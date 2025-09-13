Mark Hamill rivela i suoi libri preferiti di Stephen King

Nell’ultimo anno, Mark Hamill è diventato silenziosamente un assiduo lettore di Stephen King, e ora ha rivelato i suoi libri preferiti dell’autore. Meglio conosciuto come Luke Skywalker in Star Wars, Hamill ha recentemente recitato in due importanti adattamenti cinematografici di Stephen King, “The Life of Chuck” del 2024, che esce da noi il 18 settembre, e “The Long Walk” del 2025 che invece è arrivato adesso nelle sale USA.

In una recente intervista con il New Yorker, Mark Hamill ha rivelato i suoi libri preferiti di Stephen King in assoluto, che l’attore descrive come “uno scrittore molto più versatile di quanto gli venga riconosciuto”. Sorprendentemente, Hamill elenca “Shining“, “La zona morta“, “It” e “On Writing” tra le sue scelte preferite. Parlando di Shining, Hamill ha dichiarato:

Sono andato a vedere Shining nel weekend di apertura, ed ero così stordito che sono andato direttamente dal cinema in libreria per comprare il libro. […] Ricordo che mi è piaciuto così tanto che rallentavo la lettura, tipo “Oh, sto leggendo troppo velocemente”. Questo è il primo libro di King che abbia mai letto, ed è quello che mi ha reso un fan sfegatato.

Per quanto riguarda Shining, Hamill ha detto di essersi rifiutato di leggerlo alla luce del giorno, aspettando che la sala fosse buia e silenziosa, per massimizzare i brividi. Inoltre, sebbene non abbia avuto la possibilità di fare un provino per l’adattamento di David Cronenberg de La zona morta, Mark Hamill ha comunque definito la storia “fantastica” e ha ammesso di volerne far parte:

Non ho fatto un provino, ma ho comunque letto il libro. È una premessa fantastica […] Comunque, il film è stato fantastico; Martin Sheen è stato perfetto. […] Non serbo rancore, non sono così.

Hamill ha anche rivelato di aver “letto It solo di recente, che è davvero spaventoso“, descrivendo il film di Bill Hader come: ” […] quasi difficile da guardare, è così raccapricciante e orribile. Non so perché piaccia alla gente, ma anche a me sì”. Infine, Hamill ha spiegato le sue ragioni per aver scelto On Writing: A Memoir of the Craft di King come suo preferito, affermando:

Quando ho incontrato King di persona la prima volta, quello che volevo davvero fare era interrogarlo. […] Questo libro è come sedersi in una stanza e fargli tutte quelle domande. Non posso che consigliarlo vivamente, perché ha risposto a molte delle mie.

I libri preferiti di Stephen King da Mark Hamill rivelano un apprezzamento per le storie che sfumano il confine tra il soprannaturale e qualcosa di profondamente umano. Shining e It sono film terrificanti, ma sono anche radicati nella paura, nel trauma e nelle emozioni reali. Questo realismo emotivo sembra essere ciò che più risuona con Hamill, che ha trascorso la sua carriera bilanciando ruoli più larger-than-life con interpretazioni concrete.

Il suo amore per La zona morta dimostra interesse per storie moralmente complesse e incentrate sui personaggi, e non è difficile immaginare Mark Hamill prosperare in un ruolo come Johnny Smith. Tuttavia, è anche significativo che non abbia incluso The Long Walk nella lista nonostante abbia recitato nel film, evidenziando invece quanto a lungo l’attore abbia ammirato il lavoro di King prima di diventarne parte.