Avatar: Fuoco e Cenere, nuove immagini offrono uno sguardo approfondito a Varang

In uscita il 19 dicembre 2025, Avatar: Fuoco e Cenere – il terzo capitolo della saga – vedrà Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e il resto della loro famiglia affrontare un mondo sempre più pericoloso. Nel frattempo, Quaritch (Stephen Lang) recluta una nuova minaccia Na’vi per la sua causa: il Popolo della Cenere. Dopo aver riportato la descrizione del trailer, una serie di poster forniti da Empire offre ora una visione completa del misterioso Popolo della Cenere. Guidati da Varang, interpretata da Oona Chaplin, i Na’vi del Fuoco non vivono in armonia con la natura, ma si equipaggiano per la guerra in ogni modo possibile.

La prima copertina mostra Varang su uno sfondo infuocato, mentre guida il suo popolo alla guerra. Mostra un’immagine a figura intera di Varang, che sembra indossare abiti leggeri e decorativi dipinti di guerra rossi. La seconda mostra il volto di Varang in tutti i dettagli, mentre fissa minacciosamente chi la guarda. La serie Avatar ha generalmente presentato i Na’vi come un popolo dal cuore buono e amante della natura, che non esita mai a proteggere i propri simili. Al contrario, gli umani sono violenti, avidi e non disposti a permettere ai Na’vi di vivere semplicemente in pace. Avatar: Fuoco e Cenere cambierà questa situazione con l’introduzione di Varang.

Il primo sguardo a Varang la mostra quindi come un comandante inquietante, che sta in piedi davanti a un muro di fuoco mentre è ricoperta di cicatrici simili a protuberanze. Lei guida un clan di guerrieri, che indossano pitture facciali simili a teschi, portano armi umane e sembrano rifiutare gran parte dei vestiti. Per molti versi, il Popolo della Cenere è estremamente intimidatorio. Il design dei personaggi è impressionante, ma suggerisce anche la qualità che contraddistingue i film di Avatar, ovvero la grafica. Ogni personaggio è estremamente dettagliato e Varang è particolarmente impressionante.

Cosa possiamo aspettarci da Varang in Avatar: Fuoco e Cenere?

Dopo aver presentato Miles Quaritch (Stephen Lang) come il cattivo principale nei due precedenti film di Avatar, il terzo capitolo mette al centro della storia un’antagonista Na’vi. Quaritch continuerà a svolgere sicuramente un ruolo importante in Avatar: Fuoco e Cenere, ma anche Varang è destinata ad avere un ruolo di primo piano. Finora, la saga si è concentrata principalmente sul conflitto tra i Na’vi e Quaritch e gli umani della RDA di Avatar, e mentre questo continuerà, ora ci sarà anche un conflitto tra i clan Na’vi.

La descrizione del trailer anticipa già che questo scontro sarà radicato in credenze diverse, con Varang che schernisce gli altri personaggi riguardo alla loro dea. Sebbene la villain non sembri molto diversa dagli altri Na’vi, lei e il Popolo della Cenere sono destinati a essere diversi da qualsiasi altro membro della specie aliena mostrato finora. Probabilmente diventerà uno dei personaggi più potenti della saga e minaccerà la sopravvivenza di Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e della loro famiglia.