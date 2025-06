Medusa di Netflix è basato su una storia vera? Barbara Hidalgo è stata una vera amministratrice delegata?

La serie thriller colombiana di Netflix, Medusa, racconta la storia della famiglia Hidalgo. Tutto inizia con un’esplosione su una barca su cui si trova Barbara Hidalgo, amministratrice delegata dell’azienda. A causa della gravità dell’esplosione, si crede che sia morta. Tuttavia, quando ritorna senza memoria, si apre un vaso di Pandora che minaccia di distruggere l’intera famiglia. Con l’aiuto del detective Danger Carmelo, Barbara cerca di arrivare alla verità, che porta a molte rivelazioni inquietanti sulla sua famiglia e su se stessa. Creata da Said Chamie e Claudia Sánchez, la serie mette in discussione il concetto di legami familiari e la questione dell’identità, ma c’è molto di più che la rende realistica.

Gli Hidalgo immaginari vengono paragonati a una vera dinastia colombiana

“Medusa” è una serie interamente di fantasia scritta da Said Chamie e Claudia Sánchez, che hanno chiarito che la serie non è ispirata a una famiglia reale. L’idea di creare un dramma incentrato sulle tensioni nella famiglia Hidalgo è nata con l’intenzione di esplorare le sfaccettature contrastanti della memoria e del potere e come una persona possa essere manipolata dalla propria percezione di sé. Tuttavia, sono state individuate alcune somiglianze tra gli Hidalgo e la famiglia Char, una dinastia reale colombiana con grandi disponibilità finanziarie e amici altolocati.

Con sede a Barranquilla, la famiglia Char è una delle più ricche e influenti della Colombia. Le loro attività sono sparse in tutto il paese e spaziano dalle banche alle aziende mediatiche, fino alle catene di supermercati. Sono anche proprietari di un’importante squadra di calcio. Oltre a questo, la famiglia è anche profondamente coinvolta nella politica nazionale ed è nota per esercitare una grande influenza sul Congresso, con alcuni dei suoi membri che hanno ricoperto cariche pubbliche a diversi livelli. Uno dei membri della famiglia, Alex Char, si è persino candidato alla presidenza. Le voci secondo cui i Char sarebbero stati l’ispirazione dietro gli Hidalgo sono state alimentate anche da un video pubblicato da un avvocato di nome Abelardo de la Espriella, in cui si schierava contro la serie TV per aver dipinto i Char in cattiva luce. Si ritiene che il video possa essere stato una trovata pubblicitaria piuttosto che una vera e propria denuncia da parte di qualcuno che rappresentava la famiglia Char.

Nonostante questi paragoni e le affermazioni di ispirazione, i creatori della serie Netflix hanno negato con veemenza qualsiasi collegamento tra gli Hidalgo immaginari e i veri Char. Per loro, la storia vuole rappresentare le complesse dinamiche familiari, un tema universale che non si limita al conflitto di una sola famiglia. Attraverso la storia, la loro intenzione è quella di presentare un racconto realistico che il pubblico possa apprezzare vedendolo come uno specchio che riflette una parvenza della propria realtà.

Il conflitto di dualità di Barbara Hidalgo è completamente inventato

Come il resto della famiglia, anche il personaggio di Barbara Hidalgo nella serie è fittizio. Per l’attrice Juana Acosta, l’attrattiva del ruolo era l’opportunità di interpretare due persone diverse con lo stesso nome. La Barbara prima dell’esplosione è molto diversa da quella che emerge dopo l’esplosione. Sebbene abbiano la stessa essenza, si tratta di una situazione alla Jekyll e Hyde, in cui una è più malvagia mentre l’altra cerca di redimersi e diventare una persona migliore. Per rappresentare questo scontro di personalità, l’attrice ha lavorato con il reparto trucco e costumi per sviluppare un look unico per entrambi i lati del suo personaggio e mostrare al pubblico il notevole cambiamento che Barbara ha attraversato.

Un altro aspetto su cui Acosta e i suoi colleghi hanno lavorato è stato l’accento costiero richiesto per i residenti di Barranquilla. Quasi tutto il cast ha lavorato con dei coach per acquisire la musicalità e il ritmo dell’accento e riprodurlo nel modo più fedele possibile. L’attrice si è anche concentrata sull’evidenziare i conflitti nella vita personale di Barbara, in particolare la parte relativa alle relazioni aperte nel suo matrimonio e il pregiudizio di genere sul posto di lavoro. Ha trovato la storia ricca di temi come il doppio standard e le differenze di classe, che danno concretezza alla serie e ai personaggi, rendendoli più accessibili al pubblico.