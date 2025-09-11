Inspector Zende: la spiegazione del finale del film Netflix

Il film thriller d’azione di Netflix Inspector Zende racconta la storia adrenalinica di una caccia all’uomo per catturare un temibile criminale di nome Carl Bhojraj, evaso dal carcere di Tihar a Delhi. L’ispettore Madhukar Bapurao Zende della polizia di Mumbai riceve l’incarico dal suo superiore, il DGP Purandare, di catturare il fuggitivo e assicurarlo alla giustizia. Il film esamina in modo intricato temi quali l’inganno, la segretezza, le false identità e il coraggio, analizzando al contempo il funzionamento del dipartimento di polizia e le sfide che esso deve affrontare nello svolgimento di missioni pericolose.

Man mano che la narrazione giunge alla sua conclusione, Zende e la sua squadra si trovano di fronte a una grande opportunità per catturare Carl e dimostrare il loro valore al dipartimento. Spinto dalla sua convinzione, il protagonista giura di catturare il criminale a qualsiasi costo e di trasportarlo nel Maharashtra. Il destino di Carl e Zende è in bilico mentre si preparano ad affrontare qualsiasi sfida si presenti loro.

La trama di Inspector Zende

La narrazione inizia con una presentazione della città di Mumbai nell’anno 1986 e della vita quotidiana dell’ispettore Madhukar Bapurao Zende. Si diffonde la notizia che Carl Bhojraj, un famigerato criminale ricercato dall’Interpol, noto anche come “Swimsuit Killer”, è evaso dal carcere di Tihar a Delhi, insieme ad altri detenuti: David Jones, Lalit Khatana, Ratan Tomar e Subhash Tyagi. Alla stazione di polizia di Agripada, Zende riceve una telefonata dal DGP Purandare, dopo di che il protagonista racconta come ha arrestato Carl quindici anni fa. Dimostra inoltre di conoscere molto bene la storia criminale di Carl, compreso il suo altro soprannome “Snake” e le sue origini indiane, francesi e libanesi. Il superiore incarica il poliziotto di trovare e arrestare nuovamente il detenuto evaso.

Dopo numerose indagini in città, Zende ottiene finalmente un indizio: uno straniero sospetto ha preso alloggio all’Hotel Airport Plaza. Tuttavia, Carl riesce a sfuggire a Zende e alla sua squadra in modo fortuito. Il DGP viene rimproverato dal ministro dell’Interno e dal signor Swamy dell’Interpol per non essere riuscito a catturare Carl. Un agente di nome Jacob si unisce al protagonista per aiutarlo nella caccia all’uomo. Alla stazione di polizia ferroviaria di VT, uno dei fuggitivi, Ratan Tomar, viene catturato e afferma che il suo vero nome è Ajay Agarwal. Dopo che Zende lo ha picchiato per ottenere informazioni su Carl, il fuggitivo lo indirizza verso l’Hotel Panchratna a Panvel, dove Subhash Tyagi viene catturato. Dopo essere stato minacciato da Zende e dalla sua squadra, Tyagi rivela che Carl ha acquistato una moto “Rajdoot” di colore blu e che potrebbe essere diretto a Goa.

Carl uccide Lalit a Goa e progetta di fuggire negli Stati Uniti. Il DGP convoca Zende e altri agenti per una missione segreta con l’obiettivo di catturare Carl a Goa. Il protagonista sceglie gli agenti Jacob, Patil, Deshmane, Patekar e Naik come membri della squadra segreta. La squadra si registra in un ostello a Goa usando nomi falsi e inizia a cercare Carl, dopodiché decide di perlustrare hotel e club a cinque stelle, ma senza molto successo. Più tardi, Zende si intrufola a una festa travestito da hippie e sta per individuare il killer in costume da bagno. Carl, con l’aiuto di David, uccide un turista straniero di nome John Miller per usare il suo documento d’identità per ottenere un passaporto. Patil perlustra l’isola di Divar e trova la moto blu Rajdoot, insieme a David e Carl, ma non riesce a seguirli a causa della sua paura, per cui Zende lo rimprovera.

Il protagonista deduce che Carl potrebbe usare le strutture di commutazione telefonica per contattare sua moglie americana, Chantelle, che in realtà possiede la maggior parte del denaro del criminale. La squadra scopre che alcune persone stanno usando illegalmente le strutture di chiamata internazionale dell’O’Coqueiro. La squadra incontra il signor Vyas della polizia di Delhi, che ha una squadra di sedici agenti per catturare il Serpente. Ma il poliziotto di Delhi si rivela un individuo scortese e condiscendente, che non mostra alcun interesse a collaborare. Zende e la sua squadra deducono che Carl potrebbe tentare di fuggire imbarcandosi su una nave chiamata “Seafern” e viaggiando verso gli Stati Uniti. Zende decide di sorvegliare l’O’Coqueiro, convinto che Carl tornerà.

Il finale dell’ispettore Zende: come fa Zende a catturare Carl?

L’ispettore Zende individua finalmente l’O’Coqueiro Hotel & Banquet come il luogo più probabile in cui lui e la sua squadra possono catturare Carl Bhojraj. Continua a sorvegliare il ristorante, dove si svolge un ricevimento di nozze con festeggiamenti sfrenati e musica ad alto volume. Mentre gli altri membri della squadra si preparano a partire per il porto per tenere d’occhio i potenziali tentativi di fuga di Carl, si trovano inaspettatamente alle prese con dei problemi all’auto, che li costringono a rimanere all’O’Coqueiro. In un momento scioccante, Zende individua finalmente il “Killer in costume da bagno” al ristorante, mentre cena tranquillamente con il suo socio, David Jones. Zende si rende conto che il suo obiettivo è a portata di mano e si traveste da cameriere per avvicinarsi ai due fuggitivi. Una volta avvicinatosi, inizia a lottare fisicamente con David e chiama Patil in aiuto.

Carl inizia immediatamente a resistere e a reagire. Mentre Patil impedisce a David di scappare, Zende e Carl si scambiano colpi violenti, mentre intorno a loro continua il ricevimento di nozze. Muovendosi tra gli ospiti, il criminale e il poliziotto continuano a lottare e Zende ha temporaneamente difficoltà a contenere Carl. Tuttavia, la situazione cambia quando gli agenti Jacob, Deshmane, Patekar e Naik arrivano sulla scena. I membri della squadra corrono in aiuto del loro capo, Zende, e collaborano per contenere il temibile criminale. Gli ospiti e il personale dell’hotel sono inizialmente scioccati nel vedere ciò che sta accadendo davanti ai loro occhi, ma alla fine capiscono cosa sta succedendo.

È importante ricordare che se Zende avesse rifiutato di fidarsi del suo istinto e si fosse precipitato al porto, avrebbe potuto inavvertitamente lasciare fuggire Carl ancora una volta. La risolutezza del protagonista, unita ai fortunati problemi alla macchina del resto della squadra, ha fatto sì che il killer dei costumi da bagno fosse catturato appena in tempo. Nonostante il suo fascino e le sue abilità di combattimento, Carl scopre che non può sempre fuggire, soprattutto quando chi lo insegue si rifiuta di mollare.

Come fa Zende a trasferire Carl nel Maharashtra?

Dopo aver catturato Carl Bhojraj, Zende e i suoi uomini affrontano una nuova sfida, ovvero trasportare il criminale fuori dalla giurisdizione della polizia di Goa e nello stato del Maharashtra. Tuttavia, non hanno un veicolo funzionante che possa essere utilizzato per svolgere il compito. Di fronte a questa sfida, trovano aiuto in modo inaspettato. Gli sposi del ricevimento di nozze esprimono la loro felicità per la cattura di Carl durante il loro matrimonio e chiedono di scattare una foto con Zende e la sua squadra. Il protagonista sfrutta abilmente questa opportunità e chiede di poter scattare la foto con loro solo se gli permettono di utilizzare il loro veicolo decorato per il matrimonio per trasportare il criminale.

Dopo aver posato per la macchina fotografica, la squadra di poliziotti prende il furgone “Matador” degli sposi e si dirige verso il confine del Maharashtra. Tuttavia, Fonseca viene informato dal suo superiore che Zende e la sua squadra stanno per allontanarsi dalla giurisdizione di Goa con Carl in custodia. Nonostante Naik e Deshmane abbiano consegnato David Jones, Fonseca insegue il Matador. Mentre la squadra di cattura si avvicina al confine, Carl cerca di fuggire sostenendo di dover urinare sul ciglio della strada, ma Zende non glielo permette. Dopo aver bloccato il criminale, la squadra si dirige verso il confine, ma vede che è barricato.

Patil non trova il coraggio di superare la barricata, quindi la squadra scende e inizia a camminare verso il territorio del Maharashtra. Tuttavia, Fonseca e la sua squadra arrivano proprio in tempo. Zende cerca di correre verso il confine, e lo stesso fa Carl. Nel caos che ne segue, Fonseca ha difficoltà a contenere così tanti uomini, dopodiché il protagonista riesce a raggiungere il territorio del Maharashtra insieme al criminale. Il poliziotto di Goa cerca di minacciare il protagonista, ma fa marcia indietro quando vede arrivare un intero gruppo di poliziotti del Maharashtra, guidati dal DGP Purandare. Una volta confermato che Carl è ora saldamente sotto la sua custodia, il DGP si congratula con Zende e la sua squadra, dopodiché anche il protagonista dà un po’ di merito a Fonseca e alla polizia di Goa. Carl viene quindi portato con successo nel territorio del Maharashtra, dopo che Zende gli ha sarcasticamente detto addio.

Zende si riunisce con Viju? Diventa popolare?

Zende e sua moglie conducono un matrimonio felice con un legame genuino. Tuttavia, la moglie è spinta in uno stato di panico costante dopo che Zende accetta la missione di catturare Carl. In un momento commovente, dopo aver portato a termine con successo la sua missione, il protagonista torna a casa da Viju. Vedendolo, la moglie si precipita verso il poliziotto e lo abbraccia profondamente. Esprime sollievo per il fatto che suo marito sia finalmente tornato a casa sano e salvo. Gli chiede persino se ha avuto modo di mangiare il “Puran Poli”, un dolce che gli ha mandato. Anche Zende esprime gioia dopo essersi riunito con sua moglie, che chiama affettuosamente “Commissario”. Quando la sua partner gli chiede quale sia stata la sorte di Carl, l’ispettore le dice di aspettare la radio. Lei gli porge un cartone di bottiglie vuote e gli chiede di andare a prendere il latte per la giornata.

Le persone al negozio di latte ascoltano la radio, dove scoprono che il loro vicino, Zende, ha catturato uno dei criminali più pericolosi al mondo. Quando vedono Zende avvicinarsi al negozio, lo salutano con orgoglio usando i cartoni del latte pieni come simbolo di rispetto. Il protagonista diventa un uomo popolare grazie alla sua determinazione e alla sua forte moralità, che lo hanno portato al successo nella sua pericolosa missione. Questo momento è anticipato da Carl, che dice a Zende che la caccia all’uomo gli darà fama. Nonostante non desideri la fama o l’attenzione, Zende ottiene il rispetto e la popolarità che merita, il che conclude la narrazione con una nota di ottimismo e speranza.