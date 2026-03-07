Il serial killer di Tik Tok è basato su una storia vera?

È la più grande paura di ogni viaggiatore solitario: sparire mentre si è all’estero senza che nessuno si accorga subito della tua assenza. Per Esther Estepa, una donna single di 42 anni e grande amante dell’avventura, un incontro apparentemente casuale con un influencer dei social media durante un viaggio in Spagna le è costato la vita — e solo la sua famiglia è riuscita a far luce sul caso.

Tutto è iniziato quando Esther, residente a Siviglia, ha fatto amicizia con il creatore di contenuti José “Dynamite” Jurado Montilla nella hall del suo ostello ad Alicante. La mattina del 22 agosto 2023, Esther e il suo nuovo compagno di viaggio Montilla hanno percorso 37 chilometri a piedi da Denia a Gandía, un’escursione che si è conclusa con Montilla che ha chiamato i servizi di emergenza per far trasportare Esther in ospedale a causa di una gamba gonfia e di un forte mal di testa. Secondo quanto riferito, Esther ha lasciato l’escursione in ambulanza, da sola. È stata dimessa dall’ospedale alle 4:30 del mattino del giorno seguente.

E poi sono iniziati ad arrivare strani messaggi su WhatsApp: appena tredici ore dopo essere uscita dall’ospedale, Esther ha scritto a sua madre, Josefa “Pepa” Pérez, dicendo di essere al verde e di stare per lasciare la Spagna per iniziare una “nuova vita a Buenos Aires”. Certo, Esther viveva da anni in modo nomade e non aveva un indirizzo fisso, ma non avrebbe mai abbandonato i suoi due amatissimi cani in quel modo. A Josefa sembrò quasi che Esther stesse dicendo addio. Ma era davvero Esther ad aver scritto quelle parole, poi diventate le sue ultime?

La nuova docuserie Netflix in due parti, Il serial killer di Tik Tok, ripercorre la ricerca della famiglia Estepa e Pérez per ritrovare Esther dopo che è scomparsa nell’agosto 2023. Diretta da Héctor Muniente (The Ecuadorian Candidate, American Greyhounds, Gustavo Bueno, La Vuelta A La Caverna) e prodotta da iZen Documentaries per Netflix Spagna, la serie ricostruisce la traccia digitale lasciata da Esther — inclusi video, post sui social, messaggi, geolocalizzazioni e le apparizioni nei numerosi contenuti pubblicati da Montilla — che hanno portato al suo presunto assassino.

“Quando Esther svanisce nel nulla, la sua famiglia riesce a ricostruire i suoi ultimi movimenti grazie a José Jurado Montilla, un viaggiatore che attraversa la Spagna condividendo video emozionanti dei suoi viaggi su TikTok”, anticipa la descrizione della serie. “Ma ‘Dynamite’ Montilla — l’ultima persona ad aver visto Esther — nasconde un oscuro passato.”

La serie riflette su come i social media possano mostrare vite irreali, accuratamente costruite, e su come, in questo caso, questo fenomeno assuma una dimensione terrificante, afferma Muniente.

La ricerca di Esther

Quasi un anno dopo, la famiglia Estepa e Pérez non era ancora più vicina a ottenere risposte su dove fosse finita Esther. Josefa ha raccontato ad Artículo 14 che di solito parlava con la figlia ogni giorno, soprattutto quando Esther viaggiava.

“Mia figlia viveva da sola da anni, ma parlavamo ogni giorno su WhatsApp, al telefono o in videochiamata”, ha detto Josefa, sottolineando quanto fosse fuori dal suo carattere smettere improvvisamente di dare notizie. “Aveva così tanti progetti che abbiamo sempre escluso la possibilità che la sua scomparsa fosse volontaria. Inoltre ci aspettavamo che tornasse a casa per Natale [2023].”

Ancora più inquietante era il contenuto del messaggio: Esther parlava di trasferirsi con degli amici, ma sua madre sapeva che non aveva amici ad Alicante. Esther era nota per viaggiare da sola, e quella affermazione non convinceva Josefa. “Mi ha fatto dubitare che fosse davvero lei a scriverlo”, ha dichiarato Josefa in un servizio citato da La Sexta.

La famiglia ha denunciato la scomparsa di Esther alla polizia di Alicante il 26 agosto 2023, tre giorni dopo i messaggi sospetti. Quella denuncia portò a una pista inaspettata.

Possibili sospetti

Naturalmente, Esther avrebbe potuto semplicemente decidere di interrompere ogni contatto con i suoi cari senza spiegazioni. Gli investigatori di Alicante inizialmente ritenevano questa l’ipotesi più probabile.

La famiglia, però, conosceva un’altra persona che avrebbe potuto farle del male: il suo ex compagno, che Esther aveva accusato di abusi nel 2022. Aveva presentato una denuncia contro di lui a Siviglia. Tuttavia l’uomo fu escluso dalle indagini dopo aver dimostrato che i due erano in buoni rapporti pochi mesi prima della scomparsa.

Poi, l’8 settembre 2023, Josefa ricevette una telefonata che cambiò completamente il corso del caso. “Avevamo denunciato la sua scomparsa poche settimane prima, e all’improvviso un uomo mi chiamò dicendo di aver incontrato mia figlia in un ostello ad Alicante”, racconta Josefa. “Mi disse che voleva informarmi di ciò che aveva già detto alla polizia: che l’ultima volta che aveva visto Esther era quando l’aveva accompagnata in un centro sanitario a Gandía perché le facevano molto male le gambe.”

Le autorità sospesero le ricerche nel giugno 2024, ma a quel punto Josefa e la sorella di Esther, Raquel, avevano iniziato a indagare sull’unico sospetto che avevano: l’uomo che le aveva contattate per dire di aver incontrato Esther — e che aveva persino documentato il tempo passato con lei ai suoi 6.000 follower su TikTok.

“La vera sorpresa è arrivata dopo, quando abbiamo cercato su internet il nome che mi aveva dato: José Jurado Montilla”, racconta Josefa. Quando lo cercarono, scoprirono che Montilla era un assassino condannato.

Motivazioni oscure

Il passato criminale di Montilla riaprì completamente il caso. Nonostante online si presentasse come una sorta di guida turistica amichevole, il nato a Málaga aveva già scontato 28 anni di carcere per l’omicidio di quattro persone, due delle quali turisti.

Montilla ha ammesso pubblicamente solo l’uccisione del suo vicino nel 1985; le altre tre vittime erano visitatori provenienti da Germania e Inghilterra e un ex autista del cantante flamenco Juanito Valderrama. Tutti gli omicidi risalgono agli anni ’80, e tutte le vittime erano uomini.

Josefa e Raquel dovevano davvero credere che fosse solo una coincidenza che Esther avesse trascorso le sue ultime ore con un serial killer?

“È un individuo spregevole che ci ha perfino inviato i video che aveva pubblicato su TikTok commentando la scomparsa di mia sorella”, ha raccontato Raquel ad Artículo 14. Montilla infatti pubblicava meticolosamente le sue posizioni online.

Quella eccessiva condivisione si è però ritorta contro di lui: dopo aver contattato la famiglia di Esther, è finito nel mirino delle autorità, che hanno iniziato a confrontare i suoi spostamenti con altri omicidi recenti nella zona.

Montilla è stato successivamente indagato per l’omicidio nell’agosto 2022 di uno studente di 21 anni, David, avvenuto nell’area dei Los Montes di Málaga, ed è stato arrestato nel 2024 per quel caso.

I suoi contenuti online hanno fornito un “archivio ricchissimo” sia per le indagini sia per il documentario. “All’inizio, quando analizzi i suoi contenuti, ti concentri su ciò che dice, cercando contraddizioni e bugie,” spiega Muniente. “Ma dopo ore di filmati grezzi, dopo aver selezionato decine di video, averli rivisti più volte e montati, inizi a sviluppare piccole ossessioni. Noti dettagli minuscoli, schemi ripetuti, i suoi gesti, e quasi senza accorgertene diventi un po’ uno psicologo forense. Non dimenticherò mai la sua capacità di cambiare emozione con un clic, da un secondo all’altro: tristezza e gioia, rabbia e fascino nello stesso video, senza transizione. Sembra di assistere in tempo reale alla rappresentazione di quella che molti chiamerebbero psicopatia.”

Che cosa è successo a Esther?

Il caso di Esther non è mai stato formalmente chiuso. La polizia trovò un teschio nel febbraio 2024, ma confermò che apparteneva a Esther solo il 21 giugno 2024.

Nello stesso mese, il resto del corpo di Esther fu recuperato quando alcuni escursionisti trovarono i suoi resti in un canneto a Gandía, nascosti tra la vegetazione. A quel punto i resti erano scheletrizzati a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici. Le autorità tornarono poi nell’area del cañar dove era stato trovato il teschio e scoprirono ulteriori resti.

Secondo Muniente, Josefa aveva scoperto la vera identità di Montilla prima del ritrovamento del teschio, probabilmente intorno a gennaio 2024. “Quella scoperta è in realtà il cliffhanger finale del primo episodio”, dice il regista. Montilla, già detenuto per il presunto omicidio dello studente, ha negato di aver ucciso Esther.

“La polizia continua a dirci che non sa con certezza come l’abbia uccisa”, ha dichiarato la sorella Raquel ad Artículo 14. “Le ha dato un colpo alla testa, perché il suo cranio presenta quella frattura, ma dato che non hanno trovato tutto il corpo…”

Montilla si trova attualmente in custodia cautelare in carcere ed è stato formalmente accusato di due omicidi, uno dei quali è quello di Esther Estepa. I processi non hanno ancora una data fissata, ma si prevede che si svolgeranno nel corso di quest’anno. Anche il regista di The TikTok Killer, Muniente, ha detto che la cronologia del caso è “piuttosto complessa”, anche perché la polizia non ha collaborato al progetto dato che il processo è ancora pendente.

