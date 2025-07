Robert Downey Jr. condivide un nuovo video di Iron Man che combatte contro Doctor Doom durante le riprese di Avengers: Doomsday.

Dopo averci svelato le ricerche fatte un nuovo video condiviso durante le riprese di Avengers: Doomsday anticipa alcuni elementi che potrebbero essere importanti per il viaggio del Dottor Destino nell’universo cinematografico Marvel. Dopo oltre un decennio nei panni di Iron Man, Robert Downey Jr. sarà il protagonista del cast di Avengers: Doomsday nei panni di un nuovo personaggio, il Dottor Destino. Finora non si sa molto sui piani del cattivo per l’MCU.

Tuttavia, dovrebbero coinvolgere personaggi provenienti da tutta la storia live-action della Marvel, dato che gli X-Men originali della Fox sono pronti a unirsi agli eroi dell’MCU nella storia di Avengers: Doomsday, con Avengers: Secret Wars che, secondo alcune indiscrezioni, includerebbe ancora più personaggi del multiverso. Lo stesso Downey potrebbe far parte di questi personaggi del multiverso in molti modi, magari interpretando Doctor Doom e Iron Man nei prossimi film dell’MCU.

Su Instagram, Robert Downey Jr. ha condiviso un nuovo video che include un paio di questioni interessanti tratte dai fumetti Marvel mentre Avengers: Doomsday continua le riprese.

Sebbene il filmato non riveli alcun dettaglio sul costume che Downey indosserà in Avengers: Doomsday, né mostri altri membri del cast o location del film, ci sono due fumetti che spiccano. Uno di questi è un numero di Secret Wars, l’evento che ispira il film MCU del 2027, mentre l’altro vede Doctor Doom e Iron Man combattere.

Cosa significa l’ispirazione fumettistica di Robert Downey Jr.

Con il segreto che circonda la trama di Avengers: Doomsday, ogni nuovo video e ogni anticipazione condivisa da Robert Downey Jr. e dalle altre star dell’MCU potrebbero rivelarsi preziosi per comprendere meglio cosa ci riserva il film. Per quanto riguarda il fumetto Secret Wars che appare nel video, non c’è molto su cui speculare. Mostra Downey mentre fa ricerche sul suo nuovo personaggio.

Dopotutto, Doctor Doom è il cattivo principale dell’evento Secret Wars, dove diventa God Emperor Doom e governa Battleworld, un pianeta patchwork composto da diversi luoghi Marvel con personaggi provenienti da tutto il multiverso. È lecito supporre che qualcosa del genere accadrà in Avengers: Secret Wars del 2027.

Per quanto riguarda l’altro fumetto Marvel nel video di RDJ, è qui che le cose si fanno interessanti. Iron Man: Legacy of Doom è una trama che mette direttamente l’uno contro l’altro entrambi i personaggi di Downey nell’MCU. In esso, Iron Man inizialmente aiuta il Dottor Destino mentre vanno all’inferno alla ricerca di Mefisto, che è appena entrato a far parte dell’MCU in Ironheart. Poi, Destino tradisce Iron Man.

Il nuovo video aggiunge benzina sul fuoco.

Considerando il recente debutto di Mefisto nell’MCU e come è avvenuto in Ironheart, una serie direttamente collegata all’eredità di Tony Stark, il fumetto condiviso da Downey è piuttosto interessante. Ci sono state molte voci su come Downey potrebbe interpretare sia Iron Man che Doctor Doom in Avengers: Doomsday. Il nuovo video aggiunge benzina sul fuoco.