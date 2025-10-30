Rulers Of Fortune, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Bufalo?

Netflix Brasile ci propone una nuova serie originale su persone che ambiscono a un trono che porta solo caos. Rulers Of Fortune è una serie su un uomo di nome Jefferson (perché?!) che si fa chiamare Profeta e sul suo desiderio di diventare famoso nel club dei milionari di Rio. Come potete immaginare, si tratta di una sorta di “Clash of Clans”, in cui solo i più brutali sopravvivono. C’è morte, sangue e un sacco di drammi, ma anche molta rivalità tra fratelli, che onestamente detesto. Oh, e senza dimenticare le numerose scene di baci appassionati che sembrano essere pensate per la Generazione Z, perché non arrivano mai a nulla di esplicito. Scherzi a parte, però, il finale della stagione chiarisce che si tratta solo di una premessa, un teaser che precede qualcosa di molto più grande; tuttavia, non sono affatto sicuro che riuscirà a mantenere quella promessa. Detto questo, passiamo direttamente al finale di Rulers Of Fortune.

Spoiler Alert

Jefferson uccide Suzana?

È stato abbastanza presto nella serie che Jefferson ha iniziato a voler uccidere la sorella di Mirna, Suzana. All’inizio, la sua energia era concentrata quasi interamente su Bufalo, ma più tempo passava a combattere quell’uomo, più diventava chiaro che non aveva una vera strategia; era sempre stata sua moglie a tirare le fila. Era stata lei a orchestrare la creazione del falso rifugio dove Jefferson era quasi morto. Naturalmente, Mirna lo ha trattenuto dal fare qualcosa di avventato, soprattutto dopo la morte di suo padre, Jorge, che ha lasciato Suzana come sua ultima parente in vita. Ma è stato il funerale di Jorge a dare il colpo di grazia, quando Bufalo ha fatto esplodere un’autobomba che aveva come obiettivo Jefferson, ma che ha finito per uccidere Riva, l’amato autista/guardia del corpo delle ragazze, che sembravano conoscere da sempre e consideravano come una figura paterna. Non capisco la rivalità tra le due sorelle, e ancora non abbiamo molti dettagli su cosa fosse successo al padre in precedenza. Sembra che potesse soffrire di demenza, il che deve aver messo a dura prova il rapporto tra lui e le figlie. Mi chiedo ancora perché chiamasse Bufalo la guardia del corpo. Non sappiamo nulla nemmeno della madre, e questo aspetto potrebbe essere approfondito nella seconda stagione. La cosa che davvero non ho apprezzato è stata la rivalità insensata tra le sorelle, che avrebbero potuto avere letteralmente tutto. Sono sempre gli uomini che arrivano e rovinano tutto, eh?

Per vendicarsi, Mirna ha convinto Suzana a collaborare con lei e Jefferson in cambio del 33% dell’impero di Bufalo dopo la sua morte. Il fatto è che loro contavano già sul fatto che lei li avrebbe traditi, e anche se Bufalo pensava di essere in vantaggio quando si trattava del loro piano di assassinio, è stato invece ucciso in un’imboscata mentre si recava al luogo previsto per la sua esecuzione. Inizialmente, Suzana era furiosa con sua sorella, anche se l’avevano letta come un libro aperto. Ha quasi mandato un messaggio per accusarla di non fidarsi di lei, prima di rendersi conto di quanto questo l’avrebbe resa ipocrita. Ci sono momenti nella serie in cui Suzana sembra insoddisfatta della sua decisione di sposare Bufalo, soprattutto quando è in piscina con sua sorella dopo la morte di Riva, ma sembra che amasse quell’uomo, quindi probabilmente vorrà vendicarsi.

Anche se Bufalo era stato eliminato, Jefferson rimaneva diffidente nei confronti di Suzana, definendola un cobra, sempre pronta a colpire. Tuttavia, Mirna non avrebbe mai autorizzato un attentato contro sua sorella e fece promettere a Jefferson che non le avrebbe fatto del male. Giungendo a un compromesso e agendo alle spalle di Mirna, Jefferson finì per rapirla, portarla in un magazzino abbandonato e minacciarla con una pistola affinché lasciasse Rio e non si facesse più vedere da Mirna, lanciandole una borsa piena di soldi per facilitare il trasferimento. Quindi, in qualche modo, nonostante sia stata attivamente coinvolta in questo gioco di troni e abbia perso, Suzana alla fine ne esce viva, ma per quanto tempo? Tornerà sicuramente con una vendetta.

Xavier dice a Galego la verità su Jefferson?

Xavier sta cercando da tempo di cedere le redini del club di samba; vuole che suo nipote, Santiago, figlio di Galego, prenda il suo posto come presidente e continui la loro serie positiva. Galego, d’altra parte, non vede molto potenziale in Santiago, soprattutto dopo averlo sorpreso a rubargli dei soldi. Ma Xavier conosce il valore del sangue in questo business. A una festa dopo la morte di Bufalo, quando è ormai quasi certo che Jefferson entrerà a far parte del Consiglio, nota che il padre del giovane gangster è lo stesso uomo che aveva visto incontrare Leila, la moglie di Galego. Mette insieme i pezzi e capisce che Jefferson è il figlio che Leila ha concepito con Jose dopo essere fuggita con lui, lasciando Galego. All’epoca, nel 1996 o ’97, era stato Xavier a uccidere Jose, ma aveva risparmiato il bambino, dando a Leila un giorno di tempo per sbarazzarsene. Anche se alla festa affronta Leila al riguardo, non riesce a trovare il coraggio di smascherarla immediatamente. Dice a Leila che nei 30 anni trascorsi da allora ha perso il suo cuore e che avrebbe semplicemente ucciso il bambino se suo fratello glielo avesse chiesto oggi. Ma ha perso il suo cuore in più di un senso; sembra che non riesca più a trovare la voglia di vivere, anche se prima era sempre stato l’anima della festa. La gente commenta persino che non lo vede più ridere come una volta. È strano vedere un uomo come lui alle prese con tali problemi. Immagino che a questo punto Xavier sia stanco di fare il lavoro sporco per suo fratello, di non avere nulla di proprio e di essere rimasto troppo a lungo nella sua ombra. Penso che Xavier avrebbe potuto diventare una persona molto diversa se avesse lasciato vivere l’amante di Leila e si fosse allontanato un po’ dalla visione di suo fratello.

Invece, subito dopo il Carnevale, mentre tutto il club di samba aspetta che i giudici annunciino i punteggi, Xavier decide di rimanere a casa e scrivere una lunga lettera a suo fratello, allegando una foto dei loro giorni d’infanzia. In essa confessa quanto poco desideri continuare a vivere, rivelando anche il peso del senso di colpa che porta con sé per aver deluso suo fratello quando si è trattato di eliminare il piccolo Jefferson tanti anni fa. Decide quindi di organizzare una festa per sé stesso, ingerendo sonniferi, sniffando quello che sembra essere cloroformio e bevendo un bicchiere dopo l’altro di whisky, fino a morire nella vasca da bagno, vestito con un elegante abito bianco. Quando Galego scopre cosa è successo, si precipita da Xavier con Leila e Santiago, ma Leila avvisa Jefferson, che arriva sul posto e trova la lettera prima di loro. Questo significa che, anche se Galego non sa cosa abbiano combinato Jefferson e Leila, Jefferson ora sa che Leila è sua madre e le mente dicendole che Xavier non ha lasciato alcuna lettera.

Come va la riunione del consiglio?

Jefferson ha fatto di tutto per nascondere qualsiasi indizio che potesse portare il consiglio a scoprire che li ha ingannati per tutto questo tempo. Sia Suzana che Xavier sono ora fuori dai giochi in un modo o nell’altro. C’era anche Emerson, il poliziotto corrotto che stava indagando per conto di Bufalo e che aveva trovato il ragazzino a cui Jefferson aveva risparmiato la vita all’inizio della stagione, durante la rapina alle slot machine. Aveva cercato di ricattare sia lui che Suzana con il filmato dell’interrogatorio del ragazzo, ma Jefferson e Nelinho lo avevano rintracciato e ucciso a sangue freddo. Inoltre, dopo aver passato tutta la stagione a vedere Nelinho concentrato solo sul lavoro, finalmente intravediamo una piccola luce nel suo cuore, potenzialmente, quando la figlia di Gerson, Tamires, lo costringe praticamente a lasciarla trasferire da lui. In precedenza, sua madre l’aveva cacciata di casa dopo che lei si era rifiutata di smettere di lavorare con la banda di Jefferson, nonostante fosse stata tenuta in ostaggio e aggredita, e non aveva nessun altro a cui rivolgersi. Forse li vedremo insieme nella seconda stagione.

Nel finale di Rulers Of Fortune, Jefferson si presenta alla riunione del consiglio fiducioso di aver coperto ogni potenziale falla nella sua storia, pronto a portare se stesso e Mirna al vertice della malavita di Rio. Viene accolto da tutti i membri del consiglio, compreso Renzo, recentemente rilasciato dal carcere, che probabilmente avrà un ruolo importante se ci sarà una seconda stagione. Anche il fratellastro di Jefferson (ora che sa chi è sua madre), Santiago, è presente per ricevere il titolo di presidente del club di samba (anche loro hanno uno scambio di sguardi interessante). La nomina di Santiago a presidente del club di samba non è l’unico modo in cui la morte di Xavier ha sconvolto le cose. Renzo dice una cosa interessante sul suo rapporto con lo zio e su come spera che possa crescere fino a emulare quello tra Xavier e Galego. Il ragazzo deve sapere che essere uno scudiero non è il massimo, ma va bene così. Ora che Galego ha perso il suo scudiero, forse Santiago si farà avanti e sprecherà i buoni auspici di Xavier per lui.

Mentre Galego abbraccia Jefferson, gli dice che era lui quello che mancava al tavolo, confermando finalmente di aver sostituito completamente Bufalo nel Consiglio. Suppongo che il duro lavoro di Jefferson abbia dato i suoi frutti, ma non mi è ancora chiaro se stia usando Mirna o meno. Immagino che questo sia un aspetto importante dello show e della loro dinamica: non si sa mai chi sta davvero manipolando chi. Ora che Jefferson ha finalmente raggiunto la posizione per cui ha lottato, è il momento di conquistare davvero questo Consiglio e prendersi ciò che gli spetta di diritto. Penso che la collaborazione tra Leila e Jefferson continuerà, anche se il fatto che Jefferson sappia che lei è sua madre aggiungerà un po’ di tensione al loro rapporto già strano. Sarà interessante vedere quando e come deciderà di affrontarla al riguardo, in base a ciò che vorrà fare in seguito.