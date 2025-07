Departure è basata su una storia vera di scomparsa di un volo?

Departure è una miniserie drammatica che segue l’investigatrice Kendra Malley e la sua squadra mentre cercano di scoprire il mistero dietro la scomparsa del volo 716 sopra l’Oceano Atlantico. Tutti sanno che Kendra è la persona più adatta per questo lavoro. Ma gli ostacoli posti dai suoi superiori e i problemi personali riusciranno a impedirle di portare alla luce la cospirazione? Casi di voli misteriosamente scomparsi in volo non sono inauditi nella vita reale, il che ci fa chiedere se la storia sia ispirata a un evento realmente accaduto. Scopriamolo.

Departure è una storia di fantasia, ma ha echi del volo MH370 della Malaysia Airlines

Departure non è basato su una storia vera, ma è vagamente ispirato a uno dei più terribili incidenti aerei della storia recente. Se leggendo la trama vi è venuta subito in mente la tragedia del volo MH 370 della Malaysian Airlines, non siete i soli. Secondo il tweet riportato di seguito, l’incidente ha ispirato lo scrittore e creatore Vince Shiao.

Il volo MH 370 era un volo commerciale che avrebbe dovuto trasportare 239 passeggeri dall’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur all’aeroporto internazionale di Pechino il 8 marzo 2014. Ma 38 minuti dopo il decollo, si è verificata l’ultima interazione tra il controllo del traffico aereo e l’equipaggio a bordo. L’aereo era ancora tracciato da un radar militare quando ha deviato verso ovest dalla sua rotta originale. La causa dell’incidente, che è stato uno dei più mortali nella storia dell’aviazione, è ancora sconosciuta. Sono stati ritrovati alcuni detriti dell’aereo, ma ad oggi non c’è ancora consenso su cosa sia realmente accaduto a bordo.

Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale per la sicurezza degli Stati Uniti, dal punto di vista statistico l’aviazione è ancora considerata il mezzo di trasporto più sicuro. Nel 2018, la probabilità che un passeggero perdesse la vita era di 1 su 205.552. Ciò è dovuto ai progressi tecnologici e alle pratiche ben regolamentate del settore. L’attrice protagonista, vincitrice di un Emmy, ha anche affermato: “È il peggior incubo di tutti avere un familiare o una persona cara su un volo che scompare. E penso che ci sia questo tipo di paura e fascino universale nei confronti del volo”.

Archie ha aggiunto che, sebbene la serie possa suscitare queste paure in alcuni spettatori, è necessario tenere presente quanto sia effettivamente sicuro volare. Ha anche ricordato come si è preparata per la serie: “Ho parlato con un vero investigatore dell’aviazione che ha riassunto brillantemente come esaminano ogni singolo indizio con grande rigore e senza pregiudizi, in modo da non giungere mai a conclusioni affrettate. Ma sono rimasta sorpresa da quanto sia complesso e da quanto queste persone ne siano coinvolte. Provo grande simpatia per loro perché portano molto di questo lavoro a casa”.

La serie prende in esame i soliti sospetti dei disastri aerei: malfunzionamenti delle apparecchiature, piloti in difficoltà, cospirazioni governative e, naturalmente, terrorismo. Steve Patscheck, vicepresidente esecutivo per la programmazione globale di NBC Universal International Networks, ha detto questo della serie: “La trama avvincente di Departure, ricca di cospirazioni, mistero e personaggi intriganti, si adatta perfettamente ai nostri canali internazionali e terrà i nostri spettatori con il fiato sospeso”.

Tuttavia, mentre l’incidente mortale crea sicuramente un mistero interessante, la serie esplora anche in modo straordinario le relazioni tra i personaggi. Infatti, le donne di solito non lavorano come investigatrici di incidenti, e questo è qualcosa che ha attirato l’attrice verso il personaggio. Archie era piuttosto presa dalla storia quando le sono state inviate le sceneggiature di tutti e sei gli episodi.

Il suo personaggio è una vedova che torna al lavoro su richiesta del suo mentore, Howard Lawson, interpretato dal premio Oscar Christopher Plummer. Departure approfondisce il rapporto tra Kendra e il suo figliastro, AJ, dopo la morte del marito. Esplora anche le dinamiche tra i diversi membri del team e come, a volte, per arrivare al fondo delle cose, possano essere costretti a infrangere le regole.

Archie ha detto: “Adoro i parallelismi tra i personaggi. Da un lato, stanno cercando di scoprire cosa ha causato la scomparsa del volo 716, che è una storia incredibilmente interessante, ma penso che sia brillantemente punteggiata da brevi scorci sul passato di Kendra attraverso il suo rapporto con i colleghi di lavoro e la sua vita personale. Penso che ci si potrebbe facilmente lasciar trasportare dall’elemento giallo, senza lasciare spazio alle relazioni personali, ma credo che questo avrebbe compromesso la serie“.

Purtroppo, nessuno sa se e quando il mistero dietro l’incidente della Malaysian Airlines sarà risolto. Tuttavia, gli spettatori di questa serie ottengono una sorta di chiusura, poiché la trama li conduce attraverso innumerevoli teorie sulla scomparsa del volo 716 e offre loro una soluzione definitiva.