Delhi Crime – Stagione 3, spiegazione del finale: Meena e Vijay sono morti?

La serie Netflix Delhi Crime torna con la sua terza stagione, con il DIG Vartika Chaturvedi alla guida di un’altra indagine ad alto rischio. Alla fine della scorsa stagione, la determinazione di Vartika nel risolvere il caso ha portato alla sua insubordinazione, che le è costata il trasferimento lontano da Delhi. All’inizio di questa stagione, la ritroviamo mentre svolge i suoi compiti e indaga su un nuovo caso in Assam. Ancora una volta, si ritrova alle prese con un caso che coinvolge la vita di molte ragazze innocenti, e salvarle la riporta nel caos e nella criminalità di Delhi. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in Delhi Crime – Stagione 3

Dopo il suo trasferimento da Delhi, Vartika Chaturvedi si trova in Assam. Lei e la sua squadra aspettano che un camion passi attraverso un posto di blocco, convinti che trasporti armi. Tuttavia, il camion che finiscono per fermare si rivela trasportare un gruppo di ragazze che venivano trasportate illegalmente fuori dallo stato e che sarebbero state vendute, se non fossero state trovate. Vartika scopre che il camion doveva andare a Delhi e che le ragazze al suo interno provenivano da tutto il nord-est. Si scopre che tutte queste ragazze sono state portate via dalle loro case con la scusa di trovare loro un lavoro e, una volta partite, nessuno ha pensato di cercarle. C’è una ragazza, di nome Sonam, la cui scomparsa è stata denunciata dalla nonna. Vartika, nonostante inizialmente non abbia ricevuto il sostegno del suo superiore, decide di andare a Delhi per seguire la pista.

Nel frattempo, una giovane donna porta all’ospedale AIIMS una bambina di due anni ferita. La bambina ha ferite gravi e Neeti Singh e la sua squadra iniziano a indagare sulla donna che l’ha portata. Le loro ricerche li conducono a una coppia, Rahul e Khushi, ed è quest’ultima ad aver portato la bambina, di nome Noor, all’ospedale. È chiaro che non sono i genitori della bambina, soprattutto perché Khushi è ancora un’adolescente. Il caso si rivela collegato a quello di Vartika, il che riunisce l’intera squadra. Ben presto, si rendono conto che la persona che stanno cercando è una donna di nome Badi Didi che opera a Rohtak, Haryana. È una trafficante di esseri umani che acquista ragazze da un’altra donna, di nome Kalyani, e poi le vende a diverse persone. Alcune ragazze vengono vendute alle famiglie locali, dove vengono date in sposa contro la loro volontà. Le altre vengono vendute ad altri clienti, il più importante dei quali è John, un uomo che opera in Thailandia.

Sonam è stata trovata? Le ragazze sono state salvate?

L’indagine di Vartika ha lo scopo di trovare Sonam, la ragazza che è stata portata via da casa sua con la promessa di un lavoro a Delhi. Si trovava nel camion pieno di ragazze che ha lasciato l’Assam pochi giorni prima che Vartika e la sua squadra fermassero un altro camion al posto di blocco. Mentre i poliziotti mettono insieme i pezzi, anche Sonam si rende conto della sua situazione. Non le ci vuole molto per capire che la promessa di un lavoro era una bugia e che ora è intrappolata tra pericolosi criminali. Cerca di sfidare Badi Didi, alias Meena, ma non può fare molto. Man mano che i poliziotti si avvicinano, Meena allontana le ragazze da Rohtak fino a quando non arrivano a Mumbai. La criminale ha in mente di mettere tutte le ragazze in un container, che poi verrà preso in consegna dalla gente di John. A peggiorare le cose, John si prende una cotta per Sonam e Meena, che sta cercando di mantenere l’accordo, offre la ragazza a John gratis, nel tentativo di rimediare. Nel frattempo, i poliziotti mettono le mani sul telefono di Vijay, il collaboratore di Meena.

Sanno che Meena alla fine lo chiamerà e lo usano per rintracciare la sua posizione. Dopo alcune battute d’arresto, il piano alla fine funziona, poiché la posizione viene rintracciata appena in tempo. Quando la polizia arriva al porto, Meena e i suoi uomini hanno già caricato tutte le ragazze, rese incoscienti con una pillola, in un container. Sonam, tuttavia, non è tra loro. Con una mossa astuta, quando le viene data la pillola, lei non la ingoia. Questo le permette di rimanere sveglia e, non appena trova un’occasione, fugge rapidamente. Quando Sonam fugge e si nasconde, il tempo a disposizione non permette a Meena e ai suoi uomini di inseguirla a lungo. Questo le permette di nascondersi in un altro container, sperando che gli aiuti arrivino presto. Fortunatamente per lei, Vartika e la sua squadra, accompagnati dalla polizia di Mumbai, arrivano appena in tempo. Si riversano sul molo, ma il problema è che l’area da coprire è troppo vasta. La squadra si divide e alla fine sono Vartika e Neeti a trovare Sonam, nascosta in uno dei container.

Vartika le dice che sua nonna la sta cercando e, a quel punto, Sonam capisce di essere finalmente al sicuro. Anche se Sonam è stata salvata, ci sono ancora molte altre ragazze là fuori, quindi la ricerca continua. Il problema è che ci sono troppi container e troppo poco tempo. Inoltre, al porto non esiste alcun processo di screening, quindi le ragazze potrebbero essere intrappolate in uno qualsiasi dei tanti container. È qui che Sonam torna in gioco. All’inizio della giornata era uscita per aiutare una delle ragazze in bagno. In quel momento aveva notato il numero del container su cui stavano lavorando gli uomini di Meena. Ha notato che tutte le cifre erano numeri primi e, essendo una ragazza brillante, ha memorizzato il numero. Quando vede Vartika e la sua squadra alle prese con la ricerca delle ragazze, comunica loro il numero. Una volta che i poliziotti hanno cercato quel container, hanno trovato tutte le ragazze, ancora vive, al suo interno, il che è stata una grande vittoria per loro. Tutti sono sollevati dal ritrovamento delle ragazze, ma questo non significa che il caso sia chiuso.

Meena e Vijay muoiono?

Mentre Vartika e la sua squadra cercano di ricostruire il caso, partendo dalle ragazze scomparse e dalla vera identità della piccola Noor, si rendono conto che tutte le strade portano a Meena, alias Badi Didi. Lei è una figura chiave nella vendita delle ragazze e catturarla permetterà loro di arginare il problema in larga misura. Le indagini portano infine a Rohtak, costringendo Meena e il suo braccio destro, Vijay, a fuggire dalla città. Diventano sempre più disperati con il passare delle ore perché devono recuperare le ragazze che hanno promesso a John, assicurandosi anche di ripagare uno dei loro fornitori. A causa delle indagini, molte cose rimangono bloccate, comprese le ragazze e il denaro, il che mette Meena in una posizione molto difficile.

Una sosta a Surat finisce per essere molto più sanguinosa del previsto, e la scia di sangue porta la polizia alla loro porta. Mentre Meena fugge con le ragazze a Mumbai, Vijay rimane indietro per fermare i poliziotti. Viene colpito alla spalla, ma riesce a scappare, anche se il suo telefono gli scivola di mano e viene trovato dalla polizia. Attraverso il telefono di Vijay, la polizia rintraccia Meena a Mumbai, dove il piano è quello di consegnare le ragazze a John. Circa un’ora prima del ritiro, la polizia si presenta al porto, costringendo Meena e i suoi uomini a fuggire. Con la polizia che circonda il luogo da tutti i lati, non hanno modo di fuggire. Uno dei tentativi di Meena di lasciare il porto porta a una sparatoria, in cui i suoi ultimi due scagnozzi muoiono e lei è costretta a tornare all’interno del porto.

Cerca di scappare e nascondersi, ma viene trovata da Vartika, che la tiene sotto tiro. Qui, Meena racconta la sua storia, rivelando come i suoi familiari abbiano cercato di ucciderla fin dal giorno della sua nascita. Cerca di usarla come giustificazione per le sue azioni, sostenendo di aver aiutato molte persone a sposarsi e ad avere una famiglia, ma Vartika le fa notare che questo non giustifica i suoi crimini contro tutte le ragazze che ha venduto come bestiame. Prima che Vartika possa arrestarla, Vijay arriva e le spara. Questo dà alla coppia di criminali la possibilità di scappare, ma il resto della squadra arriva, e Vijay viene ucciso sul posto. Meena cerca di reagire, ma viene uccisa da Vartika. Con entrambi uccisi e tutte le ragazze salvate, il caso è finalmente chiuso ufficialmente.

Cosa succede a Khushi?

Fin dall’inizio della stagione, Khushi rimane un anello importante della storia. È lei che porta la piccola Noor in ospedale, nella speranza che la bambina riceva l’aiuto di cui ha bisogno. In un certo senso, cerca di aiutare Noor, anche se non si può dimenticare che è stata lei a causare la traumatica situazione di Noor. Quando la polizia inizia a cercare lei e Rahul, decide di restare, anche se questo la porterà all’arresto. È chiaro che, sebbene Noor non sia sua figlia biologica, Khushi tiene a lei, anche se è lei la responsabile delle ferite della bambina. Si sente profondamente in colpa e è pronta ad affrontare le conseguenze, anche se questo significa andare in prigione. Tuttavia, poiché si scopre che è una ragazza di 14 anni che è stata venduta per essere sfruttata sessualmente, la legge è clemente con lei. Dopo il suo arresto, viene mandata a vivere con una ONG, dove sono ospitate anche altre ragazze della sua età. Il senso di colpa di Khushi peggiora quando le ragazze la allontanano dalla loro compagnia. Lungo la strada, viene importunata da due ragazze che le dicono cose molto brutte.

La maggior parte delle persone la vede come un mostro, ma Vartika sa che la ragazza ha vissuto un vero e proprio inferno. Non è mai stata in grado di prendersi cura di un bambino e, sebbene ciò che è successo a Noor sia stato orribile e tragico, Khushi ha già i suoi demoni con cui combattere. Due mesi dopo la risoluzione del caso, Khushi viene portata davanti a un giudice. Il suo avvocato chiede una sentenza clemente, date le circostanze, e poiché Vartika è presente all’udienza, sembra che sia d’accordo con l’avvocato. Khushi, d’altra parte, non sembra essere più indulgente con se stessa. Non pensa di meritare alcuna clemenza e rimane in silenzio per tutto il processo, con le lacrime agli occhi. Date le circostanze della sua situazione, il giudice decide di concederle una pena più lieve. Viene rivelato che Khushi potrà frequentare un centro dove imparerà a vivere e a integrarsi nella comunità. È una seconda possibilità per lei di rimettere insieme i pezzi della sua vita, e mentre tutti sono felici di questa decisione, Khushi non lo è.

Quando il giudice e l’avvocato se ne vanno, Khushi si chiede cosa vedano in lei Vartika e gli altri per essere così comprensivi nei suoi confronti. Sapendo che il senso di colpa la opprime, Vartika le dice che quando la guarda vede speranza. Le sue parole chiariscono che non vede Khushi come un mostro responsabile di un crimine imperdonabile. Vede invece una ragazza a cui la vita ha riservato un destino terribile e che cerca di trarre il meglio dalla sua situazione. Ha fatto delle cose brutte, ma non è malvagia, e la pena più lieve è per lei un’occasione per cercare di superare il caso e costruirsi una nuova vita, cosa importante dato che ha solo quattordici anni e tutta la vita davanti a sé. Nel mezzo del suo senso di colpa, deve rendersi conto che anche lei è una vittima e ha vissuto abbastanza cose orribili da bastarle per tutta la vita. Ora, Vartika vuole che lei cerchi di lasciarsi tutto alle spalle e colga l’opportunità di diventare la donna che merita di essere e vivere la vita che merita.