Una di Famiglia: il nuovo trailer con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried

Sydney Sweeney e Amanda Seyfried sono le protagoniste di Una di famiglia, il nuovo thriller psicologico diretto da Paul Feig (Un piccolo favore) e ispirato all’omonimo bestseller di Freida MacFadden. Un racconto di tensione, desiderio e inganni ambientato nel cuore dell’alta società, dove niente è come sembra e la perfezione è solo apparenza.

Millie (Sydney Sweeney), giovane donna in fuga dal proprio passato, accetta un lavoro come domestica nella sfarzosa villa di Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar). Quello che inizialmente appare come il lavoro dei sogni e l’opportunità per ricominciare, si trasforma rapidamente in un sottile gioco fatto di segreti, seduzione, scandali e potere. Dietro le porte chiuse della casa Winchester, nessuno è davvero al sicuro e tutti nascondono un segreto.

Il cast è una parte importante di questo. Sweeney è pronta per un grande finale del 2025 tra Una di famiglia e la sua possibile performance da Oscar in Christy. La carriera di Sklenar continua invece a decollare dopo grandi ruoli in progetti come 1923, It Ends With Us e Drop. Poi c’è Seyfried, che ha avuto molte performance di rilievo nella sua carriera ed è stata recentemente apprezzata in The Testament of Ann Lee, e che sembra avere un altro ruolo molto interessante in questo film.

Una di famiglia, in uscita a dicembre, è uno dei pochi film thriller/horror in programma per chiudere l’anno. Si aggiunge a Five Nights at Freddy’s 2, Silent Night, Deadly Night e al remake di Anaconda con Paul Rudd come controprogrammazione ai film natalizi/per famiglie o ai classici film da Oscar che di solito dominano il mese.

