Dan Da Dan – Stagione 1, la spiegazione del finale: come si prepara la seconda stagione?

È difficile pensare a un anime più folle o di maggior successo di Dan Da Dan quest’anno. La storia di Yukinobu Tatsu su una ragazza con poteri psichici e la sua amicizia con un ragazzo ossessionato dagli alieni ci ha portato in luoghi assurdi nella prima stagione.

I primi 11 episodi da soli hanno racchiuso di tutto, dai testicoli mancanti e una storia d’amore con un manichino al mostro di Loch Ness e una storia di fantasmi straziante. Cosa ci riserva quindi il dodicesimo e ultimo episodio della prima stagione? Let’s Go to the Cursed House è meno folle di quanto ci si potrebbe aspettare, concentrandosi più sullo sviluppo dei personaggi chiave che sulle minacce demoniache o aliene.

Ma anche quelle ci sono, ovviamente, e vengono alla ribalta solo alla fine, in un cliffhanger a sorpresa che continuerà nella seconda stagione, già confermata. Vediamo come andrà a finire.

Spiegazione del finale della prima stagione di Dan Da Dan

L’episodio inizia con Okarun e Momo Ayase che supplicano Seiko Ayase, la nonna di quest’ultima, di lasciare Hana nella casa della famiglia Ayase.

Hana è un modello anatomico che si è innamorato di un altro modello posseduto di nome Taro. Il piano è che Taro continui a lavorare nel laboratorio di chimica come ha sempre fatto, sgattaiolando fuori di notte per andare a trovare Hana in quello che Seiko chiama “l’hotel per modelli anatomici arrapati”.

Mentre si discute di questo, Turbo Granny attacca Jiji, l’amica di Momo, perché è una maneki-neko (una bambola giapponese a forma di gatto) posseduta, quindi è sempre irritabile.

È solo un altro giorno nella vita di Momo e Okarun. Tranne che… con Jiji sempre intorno, Okarun sta diventando sempre più geloso del legame che Momo ha con il suo amico d’infanzia. I due fanno gli sciocchi per conquistare Momo, mentre Okarun, in particolare, si rende ridicolo.

È allora che Momo rivela che ha intenzione di dormire a casa di Jiji per aiutare a scacciare qualsiasi entità malvagia abbia recentemente fatto ammalare i suoi genitori. Il lavoro potrebbe richiedere un po’ di tempo e la casa della sua famiglia si trova in una località termale di montagna piuttosto lontana.

A questo punto Okarun esplode di gelosia, ma si scopre che Momo aveva sempre avuto intenzione di invitarlo perché “non so se ce la posso fare senza di te”. Cogli il messaggio, Okarun. Lei ci sta!

Passiamo poi alla scuola, dove quattro studenti si sono intrufolati dopo l’orario di chiusura per giocare con una tavola Ouija. Ma invece di ripetere il caos scolastico che abbiamo visto qualche episodio fa, i ragazzi vengono sorpresi da Taro che corre verso di loro a tutta velocità, disperato di andarsene e di ricongiungersi con Hana a casa degli Ayase.

In modo piuttosto drammatico, Taro sfonda una finestra e corre per le strade fino a quando un camion lo investe improvvisamente, frantumando la bambola in pezzi molto più piccoli, ma ancora sensibili.

Momo rimane fuori con Hana per tenerle compagnia mentre aspetta Taro, ma si addormenta prima che lui riesca a ricomporre la bambola e a tornare a casa. Passiamo alla mattina seguente, dove i modelli si abbracciano e una musica romantica si diffonde mentre Momo si pulisce la bava dal viso.

Dopo questo inizio casuale ma divertente, tipicamente anticonformista, parte la sigla e ritroviamo Momo, Okarun e Jiji sul treno, che giocano a Old Maid mentre aspettano di arrivare a casa di Jiji.

Jiji e Momo legano ancora di più grazie ai dolci che compravano insieme da una signora anziana quando erano bambini, provocando ancora di più Okarun.

Concentrarsi sul testicolo mancante non aiuta a lungo – “Nut, nut, nut, nut!” – quindi cerca invece di superare Jiji con la sua conoscenza degli alieni e dei criptidi. Il piano fallisce quando Jiji si appassiona davvero a tutte quelle cose strane e chiama Okarun suo ‘amico’. È difficile odiare un ragazzo dopo una cosa del genere, soprattutto quando “è così gentile, dannazione”.

La città termale sembra pittoresca e bellissima, se non fosse per tutti gli inquietanti abitanti che sorridono ai nostri beniamini dai recessi bui delle loro case. I bambini però non se ne accorgono, perché sono troppo occupati a cercare di salire non uno, ma due rampe di scale apparentemente infinite. Jiji le sale di corsa, urlando, mentre Momo e Okarun si trascinano su come meglio possono.

Una volta arrivati in cima, Momo non vede alcuna aura strana o qualcosa di insolito a casa di Jiji. Altri medium avevano precedentemente affermato che la sua casa era “la cosa più malvagia che esistesse”, il che significa che forse oggi i fantasmi si stanno nascondendo. È probabile, dato che un’altra figura inquietante li sta già osservando da vicino dagli alberi vicini.

Momo però è stanca di aspettare, quindi va a dare un’occhiata a una delle sorgenti termali locali, dando ai ragazzi la possibilità di legare senza di lei. Gli spiriti saranno comunque molto più attivi al calar della notte.

Jiji incoraggia Okarun a giocare a calcio e, come prevedibile, lui è negato. Ma Jiji è paziente e rassicura questo ragazzino goffo dicendogli che non fa niente se inciampa. Meno rassicurante è il fatto che Jiji improvvisamente gli faccia una domanda spinosa: “Allora, sei innamorato di Momo?”.

Sì, Okarun non era così paranoico come sembrava, perché a quanto pare anche Jiji è interessato a lei. I due iniziano a competere tra loro, sostenendo di amare Momo più di tutti, perché è quello che tendono a fare i ragazzi immaturi, anche se Momo non ha ancora confessato il suo amore a nessuno dei due.

Momo, però, non ha idea di cosa stia succedendo. È troppo occupata a rilassarsi alle terme, completamente ignara degli abitanti del posto che la osservano da vicino. Passa un po’ di tempo e Momo decide di uscire prima che il calore dell’acqua le dia le vertigini e le faccia girare la testa.

È allora che nota che le pareti sono più alte di quanto ci si aspetterebbe da una sorgente termale all’aperto, ostruendo la bella vista. O forse nascondono deliberatamente ciò che accade qui all’esterno?

Una porta si apre improvvisamente e quattro uomini dall’aspetto strano si avvicinano all’acqua, mormorando che Momo è “la cosa più carina che abbiano mai visto”.

All’inizio lei non vuole andarsene perché non vuole mostrarsi a loro, anche se si tratta di una sauna comune mista. Ma poi Momo si rende conto che gli uomini sono disgustosi predatori che vogliono farle del male. I loro occhi luccicanti sono un chiaro segno che c’è qualcosa che non va.

Il problema, però, è che Momo si sente stordita dall’acqua calda e, nelle sue condizioni, teme che i suoi poteri psichici non siano abbastanza forti per respingere gli uomini. Prima che possa difendersi, il capo del gruppo afferra Momo e la spinge sott’acqua, cercando di affogare la sensitiva preferita da tutti.

Nel frattempo, i ragazzi non si rendono conto di ciò che sta succedendo a Momo. Sono troppo occupati a litigare per lei, finché Okarun non nota improvvisamente qualcosa di strano nella casa di Jiji. Si scopre che è più grande all’interno che all’esterno. Come il TARDIS del Dottore, ma al contrario.

Jiji indaga con un martello, abbattendo una parete cava che nasconde una stanza segreta. La casa è in affitto, ma lui è troppo preoccupato per i suoi genitori malati per preoccuparsene. All’interno, strati su strati di strani amuleti di carta rivestono l’intera stanza, mentre uno strano vento li fa frusciare dall’interno.

Cosa significa questo cliffhanger spettrale per la seconda stagione di Dan Da Da?

È a questo punto che finisce il finale della prima stagione di Dan Da Dan, con i soliti titoli di coda e Turbo Granny che usa un asciugacapelli.

Per quanto riguarda i finali, questo non è particolarmente emozionante. Sembra solo il solito colpo di scena a cui i fan sono abituati alla fine della maggior parte degli episodi. L’escalation qui è più uno sviluppo emotivo tra Okarun e Jiji che un’azione epica.

Questo non significa che i fan non possano aspettarsi grandi cose dalla seconda stagione di Dan Da Dan.

Come già sanno i lettori del manga di Yukinobu Tatsu, questo è solo l’inizio dell’arco narrativo della Casa Maledetta, che promette di essere il capitolo più intenso della storia.

Senza spoilerare troppo, basti sapere che la divinità serpentina Jiji menzionata in precedenza, il Tsuchinoko, continuerà a giocare un ruolo importante nel futuro del villaggio, così come nel suo passato, in cui i sacrifici umani conducono i nostri eroi su un percorso terrificante.

Dovrete aspettare fino al luglio 2025 per saperne di più, perché è allora che la serie tornerà con la seconda stagione. Oppure potete semplicemente leggere il manga in anticipo, se non vi dispiace spoilerarvi la storia. Anche conoscendo il materiale originale, non sarete preparati alla follia di questo arco narrativo quando prenderà vita sullo schermo.

Dan Dan Dan è disponibile in streaming su Netflix e Crunchyroll.