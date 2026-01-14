HomeSerie TvNews

Motorvalley: trailer ufficiale e data d’uscita della nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini

Di Redazione

-

Luca Argentero in Motorvalley

Manca sempre meno al debutto di Motorvalley, la nuova serie italiana in 6 episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini, in arrivo dal 10 febbraio in esclusiva su Netflix. La serie è prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Da oggi è disponibile anche il trailer ufficiale, che porta lo spettatore direttamente sulla griglia di partenza, anticipando un racconto dove motori, adrenalina e seconde possibilità si intrecciano curva dopo curva.

Le immagini del trailer offrono uno sguardo più approfondito sull’universo di Motorvalley: un mondo in cui ogni gara rappresenta un’occasione di riscatto, tra sogni da inseguire ad alta velocità e rischi che si respirano a ogni sorpasso. Al centro della storia ci sono Arturo, Elena e Blu, tre personaggi accomunati da un passato segnato da perdite e fallimenti, ma uniti da una passione che non si è mai spenta: quella per le auto e per le corse.

Arturo (Argentero) è un ex pilota leggendario, ritiratosi dopo un tragico incidente che ha cambiato per sempre la sua vita. Elena (Michelini), erede della famiglia Dionisi e figlia della proprietaria di una storica scuderia, deve riconquistare il proprio spazio all’interno dell’azienda di famiglia, ora gestita dal fratello. Per farlo decide di affidarsi a Blu (Caterina Forza), giovane talento impulsivo e irresistibilmente attratto dalla velocità, e allo stesso Arturo, chiamato ad allenarla. Ognuno di loro ha un motivo diverso per correre più veloce degli altri.

La serie è ambientata nel contesto del Campionato Italiano Gran Turismo (GT), scenario reale e altamente competitivo in cui le corse non sono solo una passione da condividere, ma diventano una vera e propria ragione di vita – o di morte. A rendere ancora più autentica l’atmosfera dei circuiti contribuisce la presenza nel cast di Alberto Naska e Simone Tonoli, piloti e creator molto seguiti dagli appassionati di motori.

Motorvalley è creata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere, ed è diretta dallo stesso Rovere insieme a Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. La sceneggiatura porta le firme di Francesca Manieri, Matteo Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. Galli.

Con Motorvalley, Netflix punta su una serie che unisce dramma sportivo e racconto umano, sfruttando l’immaginario potente dei motori per raccontare personaggi in cerca di riscatto, in un territorio – quello dell’Emilia-Romagna – che delle corse ha fatto una vera e propria identità.

