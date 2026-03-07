The Mandalorian & Grogu: ecco il muscoloso figlio di Jabba, interpretato da Jeremy Allen White

Il personaggio più sorprendente (e muscoloso) di The Mandalorian & Grogu, Rotta the Hutt, fa il suo debutto da adulto in una nuovissima immagine per il prossimo film di Star Wars.

Sebbene il franchise di The Mandalorian sia fortemente ispirato alla tradizione mandaloriana sviluppata nella serie animata Star Wars: The Clone Wars, pochi avrebbero potuto prevedere che avrebbe riportato in auge anche un personaggio introdotto nel film The Clone Wars del 2008. Il piccolo indifeso Huttlet Rotta, salvato da Anakin Skywalker e dalla sua Padawan, Ahsoka Tano, è il figlio del temibile Jabba de Il Ritorno dello Jedi, e non è più indifeso.

Rotta, affettuosamente conosciuto come “Stinky”, sarà doppiato nientemeno che da Jeremy Allen White di The Bear, mentre Din Djarin e Grogu si uniscono al pericoloso clan criminale Hutt in The Mandalorian & Grogu. “[Rotta] è in ottima forma, combatte nelle fosse, una specie di gladiatore”, ha detto il regista Jon Favreau a Empire, che ha presentato l’ultima immagine del Rotta di Allen White, come si vede a questo link.

Rotta sembra certamente essere l’Hutt più in forma fisica che questo franchise abbia mai visto, brandendo enormi asce da battaglia con le sue braccia sorprendentemente massicce nell’immagine esclusiva di Empire. Sembra persino che il gigantesco lumacone spaziale sfoggi un impressionante paio di addominali. Se Din si troverà faccia a faccia con Rotta nelle fosse, è difficile dire chi ne uscirà vincitore.

La straordinaria trasformazione fisica di Rotta fa parte della storia del suo personaggio, sostiene Favreau. “Quando cerchi di affermarti e il tuo nome è famoso, quando sei il figlio di Jabba the Hutt, cosa succede?”, ha filosofato il regista di The Mandalorian & Grogu. “Come ha influenzato la sua traiettoria? Mi fa ridere”, ha continuato.

È noto che il padre di Rotta morì in modo non proprio eroico per mano della Principessa Leia (Carrie Fisher) ne Il ritorno dello Jedi, strangolato a morte con la stessa catena che aveva usato per tenerla prigioniera. The Mandalorian & Grogu è ambientato circa cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi, quindi Rotta avrà avuto tutto il tempo per accettare, o forse persino celebrare, la scomparsa del padre.

Per Allen White, la forma di combattimento di Rotta non era importante quanto la voce perfetta del personaggio. Sebbene abbia rivelato a Empire che era coinvolto un certo Huttese gutturale, la maggior parte dei suoi dialoghi è nella lingua “Basic” della galassia. “La mia voce cambia [nei panni di Rotta]”, ha spiegato l’attore. “È stato utile, ovviamente, ascoltare Jabba.”

The Mandalorian & Grogu rappresenta una nuova era per Star Wars sul grande schermo, con il ritorno del franchise al cinema per la prima volta in sette anni dalla controversa première di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Tra gli Hutt e l’incombente Residuo Imperiale, Din Djarin e Grogu hanno il loro bel da fare. Il film debutterà esclusivamente nei cinema il 22 maggio 2026.

La trama di The Mandalorian & Grogu

L’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu. Diretto da Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver e Jeremy Allen White ed è prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con musiche composte da Ludwig Göransson.