Fondazione Stagione 3, spiegazione del finale: svelata l’identità del Mulo

Il finale di Fondazione Stagione 3 rivela un importante colpo di scena. Dopo che Gaal Dornick sconfigge il Mulo interpretato da Pilou Asbæk, si scopre che in realtà era Bayta a tirare le fila.

Il Mulo che abbiamo visto per tutta la stagione era solo un burattino: Bayta usava i suoi poteri Mentalic per manipolare gli eventi. Il suo passato traumatico, segnata dal rifiuto dei genitori a favore del fratellino, ha risvegliato in lei il desiderio di costringere l’intera galassia ad amarla. Questo l’ha portata a piegare al suo volere il signore della guerra Mulo e il menestrello Magnifico Giganticus.

In che modo Gaal sconfigge il Mulo e perché abbandona Hari Seldon

Bayta cercava la Second Foundation, ma Gaal era riuscita a spostare la popolazione di Ignis su Trantor grazie a Preem Palver. Per contrastarla, Gaal influenzò Magnifico affinché suonasse la sua melodia, ostacolando Bayta quel tanto che bastava a guadagnare tempo. Dopo lo scontro, Gaal si ritrova con Hari Seldon, ma rifiuta di portare con sé la versione del Vault, ricordandogli che il vero Hari era morto da tempo. Hari resta quindi indietro, privo di corpo e di possibilità di proseguire.

L’ascesa di Brother Dusk e la fine di Demerzel e Day

Brother Dusk, consapevole della propria fine, decide di distruggere il futuro della dinastia Cleon. Inganna Demerzel usando il clone neonato, spingendola a sacrificarsi per salvarlo: entrambi muoiono nell’Ascension Chamber. Demerzel era vicina alla libertà, ma viene annientata. Intanto, Dusk approfitta della vulnerabilità di Day (senza Naniti) e lo uccide. Ora Brother Darkness governa come nuovo Imperatore, con il Prime Radiant e la Novacula. La dinastia dei Cleon sembra giunta alla sua conclusione, anche se Brother Dawn potrebbe rappresentare una nuova speranza.

La rivelazione della Terra e il legame di Kalle con i robot

Il finale mostra un’anteprima della Terra, dove Kalle e un altro robot si nascondono sulla Luna. Kalle, figura misteriosa, si rivela probabilmente essere un robot. Il segnale inviato dal Brazen Head sembra averla raggiunta, aprendo la porta a nuove trame. Questo spunto trova collegamenti diretti con i romanzi di Asimov, in particolare Foundation and Earth.

Differenze tra il finale della serie e i libri

Le differenze con i romanzi sono ormai profonde. Nei libri, Magnifico è in realtà il Mulo, mentre Bayta lo smaschera e uccide Ebling Mis per impedire che riveli la posizione della Second Foundation. Nella serie, invece, è Bayta la vera mente dietro tutto.

Cosa aspettarsi dalla Stagione 4

La prossima stagione dovrebbe concentrarsi su Second Foundation, completando la trilogia di Asimov. Il Mulo è ancora una minaccia e la Second Foundation sarà al centro della trama. Lo scontro tra Gaal e Bayta è destinato a ripetersi. Apple TV+ ha già confermato una quarta stagione da 10 episodi.