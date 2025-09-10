Love Con Revenge: la vendetta dei cuori infranti, cosa è successo dopo che i truffatori sono stati smascherati?

Per molti, le truffe romantiche non sono solo un titolo da prima pagina, ma una realtà devastante. Love Con Revenge di Netflix svela il mondo delle truffe romantiche online, mostrando come i truffatori riescano a creare relazioni false per manipolare persone innocenti e sottrarre loro ingenti somme di denaro. La serie segue la conduttrice Cecilie Fjellhøy, lei stessa ex vittima del famigerato “ Tinder Swindler ”, e la veterana investigatrice privata Brianne Joseph mentre aiutano queste vittime a reagire. In molti di questi casi, ottenere giustizia non è facile e Love Con Revenge rivela sia la devastazione emotiva e finanziaria che ne deriva, sia i numerosi ostacoli che le vittime devono affrontare per assicurare i presunti responsabili alla giustizia.

Tuttavia, Cecilie e Brianne sperano che la serie incoraggi gli spettatori che hanno subito frodi sentimentali a parlare e che aiuti gli altri a rendersi conto di quanto siano diffuse le truffe sentimentali. “Incontrerete queste persone di persona. Non è solo una storia folle. Purtroppo, però, questo accade ogni singolo giorno. E dobbiamo solo esserne consapevoli”, dice Cecilie a Tudum.

Di seguito, Cecilie e Brianne analizzano i casi e l’impatto duraturo di queste truffe e riflettono sulle domande che gli spettatori si pongono dopo aver visto Love Con Revenge.

Cosa succede in Love Con Revenge?

In ogni episodio, Cecilie e Brianne indagano su una diversa truffa sentimentale, svelando le elaborate tattiche utilizzate – come professioni false, tragedie inventate e opportunità di investimento fasulle – per sfruttare le vittime. La serie rivela anche le sfide uniche che le vittime devono affrontare, dalla riluttanza delle forze dell’ordine ad agire al forte senso di vergogna che può indurre le vittime a tacere.

Le origini dello show, dicono le conduttrici, affondano le radici in un senso di scopo condiviso. Dopo essere stata sommersa da richieste di aiuto in seguito a The Tinder Swindler, Cecilie ha capito che aveva bisogno di una partner investigativa. “Io [potevo] fornire il supporto psicologico”, dice, “ma avevo bisogno di qualcuno come Brianne per andare più a fondo”.

“Condividevamo un obiettivo comune, ovvero ottenere giustizia per le persone che avevano bisogno di aiuto”, dice Brianne.

Quali sono state le truffe romantiche più scioccanti?

Cecilie e Brianne sono rimaste colpite dalla portata e dalla complessità di tutte le truffe che hanno indagato, ma Cecilie indica il caso presentato nell’episodio 2, “Fallen Soldier”, come particolarmente grave. Bridget è stata manipolata per anni da Ricky, un ex soldato dell’esercito statunitense che ha inventato storie di traumi di guerra per guadagnarsi la sua fiducia. L’ha convinta a separarsi da migliaia di dollari, sostenendo che gran parte di essi erano destinati alla famiglia di un compagno caduto che, in realtà, conosceva a malapena. (Ha anche prelevato altre migliaia di dollari dal suo conto bancario). Sentendosi tradita e sopraffatta, Bridget si è rivolta a Cecilie e Brianne per chiedere aiuto.

“Usare l’eredità e la memoria di un uomo morto per prendere i soldi di qualcuno e ottenere quella empatia è orribile”, dice Cecilie.

Secondo la serie, Ricky è stato infine processato per tre reati di frode e furto ai danni di Bridget, è stato riconosciuto colpevole di tutti i capi d’accusa e ora è in attesa di sentenza. E mentre vedere giustizia fatta in tribunale ha emozionato Cecilie, è stato il recupero della determinazione di Bridget – e la sua capacità di ricostruire la sua vita – che le è rimasto più impresso.

“Vedere [Bridget] rifiorire e uscirne vincitrice è stato davvero commovente per me, perché lei è una vera combattente”, afferma.

Per Brianne, uno dei casi più sconcertanti è stato quello dell’episodio 3, “Il truffatore in famiglia”. Qui, Dorian ha sposato Shareza, fingendo di essere un medico, e avrebbe manipolato lei e le sue figlie in un piano che ha comportato una frode di circa 2 milioni di dollari.

“È incredibile fino a che punto questo tizio si sia spinto per creare questa falsa identità semplicemente per frodare qualcuno”, dice Brianne. “Ha permesso ai bambini di prendere il suo cognome per creare quell’identità e li ha completamente devastati”.

Cosa è successo alle vittime e ai truffatori dopo Love Con Revenge?

Come mostra la serie, quando le vittime si fanno avanti e condividono le loro storie, possono davvero fare la differenza. Todd, il “truffatore dei selfie” dell’episodio 1, è stato dichiarato fallito e costretto a vendere la sua attività, Sanjara, per pagare i debiti. Otto donne, tra cui Jill, la cui storia è raccontata nell’episodio, si sono fatte avanti denunciando la frode. Le vittime continuano a cercare giustizia, anche se Todd nega tutte le accuse.

In alcuni casi, la giustizia ha fatto passi avanti in modo drammatico. Da quando le riprese sono terminate, uno dei casi trattati ha persino portato a un’incriminazione federale: a luglio, Christopher, il cosiddetto “truffatore della Major League” degli episodi 5 e 6, è stato arrestato con 14 capi d’accusa per aver utilizzato app di incontri per frodare le vittime, tra cui le sopravvissute Lindsay e Lauren, per oltre 2 milioni di dollari. Se condannato, potrebbe rischiare decenni di carcere. (Christopher nega le accuse a suo carico).

“Quando l’FBI si occupa di un caso, significa che è una cosa seria”, dice Cecilie. “Ero alle udienze per il fallimento con [Christopher]… solo per vederlo contorcersi e vedere l’FBI lì, capivi che stava succedendo qualcosa”.

Altri casi rimangono irrisolti o hanno avuto esiti contrastanti. Dorian, dell’episodio 3, ha affermato che il suo titolo di “Dr” si riferiva a un dottorato di ricerca e non è stato accusato di alcun reato, mentre Shareza ora deve affrontare una denuncia per aver presentato una falsa denuncia alla polizia; entrambe le parti hanno ritirato le loro cause civili. Sabrina, la truffatrice al centro dell’episodio 4 “Geek Girl Con”, si è dichiarata colpevole di aver rubato oltre 600.000 dollari a conoscenti tramite frode telematica. Tuttavia, la vittima Aaron non ha potuto recuperare le sue perdite da Sabrina a causa di un termine di prescrizione di cinque anni.

Cosa è successo quando le vittime hanno affrontato i loro truffatori?

In alcuni dei momenti più intensi della serie, Cecilie e Brianne hanno aiutato le vittime a confrontarsi con i loro truffatori in pubblico e davanti alle telecamere, ma solo se lo desideravano. Anche se confrontarsi con il proprio truffatore è stato un modo per riprendere il controllo della propria vita e della propria narrativa, “non è una cosa che tutti possono fare”, dice Cecilie. “Deve essere una scelta della vittima, e deve avvenire nel contesto giusto e al momento giusto. … Lo fai per te stessa, per poter dire le cose che avresti voluto dire prima“.

Brianne aggiunge che questi confronti non sono uno spettacolo, ma servono ad aiutare le vittime a ritrovare il loro senso di autonomia e a chiudere con il passato. ”Non volevamo che fosse caotico, né che fosse un momento pericoloso”, dice. “Non si tratta di urlare e gridare e cercare di avere un momento di gloria. Si trattava semplicemente di restituire loro la voce… per esprimere la frustrazione e il dolore”.