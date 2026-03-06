HomeSerie TvNews

Tanti Piccoli Fuochi: dal 9 marzo su Sky e NOW

Di Chiara Guida

-

Tanti Piccoli Fuochi
Cortesia di Sky

Su Sky e in streaming su NOW da lunedì 9 marzo TANTI PICCOLI FUOCHI, acclamata serie, candidata a 5 Emmy®, con Reese Witherspoon (La rivincita delle bionde, Big Little Lies) e Kerry Washington (Scandal) nei panni di due madri agli antipodi, Mia Warren (Washington) ed Elena Richardson (Witherspoon), le cui vite e scelte si scontreranno drammaticamente.

Dal best seller del 2017 di Celeste Ng “Little Fires Everywhere”, la serie in 8 episodi racconta di una famiglia apparentemente perfetta che vede la propria vita sconvolta dall’arrivo di una madre e sua figlia, il cui passato e i segreti nascosti mettono in discussione ogni certezza. Tra tensioni sociali, conflitti familiari e scelte morali complesse, le vite dei protagonisti si intrecciano in un turbinio di mistero e dramma emotivo.

Prodotta da Lynn Shelton (anche regista e sceneggiatrice della serie), Liz Tigelaar, Kerry Washington, Pilar Savone, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, la serie vede nel cast, accanto alle due protagoniste, anche Joshua Jackson nei panni del marito di Elena, Bill Richardson, Rosemarie DeWitt (Linda McCullough) e Jade Pettyjohn (Lexie Richardson).

TANTI PICCOLI FUOCHI | Dal 9 marzo su Sky e in streaming su NOW

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
