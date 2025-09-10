Alien: Pianeta Terra, episodio 6: spiegazione del finale – Prodigy è condannato?

Il finale dell’episodio 6 di Alien: Pianeta Terra (Alien: Earth), intitolato “The Fly”, suggerisce che la società di Boy Kavalier, Prodigy, potrebbe trovarsi su una rotta di collisione disastrosa con Morrow, Yutani e diversi personaggi chiave dell’isola di Neverland, tra cui Wendy.

“The Fly” è un intelligente richiamo all’amato episodio della terza stagione di Breaking Bad con lo stesso titolo, in cui Walt e Jesse cercavano instancabilmente di uccidere una mosca nel loro laboratorio di metanfetamine. In Alien: Pianeta Terra, la posta in gioco è molto più alta che rovinare un lotto di droga, poiché la quinta creatura aliena simile a uno scarafaggio in Alien: Pianeta Terra viene finalmente rivelata e distrugge uno degli ibridi Lost Boy, Tootles.

Inoltre, a sole tre settimane dalla loro presentazione al mondo, si profilano guai per quasi tutti gli ibridi Prodigy. Dopo aver minacciato di usare la violenza contro Dame Sylvia, Atom Enis ha ordinato che Nibs fosse sottoposta a un riallineamento interno che interferisce con la sua personalità organica e cancella alcuni dei suoi ricordi più oscuri.

Nel frattempo, Wendy è convinta che lo Xenomorfo di cui è diventata amica sia “buono”, Slightly attira Arthur in una tragica trappola e Joe è determinato a portare Marcy via dall’isola di Neverland per sempre, convinto che lei sia ancora sua sorella. Boy Kavalier costringe Yutani a un lucroso accordo arbitrale, ma probabilmente non ha intenzione di restituirle i suoi esemplari.

Wendy diffida di Sylvia dopo quello che è successo a Nibs

Una delle scene più cruciali dell’episodio 6 di Alien: Earth è quella in cui Wendy affronta Dame Sylvia riguardo all’alterazione della personalità e della memoria di Nibs. Dame Sylvia cerca di presentare i cambiamenti come miglioramenti olistici, sostenendo di essere un medico e di averle solo somministrato delle medicine, ma Wendy accusa Dame Sylvia (e Prodigy) di essere corrotta.

Wendy fa riferimento alla visione di Kirsh dell’umanità come intrinsecamente egoista ed eccessivamente romantica, ma continua a chiedere di essere chiamata con il suo nome umano, Marcy. Questo conflitto interiore di Wendy sta covando sotto la cenere, mentre lei sembra aver stretto amicizia con lo Xenomorfo in rapida crescita nato alla fine dell’episodio 4 di Alien: Pianeta Terra.

Ora che conosciamo la verità sul perché il Maginot si è schiantato su Prodigy City, grazie al flashback esteso dell’episodio 5 di Alien: Pianeta Terra, è chiaro che Boy Kavalier potrebbe avere in programma di rivelare questi esemplari, insieme agli ibridi, nel finale di stagione. Questo, se riuscirà a tenere tutti gli alieni confinati sull’isola di Neverland.

Slightly ha incastrato Arthur per portare uno Xenomorfo a Morrow

L’arco narrativo del cattivo Slightly raggiunge il culmine nell’episodio 6 di Alien: Earth, quando rinchiude Arthur nel laboratorio di sicurezza con un facehugger appena nato. Inizialmente ha cercato di attirare Joe nel laboratorio, ma ha fallito a causa della sua proposta poco convincente e strana. Ha fatto centro quando Arthur si è precipitato nel laboratorio di sicurezza per controllare Tootles, solo per trovare il suo corpo mutilato dagli alieni simili a mosche.

Morrow ha minacciato di fare del male alla famiglia umana di Slightly, motivo per cui ha incastrato Arthur. Aveva bisogno di un facehugger che si agganciasse solo a un ospite umano da consegnare a Morrow, determinato a riportare tutti gli esemplari a Yutani. Slightly inizia a trascinare il corpo di Arthur, con il facehugger attaccato, attraverso una presa d’aria. È interessante notare che gli ibridi non sono immuni dall’attrazione degli alieni simili a mosche come lo sono dagli Xenomorfi.

La cosa più interessante, tuttavia, è che Kirsh assiste alla trappola tesa da Slightly ad Arthur, permettendo che venga catturato da un facehugger nel laboratorio di sicurezza, e non dice nulla a Boy Kavalier. I fan della serie Alien sanno già che non bisogna mai fidarsi di un synth, e la segretezza di Kirsh non può che essere dannosa per Boy Kavalier e Prodigy.

Si sta preparando una rivolta contro Boy Kavalier e Prodigy

Quasi tutto è andato secondo i piani di Boy Kavalier nei primi sei episodi di Alien: Earth. Ha lanciato Wendy e i suoi ibridi, la sua cospirazione per far schiantare il Maginot su Prodigy City per acquisire gli alieni ha funzionato, ed è più ricco di oltre 50 miliardi di dollari dopo aver stretto un accordo con Yutani, sapendo che lei si piegherà alla sua volontà.

Detto questo, l’impero di Prodigy sembra andare in pezzi sotto ogni punto di vista. La sfiducia di Wendy nei confronti di Sylvia finirà per mettere a dura prova la sua fiducia in Prodigy nel suo complesso. Slightly ha già agito contro gli interessi di Prodigy contrabbandando uno Xenomorfo fuori dal laboratorio. Sylvia sarà sicuramente devastata dalla morte di Arthur e potrebbe dimettersi di conseguenza.

Il silenzio di Kirsh potrebbe essere solo per evitare che Boy Kavalier abbia una crisi di nervi durante il volo di ritorno, ma è molto più probabile che in qualche modo userà il tradimento di Slightly a suo vantaggio. Oltre a tutto questo, Morrow sta andando a Neverland per prendere Arthur e lo Xenomorfo in fase embrionale da Slightly e quasi certamente porterà con sé una sorta di esercito finanziato dalla Weyland-Yutani.

Boy Kavalier e la sua compagnia sono destinati al fallimento a causa della sua avidità e della sua immensa capacità di corruzione. Ha illuso Wendy con idee altisonanti e senza mai dire di no a nulla, il che alla fine sarà sicuramente il suo tallone d’Achille. Joe potrebbe non dover convincere Wendy/Marcy a lasciare l’isola e, in modo simile a Westworld, potrebbe esserci una rischiosa strategia di fuga in atto nei futuri episodi di Alien: Pianeta Terra.