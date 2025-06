Mercoledì – Stagione 1, la spiegazione del finale

La fine della prima stagione di Mercoledì rivela finalmente il vero assassino e risolve il mistero dell’omicidio di Nevermore, risalente a 30 anni fa, ma pone comunque le basi per futuri conflitti per Mercoledì Addams. Basato sui personaggi de La famiglia Addams di Charles Addams, Mercoledì segue la figlia maggiore della famiglia, interpretata da Jenna Ortega, mentre viene mandata alla Nevermore Academy, una scuola per emarginati soprannaturali. La natura gotica, il tono impassibile e le ossessioni omicide di Mercoledì le tornano utili mentre indaga su un misterioso omicidio che coinvolge la sua famiglia e minaccia la vita di tutti gli emarginati.

La serie TV La famiglia Addams diretta da Tim Burton termina senza risolvere tutti i nodi della stagione, il che fa presagire un ritorno della serie con la seconda stagione di Mercoledì. Mercoledì Addams avrà anche risolto il misterioso omicidio smascherando Tyler come il mostro Hyde, scoprendo che la signorina Thornhill, alias Laurel Gates, era responsabile della resurrezione di Joseph Crackstone e salvando infine la Nevermore Academy fermando questi personaggi malvagi, ma la serie lascia intendere che i nemici che si è fatta durante le sue indagini le causeranno ancora problemi in futuro. Il finale ricco di colpi di scena della prima stagione di Mercoledì lascia ancora molte domande senza risposta, introducendo sviluppi dei personaggi che devono essere risolti.

Cosa succede nel finale della prima stagione di Mercoledì

Mercoledì, nel finale della prima stagione, la protagonista combatte contro Tyler e il suo padrone mentre questi riportano in vita Joseph Crackstone per sradicare gli emarginati della Nevermore Academy. Dopo che Tyler ammette di essere Hyde, Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, deve radunare i suoi amici e prepararsi agli attacchi che inevitabilmente si verificheranno a scuola. Tuttavia, mentre sta per essere rimandata a casa dalla sua famiglia, Mercoledì capisce che il vero assassino che controlla l’alter ego di Tyler è la signorina Thornhill, la cui vera identità è Laurel Gates. Laurel rivela il suo piano per riportare in vita Joseph Crackstone e portare a termine la sua opera di eliminazione degli emarginati dal mondo, con il personaggio interpretato da Christina Ricci che uccide il preside Weems dopo la sua confessione.

Il finale ricco di suspense della prima stagione di Mercoledì rivela poi che Laurel e Tyler stanno usando le parti dei corpi delle vittime assassinate per resuscitare Joseph Crackstone, che presto pugnala Mercoledì. Tuttavia, l’antenata di Mercoledì, Goody, arriva per guarire il personaggio della scream queen Jenna Ortega, permettendo a Mercoledì di ricongiungersi con i suoi compagni di classe, uccidere Joseph Crackstone (di nuovo) e salvare Nevermore. Mentre Mercoledì ed Eugene sembrano uccidere Laurel, Tyler rimane in vita dopo essere stato attaccato da Enid, con il suo Hyde che si risveglia mentre è immobilizzato. I personaggi tornano a casa per le vacanze negli ultimi momenti della prima stagione di Mercoledì, con Mercoledì che riceve un cellulare da Xavier prima di ricevere messaggi minacciosi da un misterioso “stalker”.

La rivelazione del colpo di scena di Laurel Gates della signorina Thornhill

Oltre alla rivelazione di Tyler come mostro Hyde, il colpo di scena più grande nel finale della prima stagione di Wednesday è la conferma che Marilyn Thornhill è in realtà Laurel Gates. La signorina Thornhill era già una figura sospetta durante tutta la stagione, la cui gentilezza apparente nascondeva le sue intenzioni malvagie come prima e unica insegnante “normale” della Nevermore Academy. La bigotta famiglia Gates odiava gli emarginati, e Laurel era l’ultima della famiglia a morire dopo che suo fratello Garrett era stato presumibilmente ucciso da Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán). Mercoledì ha capito che Laurel era in realtà viva e che era lei la responsabile degli omicidi di Tyler, anche se non è riuscita a mettere insieme i pezzi fino a quando Eugene non ha menzionato le scarpe rosse caratteristiche della signorina Thornhill durante l’esplosione nella caverna.

Dopo aver finto la propria morte, Laurel Gates è tornata a Jericho per portare a termine la crociata contro gli emarginati guidata dall’antenato della sua famiglia, Joseph Crackstone, anche se aveva bisogno del sangue di Goody Addams per resuscitare il pellegrino. Laurel non avrebbe quindi potuto portare a termine il suo piano senza l’arrivo di Mercoledì Addams alla Nevermore Academy, manipolandola affinché si fidasse di lei prima di mettere in atto il suo piano.

Il finale della prima stagione di Mercoledì non conferma la morte di Laurel, ma dato che è stata punta da un alveare di api e calpestata da Mercoledì, le sue possibilità di sopravvivenza non sono molte. Non è chiaro perché ci sia voluto così tanto tempo perché il nuovo personaggio di Christina Ricci nella Famiglia Addams tornasse a Jericho, ma Mercoledì suggerisce che dietro i suoi piani ci sia un’altra figura.

Il piano di Joseph Crackstone per eliminare gli emarginati è davvero finito?

Nonostante la morte di tutta la famiglia Gates e il fatto che Mercoledì sembri aver sconfitto per sempre lo spirito di Joseph Crackstone, il finale della prima stagione della serie TV La famiglia Addams di Netflix indica che la missione per sradicare gli emarginati non è finita.

I Gates sembrano essere solo una delle numerose famiglie benestanti di Jericho discendenti da Joseph Crackstone, mentre altri che odiano gli emarginati potrebbero sfruttare le tragedie dei Gates per incitare all’odio contro gli esseri soprannaturali. Mercoledì Addams si chiede se Laurel e Tyler fossero semplicemente pedine in un gioco più grande, suggerendo che il piano per sbarazzarsi degli emarginati vada oltre la vendetta di Joseph Crackstone a Jericho.

Se Mercoledì tornerà per la seconda stagione su Netflix, è probabile che la sedicenne Mercoledì Addams scoprirà un altro cattivo che sta lavorando per sradicare gli emarginati su larga scala. Il piano della famiglia Gates di uccidere tutti gli emarginati con il veleno della belladonna era probabilmente solo una delle tante soluzioni per eliminare persone come Mercoledì, quindi gli emarginati non sono ancora al sicuro dopo il finale della prima stagione di Mercoledì. Anche se Joseph Crackstone probabilmente non sarà un cattivo importante nella seconda stagione di Mercoledì, la sua missione potrebbe essere portata avanti da personaggi ancora più influenti in futuro.

Perché Mercoledì abbraccia Enid nel finale della prima stagione (e cosa significa davvero)

Tra la violenza e il terrore della Nevermore Academy, il finale della prima stagione di Mercoledì presenta un momento insolitamente dolce tra la complessa Mercoledì Addams di Jenna Ortega e la sua compagna di stanza Enid Sinclair. Sebbene le due siano agli antipodi, la loro improbabile amicizia culmina con un cambiamento positivo per entrambe. Lo sviluppo dei personaggi nel corso della stagione è enfatizzato in un momento chiave, in cui Mercoledì ed Enid si abbracciano quando finalmente si ritrovano alla Nevermore. La scena rappresenta la crescita di Mercoledì, che diventa una persona in grado di mostrare affetto per coloro che ama (anche se lei stessa è contraria a tali gesti), e segue immediatamente il momento in cui Enid finalmente “si trasforma in lupo” per proteggere Mercoledì.

La crescita dei personaggi di Mercoledì ed Enid nel corso della prima stagione di Mercoledì le ha viste cambiare l’una l’altra in meglio e, alla fine, ha stabilito un livello di umanità in Mercoledì che non si vedeva spesso nelle precedenti iterazioni dei personaggi de La famiglia Addams. Anche se Mercoledì ha trascorso gran parte della stagione cercando di negare la sua umanità e il suo affetto per gli altri, il momento in cui abbraccia Enid dimostra che sotto il suo aspetto freddo il suo cuore batte forte per i suoi cari. All’inizio forse non si piacevano, ma Enid e Mercoledì erano esattamente ciò di cui l’altra aveva bisogno per crescere come emarginate a Nevermore.

Cosa significa per Mercoledì il ritorno di Tyler a Hyde

Dato che il padrone di Tyler sembra ormai morto, lui ha un Hyde incontrollabile senza qualcuno che diriga le sue azioni violente. Questo potrebbe significare che il suo Hyde è stato nuovamente liberato semplicemente dal desiderio di vendetta contro Mercoledì Addams e che la sua vena omicida non è finita. Tyler è stato visto l’ultima volta nel finale della prima stagione di Mercoledì di Netflix, incatenato e portato via in un furgone della prigione, il che suggerisce che sarà rinchiuso in una struttura vicina durante la seconda stagione di Mercoledì. Il fatto che Tyler sia ancora in grado di trasformarsi in Hyde significa che probabilmente tornerà per Wednesday, soprattutto se un altro personaggio sinistro controllerà il suo mostro per uccidere nuovamente gli emarginati.

D’altra parte, il ritorno di Tyler in Hyde nel finale della prima stagione di Mercoledì potrebbe significare che è riuscito a liberarsi dalle catene e che è tornato nel bosco per dare la caccia agli emarginati. Il padre di Tyler, lo sceriffo Galpin, sembra colpevole delle azioni del figlio, ma potrebbe comunque aiutarlo a sopravvivere e cercare di controllare il suo mostro. La trasformazione dell’ultimo minuto di Tyler in Hyde potrebbe anche suggerire che Laurel Gates non è mai stata la sua padrona e che il mostro è stato liberato dalla stessa figura misteriosa che sta minacciando Mercoledì tramite SMS.

Chi è il nuovo stalker di Mercoledì? Come il finale prepara la seconda stagione

Mercoledì La prima stagione di Mercoledì si conclude con un nuovo mistero, quando Mercoledì Addams riceve dei messaggi da un contatto sconosciuto sul suo telefono nuovo di zecca. Il misterioso “stalker” le invia due foto: una di Tyler che le offre un caffè per il suo compleanno e una di Xavier che le consegna il telefono pochi istanti prima. Il messaggio successivo dice “Ti sto osservando”, accompagnato da una GIF di coltelli che pugnalano una Mercoledì animata. Considerando che il personaggio principale di Mercoledì aveva appena ricevuto il cellulare, non è chiaro chi possa avere il suo numero oltre a Xavier. Tuttavia, Xavier era già sospettato di essere il minaccioso Hyde, quindi non è probabile che sia lui lo stalker nella seconda stagione di Mercoledì.

È improbabile che Xavier, Enid, Ajax, Eugene o Bianca siano lo stalker di Mercoledì, dato che anche Tyler era sotto controllo nel momento in cui la protagonista di Mercoledì ha ricevuto i messaggi. Potrebbe essere lo sceriffo Galpin, arrabbiato per la cattura di Tyler, Lucas Walker, che forse pensa che Mercoledì sia coinvolta nella morte di suo padre, o un altro residente di Jericho che vuole eliminare Mercoledì dopo il misterioso omicidio della prima stagione. Tuttavia, sembra che lo stalker sia un emarginato, dato che si trovava all’interno della Nevermore Academy quando Xavier ha dato il telefono a Mercoledì. Lo stalker nella seconda stagione di Mercoledì è probabilmente un altro studente, un genitore di uno studente o un insegnante, ed è possibile che la serie La famiglia Addams non lo abbia ancora presentato.