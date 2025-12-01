It: Welcome to Derry episodio 6, spiegazione: il movente di Periwinkle e il futuro del Black Spot

It: Welcome to Derry, episodio 6 non solo offre un’altra inquietante occhiata a Pennywise, ma rivela anche come il passato di Periwinkle sia legato a lui. L’episodio si chiude inoltre con una nota oscura, lasciando intendere che qualcosa di terrificante attenda il Black Spot a Derry.

Nei momenti iniziali di It: Welcome to Derry, Ronnie e Lilly finiscono per litigare dopo che Lilly insiste sul fatto che devono tornare nelle fogne. L’aggressività e la rabbia dei ragazzi sembrano essere una conseguenza dell’oscura influenza di Pennywise sulla città. L’entità maligna prende il controllo anche di Leroy, che inizia a incolpare suo figlio per la morte di Pauly.

Quando il più recente episodio della serie televisiva tratta da Stephen King raggiunge il suo arco finale, la signora Kersh confessa il suo passato con Pennywise e pianifica qualcosa di sinistro. Nel frattempo, molte persone di Derry si dirigono verso il Black Spot, apparentemente con l’intenzione di ridurre il locale in cenere.

Perché Il Black Spot Viene Attaccato Nel Finale Dell’Episodio 6 Di It: Welcome to Derry

Molte persone mascherate e armate compaiono al Black Spot negli istanti finali dell’episodio 6 di It: Welcome to Derry. Sembrano essere venute a sapere che, dopo essere fuggito da Shawshank, Hank ha trovato rifugio proprio lì. Poiché la maggior parte dei bianchi della città crede che Hank abbia ucciso i bambini al teatro, vogliono che venga punito per ciò che ritengono abbia fatto.

Per questo motivo, quando il sistema giudiziario non gli infligge la pena che loro ritengono meritata, decidono di farsi giustizia da soli e si mettono sulle sue tracce. Non si rendono conto che tutti loro sono influenzati da Pennywise. Con questa sequenza, It: Welcome to Derry sembra rivelare gli eventi che hanno portato alla notte oscura in cui il Black Spot venne bruciato dalla setta suprematista Maine Legion of White Decency.

Il Passato Di Periwinkle E Le Motivazioni Della Signora Kersh Nell’Episodio 6 Di It: Welcome to Derry Spiegati

Quando Lilly visita la signora Kersh nell’episodio 6, trova nella sua soffitta tutto: dai costumi da clown alle foto di Pennywise. Questo le fa capire che la signora Kersh ha interpretato Periwinkle e li ha tormentati per tutto il tempo. Rendendosi conto che il suo segreto è stato scoperto, la Kersh rivela che suo padre era un clown di nome Pennywise, ma che lo ha perso quando era ancora molto giovane.

Tuttavia, quando iniziò a lavorare come infermiera nel manicomio di Juniper Hill, cominciò a sentire molti bambini affermare di aver visto un uomo vestito da clown. Questo la portò a credere che suo padre fosse in qualche modo tornato e stesse cercando di comunicare con lei. Arrivò persino a far uccidere involontariamente un bambino pur di scoprire la verità sul clown.

Credendo di poter essere d’aiuto, Pennywise sembra averla manipolata facendole credere che suo padre fosse ancora lì, tentando di raggiungerla. La signora Kersh confessa indirettamente a Lilly di aver sacrificato bambini a Pennywise solo per poter rivedere suo padre. Nei momenti finali dell’episodio, si veste nuovamente da Periwinkle e sembra intenzionata a raggirare altri bambini, attirandoli nell’ira di Pennywise.

La Scatola Di Dick Hallorann E Cosa Gli Fa Pennywise Spiegato

Quando Leroy visita Dick Hallorann nell’episodio 6 di It: Welcome to Derry, Hallorann gli parla dei suoi poteri di “luccicanza” e rivela come un tempo fosse in grado di vedere i morti. Tuttavia, ha bloccato la propria abilità rinchiudendola in una scatola metaforica. Entrando nella sua mente, Pennywise è riuscito in qualche modo ad accedere a quella scatola e ad aprirla di nuovo.

Questo spiega perché Hallorann vede lo spirito di Pauly nell’episodio 5 di It: Welcome to Derry, pochi istanti dopo la sua morte. È difficile non credere che Pennywise veda anche Hallorann come una minaccia. Probabilmente l’entità non ha mai incontrato un essere umano con capacità psichiche così potenti e sta cercando di avvertirlo mostrandogli ciò che è in grado di fargli fare.

Se Hallorann riuscirà a riprendere il controllo e accetterà di collaborare con Leroy, potrebbe essere l’unico personaggio della serie in grado di fermare Pennywise prima che per Derry sia troppo tardi.

Perché Hallorann Non Vuole Avere Nulla A Che Fare Con Il Padre Di Ronnie

Il Dick Hallorann che la maggior parte degli spettatori conosce da Shining e Doctor Sleep è una figura più eroica, che veglia su Danny e sulla sua famiglia. In Shining mette persino a rischio la sua vita per proteggere la famiglia Torrance. It: Welcome to Derry, invece, presenta una sua versione più giovane e moralmente ambigua.

Nella serie HBO, Hallorann obbedisce ciecamente agli ordini dei suoi superiori e li aiuta a scoprire la forza maligna che potrebbe distruggere completamente Derry. It: Welcome to Derry mostrerà con ogni probabilità il suo percorso di catarsi, evidenziando come le sue esperienze a Derry e gli incontri con Pennywise lo rendano infine un eroe moralmente più giusto.