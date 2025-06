Mercoledì – Stagione 2: una clip anticipa le conseguenze della morte avvenuta nella prima stagione

Netflix ha pubblicato una clip della seconda stagione di Mercoledì che finalmente affronta la morte di un personaggio importante della prima stagione e introduce un potenziale nuovo cattivo. La seconda stagione di Mercoledì arriverà sul servizio di streaming a partire dal 6 agosto 2025, con i primi quattro episodi in anteprima in questa data e i restanti quattro in uscita il 3 settembre 2025. La seconda stagione vedrà l’arrivo di numerosi nuovi personaggi, uno dei quali può essere visto in azione alla Nevermore nel nuovo teaser di Mercoledì.

Il teaser della seconda stagione di Mercoledì introduce il nuovo preside della Nevermore Academy, Barry Dort (Steve Buscemi), che entra nella scuola degli emarginati per sostituire la defunta Larissa Weems (Gwendoline Christie). Il preside Dort si presenta agli spettatori nel teaser, sottolineando che l’attacco alla Nevermore nella prima stagione di Wednesday è stata colpa della Weems, che era troppo solidale con i Normies. Questo personaggio è determinato a compensare concentrandosi nuovamente sugli Outcast. Guarda il teaser completo della seconda stagione di Wednesday qui sotto:

Cosa significa il teaser clip del preside Dort di Netflix per la seconda stagione di Mercoledì

Era già stato rivelato che il personaggio di Buscemi nella seconda stagione di Mercoledì sarebbe stato il successore del preside Weems, ma la natura generale del suo personaggio era incerta. Ora, il nuovo teaser clip approfondisce un po’ di più chi è il preside Dort e cosa significherà la sua posizione alla Nevermore Academy per gli studenti. È evidente che Dort non condivide il desiderio di Weems di vivere in armonia con i Normies. Il personaggio interpretato da Buscemi ritiene addirittura che la speranza del suo predecessore che gli Outcasts fossero accettati dai Normies fosse una pericolosa debolezza.

Il preside della prima stagione di Mercoledì aveva fatto di tutto per dimostrare alla gente di Jericho che gli Outcasts erano membri rispettabili della comunità. Dort, invece, sembra ritenere che gli studenti talentuosi e potenti della Nevermore siano superiori ai Normies. Questo estremo opposto pone il personaggio di Buscemi nella seconda stagione come antagonista che potrebbe intenzionalmente esacerbare il conflitto distruttivo tra Outcasts e Normies nei prossimi episodi. Inoltre, l’influenza di Dort potrebbe causare divisioni tra gli studenti della Nevermore, poiché alcuni sono più solidali con i Normies, mentre altri vogliono affermare il proprio dominio.