyorkese viene sconvolto dall’apparizione di un giovane che afferma di essere suo figlio perduto da tempo. Anikah McLaren, responsabile del settore cinematografico di Higher Ground, ha dichiarato: “‘Audition’ di Katie Kitamura è un thriller psicologico magistralmente realizzato che esplora i complessi strati dell’identità e della performance”. Ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Laika e Lulu, una regista incredibilmente talentuosa e toccante, per adattare questa avvincente storia sulla famiglia, l’inganno e la scoperta di sé”.

Matt Levin, presidente della divisione film e serie live action di Laika, ha dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di storie audaci, emozionanti e creative, e ‘Audition’ di Katie Kitamura è esattamente questo. Lulu Wang è una regista brillante e audace che ammiriamo da tempo, e la sua visione unica e l’impegno di Higher Ground per una narrazione potente li rendono i partner perfetti per portare sullo schermo questo straordinario romanzo”.

Vinnie Malhotra e Anikah McLaren di Higher Ground, Travis Knight e Levin di Laika, e Wang sono i produttori. Liu, Kitamura e Jeremy Kipp Walker di Laika sono i produttori esecutivi.

Lulu Wang ha dichiarato: “Portare ‘Audition’ di Katie Kitamura sullo schermo è una sfida entusiasmante. Ciò che rende tutto ciò possibile ed elettrizzante è la collaborazione con Lucy Liu e Charles Melton. Sono entrambi interpreti magnetici e non riesco a immaginare collaboratori migliori con cui affrontare questa storia”.