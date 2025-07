Departure: spiegazione del finale della serie tv britannica

Departure è una miniserie drammatica che ha debuttato su Netflix che affronta la scomparsa del volo 716 sopra l’Oceano Atlantico. Sebbene lo stile narrativo ricordi quello di una serie degli anni 2000, in realtà cattura in modo eccezionale l’essenza delle indagini su un incidente aereo mortale. Archie Punjabi interpreta Kendra Malley, un’eccellente investigatrice che affronta le sue relazioni personali e professionali per arrivare al fondo del mistero.

Cosa succede in Departure

Il volo 716 decolla da New York City, ma purtroppo non atterra mai a destinazione, Londra. È allora che Kendra Malley, recentemente vedova, viene contattata dal suo mentore, Howard Lawson (Christopher Plummer), per partecipare alle indagini come investigatrice capo. Il suo team al TSIB deve affrontare molti ostacoli lungo il percorso, dalla ricerca dell’unico sopravvissuto agli impedimenti dell’agente dell’MI-5, Janet.

La pressione aumenta mentre la squadra corre contro il tempo per trovare il colpevole, il tutto mentre deve affrontare molti ostacoli sul fronte professionale e su quello familiare.

La spiegazione del finale di Departure

Kendra e Theo mettono Ethan sull’aereo di prova e raccontano gli eventi che hanno portato al fatale incidente. Il sistema di intrattenimento di bordo chiamato NAVI aveva in realtà un enorme difetto nella porta di intrattenimento. Un hacker poteva accedere a tutti i sistemi elettrici dell’aereo, compresa la cabina di pilotaggio, sovrascrivendo di fatto i comandi del pilota. Daniel Hoffman era stato colui che aveva scoperto questo difetto e, nonostante lo avesse segnalato al CEO Ethan Moreau, non era stata presa alcuna misura per risolvere il problema, poiché il costo del fermo della flotta aerea sarebbe stato esorbitante. Daniel non era soddisfatto di questa prospettiva. Quel giorno, decise di dimostrare in modo sicuro all’amministratore delegato quanto fosse pericoloso attraverso il suo codice MOSIS, ma questo gli si ritorse contro, provocando un incidente colossale.

Ethan è accusato di aver collaborato con Janet per sostenere la teoria del suicidio del pilota. Kendra lo accusa quindi di aver collaborato con Howard per dimostrare che l’incidente è stato un atto terroristico. Ethan Moreau è piuttosto arrogante in questo momento, ma si arrende quando gli investigatori cercano di ricreare l’incidente con lui a bordo. Tornato alla struttura della TSIB, Howard viene messo al corrente dell’intera conversazione e si rende conto che non c’è via d’uscita, accettando quindi di discutere i termini della sua resa.

Dom va a casa di Kendra e dice ad AJ che potrebbe dover fare dei lavori socialmente utili per le sue aggressioni a Bartok, ma che avrà la fedina penale pulita. AJ chiede scusa a Bartok, che gli dice che sapeva che Kendra avrebbe risolto il caso se avesse seguito la pista di Hoffman. AJ racconta alla sua matrigna della sua conversazione con Bartok, e lei capisce subito che sono stati ingannati.

In realtà, è stato l’uomo d’affari a orchestrare tutto. Kendra e Dom indagano sul passato degli investitori che sono intervenuti per salvare gli aerei problematici e scoprono che tutti hanno qualche legame con Bartok. A quanto pare, all’astuto uomo d’affari è costato pochissimo rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare per rilevare la compagnia aerea.

Kendra nota anche che Stefon Tark è apparso all’improvviso, e solo dopo questo hanno scoperto il piano di Hoffman. Inoltre, sottolinea che Hoffman non avrebbe dovuto perdere il controllo del sistema quel giorno, soprattutto perché lo aveva provato più volte in precedenza. Lei ritiene che sia stato Bartok a convincerlo a salire a bordo del volo 716, e le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano che è stato Tark a dare a Hoffman un laptop infettato da un virus. Inoltre, Tark ha anche ricevuto una grossa somma su un conto offshore il giorno dell’incidente. Si scopre che Tark e Bartok sono vecchi colleghi che si conoscono dai tempi in cui erano ingegneri aerospaziali.

Quando Kendra va a confrontarsi con Bartok, lui si limita a dire che non gli piace perdere. Lei gli dice che la sua squadra è ancora impegnata a decifrare i file criptati sul computer di Hoffman e, dopo avergli detto educatamente di stare attento, lui se ne va. In una svolta più leggera, Madelyn e Ali si sposano e la squadra di Kendra è presente alla cerimonia.

Kendra riuscirà a incastrare Bartok per il crimine?

La serie non ci dà una risposta definitiva a questa domanda. Sebbene l’intenzione sia chiaramente quella, vediamo Kendra con aria solenne su un ponte, mentre fissa lo skyline di Londra. Dopo questo, la vediamo per l’ultima volta al matrimonio. Quindi, naturalmente, si è curiosi di sapere se ha mai fatto progressi nell’arrestare Bartok.

Beh, prima di tutto, valutiamo la personalità di Bartok. Più volte viene sottolineato il suo spirito competitivo e il fatto che non gli piace perdere. Inoltre, a causa di un’indagine precedente, Bartok aveva già avuto dei problemi con Kendra, che gli era costata milioni. Si potrebbe anche essere inclini a dargli il beneficio del dubbio, dato che sono state le sue risorse a permettere il recupero delle scatole nere dal fondo dell’oceano. Ma allo stesso tempo, se non avesse contribuito alle ricerche, non avrebbe potuto acquistare la flotta di aerei a un prezzo più conveniente. Sembra che il terribile “incidente” sia stato semplicemente una mossa d’affari da parte sua.

Il mio primo pensiero è stato che forse la seconda stagione (sì, preparatevi!) avrebbe affrontato la questione. Tuttavia, dopo ulteriori ricerche, sembra che la trama finisca qui. Se le notizie sono attendibili, la nuova stagione tratterà in realtà di un incidente ferroviario. Considerando queste informazioni, sembra che, purtroppo, la libertà di Bartok continuerà a tormentare Kendra ancora per un po’.