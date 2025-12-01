5 motivi per cui dovresti andare a vedere al cinema Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto

Perché negli USA ha superato perfino il film su Springsteen, diventando un caso industriale

Uno dei motivi più sorprendenti per non perdere Regretting You è il suo impatto negli Stati Uniti. Nel weekend d’esordio, concluso il 27 ottobre, il film ha incassato 12,85 milioni di dollari, superando il ben più costoso Springsteen: Deliver Me from Nowhere, che nello stesso periodo si fermò a poco più di 9 milioni. Il risultato non è stato episodico: nelle settimane successive Regretting You ha continuato a crescere anche a livello globale fino a raggiungere 87,3 milioni di dollari totali, quasi il doppio dei 43,9 milioni del film dedicato al Boss. Un successo inatteso che ha sorpreso Hollywood e che dimostra quanto il pubblico abbia premiato la forza emotiva della storia e la capacità del film di intercettare uno spettatore femminile attivissimo. Il fatto che un dramma intimo sia riuscito a superare un biopic musicale di grande richiamo racconta molto del momento attuale del cinema: oggi vince chi sa parlare al proprio pubblico con autenticità, e Regretting You lo fa senza esitazioni.

Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto non è solo un adattamento atteso o l’ennesimo fenomeno letterario tradotto per il cinema: è un film che parla di relazioni reali, di emozioni che non passano mai di moda e di legami che resistono anche quando sembrano irrimediabilmente compromessi. Per questo – e per molte altre ragioni – è una delle uscite più rilevanti di questo fine anno.