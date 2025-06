Medusa Corporation è una società reale? Gli Hidalgo sono una vera famiglia colombiana?

La serie Netflix Medusa inizia con il mistero di un tentato omicidio, ma ben presto si trasforma in un’indagine sulle complicate dinamiche della famiglia Hidalgo. Ambientata a Barranquilla, la storia si concentra sulle complesse relazioni all’interno della famiglia, dove l’odio domina le azioni e le decisioni più dell’amore. Questo scrutinio è innescato da un’esplosione su una barca che ha a bordo Barbara Hidalgo, la nuova amministratrice delegata della Medusa Corporation, di proprietà della famiglia Hidalgo. Dopo l’incidente, Barbara cerca di ricostruire i suoi ricordi perduti e di catturare la persona che ha cercato di ucciderla. Più scopriamo sulla sua famiglia, più sembra che tutti i membri della famiglia Hidalgo siano ispirati alla realtà.

La famiglia Hidalgo è una dinastia puramente immaginaria in Medusa

“Medusa” è una serie televisiva di fantasia creata da Said Chamie e Claudia Sánchez, e tutti i personaggi e le organizzazioni descritti nella storia sono completamente inventati. Chamie e Sánchez hanno creato un intricato gruppo di personaggi per delineare il dramma e la tossicità che animano la famiglia Hidalgo e hanno confermato che non si basa su nessuna dinastia reale. Tuttavia, se si volesse fare un paragone, l’ispirazione più logica sarebbe la famiglia Char. Una delle famiglie più ricche della Colombia, i Char sono noti per il loro dominio sulla zona che si estende tra Barranquilla e Atlantico.

La famiglia possiede aziende in diversi settori, tra cui banche, catene di supermercati, società di media e una squadra di calcio. Sono anche uno dei principali azionisti del più grande porto del paese. Secondo quanto riferito, hanno il controllo di circa 91 aziende e valgono miliardi di dollari. Tutta questa ricchezza ha anche aperto le porte alla famiglia nella struttura politica del Paese. Hanno importanti connessioni al Congresso, con alcuni membri della famiglia che hanno persino ricoperto cariche pubbliche come funzionari eletti, e uno di loro si è persino candidato alla presidenza del Paese.

Con tutto il denaro e l’influenza di cui dispone, la famiglia Char si è anche trovata più volte nei guai con la legge. Alcuni membri sono stati accusati di corruzione, mentre altri hanno procedimenti penali a loro carico. Tenendo conto di tutto ciò, si potrebbe dire che la loro vita è abbastanza drammatica da fornire agli sceneggiatori materiale sufficiente per creare una serie TV. Tuttavia, mentre scrivevano “Medusa”, Chamie e Sánchez erano più concentrati sul presentare le dinamiche realistiche di una famiglia in cui le emozioni negative hanno preso il sopravvento a causa della loro cieca avidità. Sebbene la storia segua una famiglia ultra-ricca, gli sceneggiatori volevano che fosse abbastanza realistica da permettere al pubblico di identificarsi con i personaggi. Attraverso la storia degli Hidalgo e del loro impero immaginario di Medusa, i creatori della serie hanno voluto presentare problemi universali vissuti da famiglie di ogni tipo, ed è questo che rende i personaggi reali, anche se sono completamente immaginari.

