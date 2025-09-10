Due tombe: la spiegazione del finale della serie Netflix

La serie Netflix Due tombe (Two Graves), originariamente intitolata “Dos tumbas”, racconta la storia della misteriosa scomparsa di Verónica e Marta. La nonna della prima, Isabel Luque, è la persona più colpita dall’accaduto e si rifiuta di arrendersi, nonostante le difficoltà delle indagini. Quando il caso rischia di diventare irrisolvibile, capisce che l’unica strada da seguire è quella di ricorrere a mezzi non convenzionali. Inizia così la sua odissea nel mondo del crimine, che scatena alleanze pericolose e svela molti segreti. Quella che inizia come una ricerca di risposte si trasforma in un viaggio alla ricerca di vendetta, con molte ideologie diverse che vengono alla ribalta. Il secondo episodio della serie si conclude con la rivelazione che la storia di Verónica potrebbe non essere ancora finita, e il finale porta questa trama alla sua naturale conclusione. SPOILER IN ARRIVO.

Riepilogo del finale di Due tombe

Il finale torna alla notte in cui Verónica e Marta sono scomparse e inizia con loro nell’auto di Jonas Herrera. In seguito, incontrano Beltrán, che le conduce direttamente allo Chalet, dove le élite sono impegnate in una festa senza limiti. In poco tempo, i tre assumono droghe e iniziano a perdersi nel flusso. Sebbene abbiano messo gli occhi su Carlos Jaen come potenziale cliente, Marta si sente male e finisce per rimanere sola. Jamila, una prostituta presente alla festa, cerca di aiutarla, ma Carlos interviene e promette di prendersi cura di lei. Tuttavia, si tratta di una bugia, poiché Carlos procede ad aggredire sessualmente Marta. La scena poi fa un salto in avanti, con Verónica coperta di sangue che sveglia suo padre. Inizialmente allarmato dalla vista, Antonio raggiunge rapidamente sua figlia nel bosco e rimane sorpreso nel trovare Marta morta. Rendendosi conto di quanto siano limitate le sue opzioni, decide di proteggere Verónica e di sbarazzarsi del corpo.

Nel presente, Isabel è sgomenta nel sentire la verità, ma presto si trova ad affrontare una nuova serie di sfide. Rafael ha già localizzato Jamila e ha in programma di incontrarla a mezzogiorno. Con la verità che sta per venire a galla, la protagonista incarica Antonio di informare la polizia del coinvolgimento di Rafael nell’omicidio di Carlos, nella speranza di guadagnare tempo. Anche se il piano quasi funziona, l’avvocato del capo della banda lo fa uscire con la motivazione di prove insufficienti. Peggio ancora, il sangue sul pavimento di Isabel viene confermato essere quello di Beltrán, e Zaera non perde tempo e si reca a casa sua. Tuttavia, lei è già partita da tempo, diretta ad Almería per sistemare l’ultimo dettaglio di tutta la rete. Una volta lì, individua rapidamente Jamila e avvia una conversazione che la porta a casa sua. Isabel poi versa di nascosto qualcosa nel drink della ragazza e, una volta che fa effetto, si prepara all’omicidio.

Tuttavia, pochi istanti prima dell’atto, lo sguardo di Isabel cade sulla bacheca appesa al muro, con le foto recenti di Jamila e Verónica, proprio loro. Con grande sorpresa della protagonista, sua nipote ha vissuto segretamente in questa città per tutto questo tempo e ha una relazione con Jamila. Con questo, le dinamiche cambiano ancora una volta e la priorità di Isabel diventa quella di mettere al sicuro Verónica e la sua compagna. Sebbene Rafael riesca ad arrivare sul posto, è troppo tardi, poiché il trio è già fuggito in un piccolo villaggio, dove vive un ex collega di Isabel. Il giorno seguente, Isabel decide di sistemare le cose una volta per tutte e progetta di portare Rafael da Jamila. La crescente sfiducia tra Rafael e la protagonista raggiunge il culmine durante il viaggio in auto, e lui inizia a fare domande a cui lei non è ancora pronta a rispondere.

Chi ha ucciso Marta? Perché Verónica è scomparsa?

Con una svolta scioccante, si scopre che l’assassina di Marta non è altro che Verónica, la sua migliore amica. La rivelazione avviene durante il viaggio verso il nascondiglio di Jamila, quando Isabel confessa a Rafael tutti i segreti che ha tenuto nascosti. Il più straziante sembra riguardare la fatidica notte della scomparsa delle adolescenti. Un flashback conferma che Marta è stata aggredita sessualmente da Carlos Jaen, spingendola ad andarsene presto dalla festa. Verónica e Jamila la seguono, ma diventano ansiose quando la loro amica propone di andare alla polizia. Tuttavia, Marta si rende subito conto della disperazione della sua situazione e sta per togliersi la vita. Mentre Verónica cerca di salvarla, Marta la ferisce involontariamente con un pezzo di vetro. In cambio, Verónica la spinge indietro, facendo perdere l’equilibrio a Marta. Cadendo all’indietro, l’adolescente finisce per sbattere la testa sul cemento, il che alla fine si rivela fatale.

Sebbene la morte di Marta sia tecnicamente un incidente, Verónica è sopraffatta dal senso di colpa e sembra pronta a costituirsi. Tuttavia, Antonio, suo padre, le ricorda che Rafael non lascerà nulla di intentato per assicurarsi che lei condivida il destino di Marta. Ironia della sorte, la sua empatia verso Rafael come padre spinge Antonio a compiere un passo drastico. Manda Verónica a nascondersi in Marocco e, nel frattempo, partecipa attivamente al processo di lutto della sua famiglia, tenendo il segreto anche a sua madre. Si rende anche conto che il suo piano è stato avventato e, senza alcuna possibilità che sua figlia torni, si prepara a trasferire tutta la sua famiglia in Marocco, con la speranza di lasciarsi il passato alle spalle. Tuttavia, le cose non vanno secondo i piani, poiché Verónica fugge dalla casa del suo amico entro un mese e parte da sola.

Nei due anni successivi all’incidente, Verónica e Antonio sono rimasti in contatto tramite telefonate settimanali. A parte questo, però, l’adolescente conduce una vita relativamente indipendente e il suo incontro con Isabel avviene solo per caso. Si scopre che Verónica non è sola: vive con la sua compagna, Jamila, e si è sistemata comodamente in questa nuova vita. Sebbene gli errori del suo passato abbiano lasciato cicatrici indelebili nella sua psiche, lei affronta questa sfida a testa alta e, quando le viene suggerito di fuggire ancora una volta, rifiuta. L’adolescente esprime il suo desiderio di una vita senza catene, e questo non può avvenire senza affrontare il suo passato. Nonostante sia un sentimento bellissimo, ci sono alcuni problemi pratici da affrontare, il più grande dei quali è la sete di vendetta di Rafael.

Isabel e Rafael sono morti? Come?

Quando Rafael scopre la verità su ciò che è successo a sua figlia, la rabbia prende il sopravvento e chiede dove si trovano Antonio e Verónica, presumibilmente per vendicarsi. Mentre Isabel cerca disperatamente di fare pace con lui, si rende subito conto che si tratta di una battaglia in salita. Di conseguenza, decide di fare l’impensabile e guida la sua auto giù dalla scogliera. Il veicolo viene quindi lanciato in aria e alla fine finisce in mare. Mentre l’auto affonda sul fondo del mare, una pozza di sangue sgorga da Rafael e Isabel sorride. La scena finale dello spettacolo suggerisce fortemente la loro morte e, con essa, un peso viene definitivamente tolto dalle spalle di Verónica. L’atto di sacrificio della protagonista non solo protegge sua nipote, ma chiude anche il cerchio della sua storia.

In una precedente conversazione con Isabel, Verónica ha sottolineato la natura egoista di sua nonna e come lei abbia contribuito alla famiglia solo quando ne aveva voglia. Questo sentimento è ribadito da Antonio, che la rimprovera per averlo abbandonato durante gli anni cruciali della sua infanzia. Mentre lui nutre chiaramente del rancore, Verónica è diversa e sceglie invece di empatizzare. Tuttavia, entrambi questi eventi servono da campanello d’allarme per la protagonista, che nei suoi ultimi momenti sceglie di redimersi. Mettendo gli interessi della sua famiglia davanti ai propri, Isabel dimostra fino a che punto è disposta a spingersi per il loro bene. Rafael non è diverso come genitore, e questo aggiunge un ulteriore livello di sfumature alla narrazione, con il suo arco narrativo che mostra una possibile strada che il viaggio di Isabel avrebbe potuto prendere.

La sequenza finale dello show contestualizza anche il titolo, che deriva da una citazione di Confucio: “Prima di intraprendere un viaggio di vendetta, scava due tombe”. La dinamica tra Isabel e Rafael incarna lo spirito di questa citazione, poiché il loro desiderio di vendetta li conduce in un luogo oscuro che incoraggia solo ulteriori spargimenti di sangue. Alla fine, non solo entrambi uccidono per arrivare alla verità, ma muoiono anche insieme, a simboleggiare come la ricerca della vendetta porti uguale danno a entrambe le parti coinvolte. Nel corso di tre episodi, Isabel si trasforma in una persona capace di uccidere a sangue freddo, e solo dopo aver appreso la matura visione della vita di sua nipote riesce finalmente a fare chiarezza sulle sue azioni. Rafael, invece, non è così fortunato e muore consumato dal desiderio di vendetta, completando il cerchio narrativo.

Verónica e Jamila riescono a fuggire?

Con Rafael fuori dai giochi, Veronica e Jamila possono finalmente immaginare una vita di libertà insieme. A tal fine, i loro addii si rivelano più brevi del previsto ed è probabile che si rivedranno. Anche se Verónica dovrà ora portare il peso di due morti strazianti, ha imparato una lezione unica da entrambe e è pronta a condurre una vita molto migliore. Jamila spicca nella storia come forse l’unica persona che è alla pari con Verónica, e la loro storia d’amore funge anche da forma di ribellione contro gli abusi che hanno subito. Questo ricontestualizza anche la fuga di quest’ultima dallo spazio vitale designato dal padre, poiché anche quello era una forma di imposizione. Le fotografie a casa di Jamila mostrano che le due hanno una vita piena e felice, il che fa presagire un futuro ancora più luminoso da qui in avanti.

Sebbene Verónica e Jamila abbiano la possibilità di tornare a casa, alla fine potrebbero decidere di non farlo. Dati i ricordi traumatici che possono essere associati a quel luogo, le due amanti potrebbero ritenere più salutare ricominciare da zero, in un ambiente diverso. Inoltre, c’è anche la possibilità che la polizia scopra i loro crimini, minacciando di vanificare anni di duro lavoro per la famiglia. Tuttavia, quest’ultima eventualità è improbabile, poiché le azioni di Rafael e Isabel possono essere riassunte nella morte di Carlos Jaen. Ciononostante, l’attenzione sui riflettori per la scomparsa di Verónica significa che lei avrà difficoltà a riabituarsi al suo vecchio stile di vita. A tal fine, un nuovo inizio si adatta meglio alla sua storia e aggiunge un ulteriore angolo ciclico alla trama. Proprio come sua nonna, l’adolescente ha imparato a vivere solo secondo le proprie regole, e la morte di Isabel non fa che rafforzare questa determinazione.