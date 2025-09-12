Fondazione: Apple rinnova la serie per una quarta stagione!

Apple TV+ ha rinnovato l’epica serie fantascientifica Fondazione per una quarta stagione. La serie è basata sui romanzi di Isaac Asimov e vede protagonisti Lee Pace, Jared Harris e Lou Llobell, a cui dalla terza stagione si sono aggiunti Troy Kotsur, Pilou Asbæk e Cody Fern. La serie ha ricevuto recensioni positive dalla critica, ma nella terza stagione (qui la nostra recensione) lo showrunner, regista e co-autore David S. Goyer ha lasciato il progetto.

Apple ha però dunque ora annunciato il rinnovo per la quarta stagione alla vigilia del tanto atteso finale della terza stagione, in onda il 12 settembre. Il rinnovo era in cantiere da tempo, ma questa è la prima conferma ufficiale del ritorno di Fondazione. La produzione della nuova stagione, stando a quanto riportato, inizierà all’inizio del 2026.

A proposito del rinnovo, i co-showrunner e produttori esecutivi Ian Goldberg e David Kob hanno dichiarato: “Non esiste una serie simile a “Fondazione” e ci sentiamo fortunati e onorati di portare avanti il testimone come co-showrunner nella quarta stagione. Non vediamo l’ora di continuare la narrazione epica ed emozionante che ha caratterizzato le prime tre stagioni della serie e di lavorare al fianco di alcuni dei partner creativi più talentuosi e appassionati del settore”.

Cosa significa questo per Fondazione

Questo è un chiaro segno della fiducia di Apple nel fatto che Fondazione sia più forte che mai. Nonostante le difficoltà dietro le quinte, alcune delle quali legate ai due scioperi del 2023, la serie è pronta a tornare in grande stile. Durante la terza stagione, è rimasta in cima alle classifiche di streaming di Apple TV+, con le uniche rivali rappresentate da Chief of War, con Jason Momoa, e dalla serie aliena di Apple TV+ Invasion.

Con l’inizio della produzione previsto per l’inizio del 2026, Fondazione potrebbe tornare già alla fine del prossimo anno, il che rappresenterebbe una solida inversione di tendenza per una serie in streaming così imponente. Se non ci saranno interruzioni, è possibile che la serie ritrovi il suo ritmo e riconquisti il successo ottenuto nella seconda stagione, che ha ricevuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes rispetto al 72% di questa stagione.

GUARDA ANCHE: Fondazione Stagione 3: le interviste ai protagonisti