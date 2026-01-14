Il creatore di Squid Game prepara una nuova serie Netflix dopo il successo globale

Dopo aver firmato uno dei più grandi fenomeni televisivi degli ultimi anni, Hwang Dong-hyuk è pronto a tornare su Netflix con un nuovo progetto seriale originale. Il regista e sceneggiatore sudcoreano, noto in tutto il mondo per aver creato Squid Game, sta infatti sviluppando una nuova serie intitolata The Dealer, destinata ad ampliare ulteriormente il suo rapporto creativo con la piattaforma.

Secondo quanto riportato, The Dealer rappresenterà un cambio di prospettiva rispetto all’universo di Squid Game, pur mantenendo alcuni dei temi cari all’autore: potere, disuguaglianze, morale e compromessi individuali. Al centro del racconto ci sarà una figura ambigua, un intermediario che opera dietro le quinte di un sistema più grande, muovendosi tra criminalità, élite e zone grigie della società. Un personaggio che promette di incarnare ancora una volta quella tensione morale che ha reso riconoscibile la scrittura di Hwang Dong-hyuk.

Da Squid Game a The Dealer: un autore oltre il fenomeno

Il successo planetario di Squid Game ha trasformato Hwang Dong-hyuk in uno degli autori più influenti del panorama seriale contemporaneo, ma il regista ha più volte ribadito di non voler restare prigioniero di un solo universo narrativo. The Dealer sembra nascere proprio da questa esigenza: dimostrare che il suo sguardo autoriale può declinarsi anche al di fuori dei giochi mortali che hanno conquistato milioni di spettatori.

La nuova serie, sempre prodotta per Netflix, dovrebbe puntare su un tono più realistico e meno allegorico, pur restando ancorata a una forte critica sociale. Se Squid Game utilizzava la spettacolarizzazione estrema per raccontare il capitalismo e la disperazione economica, The Dealer sembra intenzionata a esplorare i meccanismi nascosti del potere, concentrandosi su chi trae vantaggio dal sistema senza mai esporsi in prima persona.

Netflix, dal canto suo, continua a rafforzare il legame con i grandi autori internazionali, soprattutto nell’ambito delle produzioni coreane, ormai centrali nella strategia globale della piattaforma. Affidare a Hwang Dong-hyuk una nuova serie originale significa puntare non solo su un nome di richiamo, ma su una visione capace di parlare a pubblici diversi, mantenendo una forte identità culturale.

In attesa di ulteriori dettagli su cast, ambientazione e data di uscita, The Dealer si presenta come uno dei progetti più interessanti in sviluppo per Netflix. Un banco di prova importante per Hwang Dong-hyuk, chiamato a confermare il proprio talento oltre l’ombra ingombrante di Squid Game e a dimostrare che il suo successo non è stato un caso isolato, ma l’inizio di un percorso autoriale destinato a durare.