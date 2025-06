Medusa, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Gabriel? cosa significa il suo codice?

La serie Netflix Medusa racconta la storia della famiglia Hidalgo, una delle più ricche della Colombia grazie alla loro vasta impresa commerciale chiamata Medusa Corporation. Mentre all’interno della famiglia infuria una lotta di potere per il controllo dell’azienda, la neo-nominata amministratrice delegata Barbara Hidalgo sopravvive a un tentativo di omicidio. Inizialmente dichiarata morta, quando riappare miracolosamente, le dinamiche familiari vengono messe a dura prova. Il fatto che soffra di amnesia e non ricordi gran parte della sua vita prima che la sua barca esplodesse in mezzo all’oceano la costringe a rivalutare ogni singola relazione che ha.

Nella sua ricerca della verità, Barbara è aiutata dal detective Danger Carmelo, tormentato dai suoi errori passati e desideroso di rimediare. Anche lui sembra troppo coinvolto nel caso di Barbara, il che rivela un legame precedentemente sconosciuto tra i due. Nel frattempo, ogni membro della famiglia viene messo sotto esame. Si tratta di suo padre Damian, la matrigna Ursula, la sorellastra Vivi, il fratello Cristian, lo zio Camilo, il cugino Jacobo, la zia Jacqueline e il marito Esteban. Più Barbara scava nel passato, più si rende conto che nemmeno lei era una santa e che ogni membro della famiglia aveva un buon motivo per volerla morta. Alla fine, è il suo comportamento rozzo a rivelarsi la causa della sua sfortuna. Tuttavia, il suo assassino non è affatto una delle persone che lei insegue con tanta tenacia durante tutta la serie. SPOILER IN ARRIVO.

Chi ha fatto saltare in aria la barca? Chi voleva uccidere Barbara?

“Medusa” inizia con Barbara Hidalgo che si sta divertendo sulla sua barca, che improvvisamente esplode. Ha la fortuna di sopravvivere all’esplosione, ma perde la memoria e si mette alla ricerca della persona che ha cercato di ucciderla. All’inizio del suo viaggio, trova un alleato in Gabriel, un dipendente della Medusa che si presenta come una persona che lavorava a stretto contatto con Barbara prima del suo incidente. Lui le dice che lei si fidava completamente di lui e, per dimostrarlo, le mostra tutto il materiale che lei aveva raccolto sui suoi fratelli e che aveva affidato a Gabriel nel caso le fosse successo qualcosa di terribile.

Gli audio e i video che Gabriel le mostra la aiutano a capire le dinamiche che la legavano ai suoi familiari, permettendole non solo di capire loro, ma anche se stessa. Durante le indagini, Gabriel dimostra un immenso sostegno a Barbara e le ripete più volte che sarà sempre al suo fianco. Quello che dovrebbe sembrare un gesto dolce diventa un po’ sospetto, soprattutto dopo aver scoperto che tutte le persone che circondano Barbara vogliono qualcosa da lei o viceversa. Anche Danger, che cerca di aiutarla a risolvere il caso e a tenerla al sicuro, si rivela ossessionato da lei da quando suo marito lo ha assunto per spiarla.

Poiché l’attenzione è concentrata sulla famiglia di Barbara, nessuno si ferma a considerare che il vero colpevole potrebbe essere qualcuno esterno. E poiché Gabriel è così vicino alle indagini, né Barbara né Danger si fermano a considerare le sue vere intenzioni dietro il desiderio di aiutarla. Più tardi, quando un criminale già condannato confessa che è stata Tatiana, l’amante del marito di Barbara, a pagarlo per piazzare una bomba sulla barca, il caso viene considerato chiuso; tuttavia, poco dopo, si scopre che il colpevole era Gabriel fin dall’inizio.

Gabriel era innamorato di Barbara, ma lei lo aveva deriso quando lui le aveva confessato i suoi sentimenti. Questo lo aveva ferito profondamente, soprattutto perché lui le era stato fedele in modo cieco per tutto quel tempo. Essere stato respinto da lei lo aveva spinto a pensare a una misura estrema per vendicarsi, così aveva messo la bomba nella sua barca e aveva cercato di ucciderla. Ma lei era sopravvissuta ed era tornata con un’amnesia. Per Gabriel, questa era una seconda possibilità per fingere di aiutare Barbara, guadagnarsi la sua fiducia e farla innamorare di lui. Ma poi è entrata in scena la detective Danger, che si è innamorata di lui invece che di Gabriel, costringendo l’uomo a rapirla.

Chi ha ucciso Gabriel? Cosa significa il suo messaggio?

La seconda volta che Gabriel si sente respinto da Barbara, la rapisce e le confessa nuovamente i suoi sentimenti. Tuttavia, qualunque cosa avesse in mente di fare con lei viene interrotta da Danger, che non ha mai creduto alla storia di Tatiana come colpevole. Anche quando un testimone si fa avanti per implicarla, il detective trova la storia troppo conveniente, soprattutto perché la colpa ricade su una persona morta in circostanze misteriose. Ci sono molti altri punti oscuri nel caso che infastidiscono Danger, ed è una di quelle cose che lo portano a capire che il colpevole era davanti a loro fin dall’inizio.

Alla fine, Danger arresta Gabriel, che viene sbattuto in prigione, dove inizia a sprofondare ulteriormente nella follia. La sua storia sarebbe finita lì, ma poi Danger rivela a Barbara che Gabriel è morto in prigione. In apparenza sembra un suicidio, dato che si è impiccato. Tuttavia, c’è dell’altro. Prima di morire, ha lasciato un codice criptico sulla parete della sua cella, che è stato decifrato come: “Se mi uccidono qui, sarà il demone Hidalgo”. Questo codice mostra chiaramente che la morte di Gabriel ha qualcosa a che fare con uno degli Hidalgo, e c’è la possibilità che non si sia suicidato, ma sia stato ucciso mentre era in custodia. Per qualcuno proveniente da una famiglia potente come gli Hidalgo, non sarebbe difficile far uccidere qualcuno in prigione. La domanda ora è: chi potrebbe aver ucciso Gabriel?

Poiché l’intera stagione è così incentrata sugli Hidalgo, raramente riusciamo a scoprire qualcosa di più su Gabriel. Nonostante sia una parte importante dell’indagine, rimane sempre in secondo piano e nessuno si preoccupa nemmeno di indagare sulla sua storia personale e professionale. Tuttavia, è chiaro che lavora alla Medusa da diversi anni, abbastanza da conoscerne ogni angolo. Considerando quanto fosse bravo a scavare e a mantenere i segreti, non sarebbe una sorpresa che abbia scoperto cose sulla famiglia e sulla loro azienda che nessuno avrebbe voluto venissero alla luce. Forse, quando Gabriel è stato arrestato, qualcuno si è sentito abbastanza minacciato da farlo uccidere.

Il messaggio di Gabriel implica chiaramente un Hidalgo, ma la domanda rimane: chi potrebbe essere? Per scoprirlo, Barbara e Danger devono capire perché qualcuno avrebbe voluto uccidere Gabriel. Per la maggior parte del tempo, l’uomo era rimasto invisibile all’interno dell’azienda, soprattutto per gli Hidalgo, quindi il fatto che uno di loro lo volesse morto all’improvviso significherebbe che la vittima aveva fatto una scoperta abbastanza significativa da sconvolgere l’ordine all’interno della famiglia e distruggere la Medusa come la conosciamo. Ora che il dito è stato puntato di nuovo contro la sua famiglia, Barbara dovrà indagare nuovamente su ogni singolo membro e portare alla luce altri scheletri nell’armadio. Allo stesso tempo, anche la vita di Gabriel lontano da Medusa diventerebbe oggetto di indagine, rivelando chi fosse realmente. Ma tutto questo verrà svelato nella seconda stagione.

Perché Barbara lascia la presidenza? Perché nomina Cristian amministratore delegato?

Una delle cose che definisce gli Hidalgo è la loro brama di potere. Ogni singolo membro della famiglia vuole avere il controllo degli affari di famiglia e ognuno di loro cerca di trovare qualcosa di sporco sugli altri per controllarli. Barbara sembra essere la peggiore di tutti, poiché non solo scopre i segreti più oscuri dei suoi familiari, ma sabota attivamente le loro vite, come quando dà della cocaina alla sua sorellastra e la trasforma in una tossicodipendente. Tuttavia, questa era la Barbara prima dell’incidente. Quella che viene salvata e riportata in vita è una persona molto diversa, che tiene davvero alla sua famiglia.

Più Barbara scopre del suo passato, più è disgustata dalla persona che era. Quindi, fa uno sforzo consapevole per non diventare di nuovo quella persona. Uno dei motivi principali che l’ha spinta a fare tutte quelle cose brutte era il suo desiderio di diventare l’amministratore delegato dell’azienda. Quando torna dall’incidente, scopre che suo fratello minore, Cristian, è stato nominato amministratore delegato al suo posto. All’inizio, Barbara chiarisce che cercherà di riottenere la sua posizione. Ma poi attraversa un incredibile percorso di apprendimento, durante il quale capisce che rinunciare alla sua sete di potere è l’unico modo per andare avanti e avere una vita migliore.

Ecco perché, alla fine, Barbara decide di rinunciare a qualsiasi desiderio di controllo e sostiene la candidatura del fratello come capo dell’azienda. Sostenerlo significa rafforzare non solo l’azienda, ma anche il loro legame personale, che si è incrinato nel corso degli anni, in gran parte a causa delle sue stesse azioni. Mentre lei rimane parte integrante dell’azienda e dirige progetti importanti necessari per il funzionamento della Medusa, Cristian rimane a capo di tutto. La situazione potrebbe cambiare in futuro, soprattutto se Barbara scoprisse che suo fratello ha avuto qualcosa a che fare con la morte di Gabriel. Per ora, però, tra i fratelli Hidalgo va tutto bene.