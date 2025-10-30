La Ballata di un piccolo giocatore, la spiegazione del finale del film con Colin Farrell

La Ballata di un piccolo giocatore (Ballad of a Small Player), diretto da Edward Berger e con protagonisti Colin Farrell, è uno dei film più enigmatici e poetici degli ultimi anni. Ambientato nel mondo opaco del gioco d’azzardo a Macao, racconta la discesa agli inferi di un uomo divorato dal vizio e dal senso di colpa. Il suo finale, sospeso tra sogno e redenzione, ha lasciato molti spettatori con un dubbio: Doyle è morto o si è salvato? E cosa rappresenta davvero il gesto che compie negli ultimi minuti?

Di seguito analizziamo il finale del film e le sue possibili interpretazioni.

Il crollo di Doyle: tra debiti, fantasmi e disperazione

Il finale di La Ballata di un piccolo giocatore era pazzesco. Dopo una serie di perdite al tavolo da gioco, il protagonista, Lord Doyle, non riusciva più a pensare lucidamente. Aveva bevuto troppo champagne. Il suo cuore debole gli inviava segnali di allarme. E per di più era perseguitato dai fantasmi del suo passato, da tutte quelle persone che aveva offeso e derubato.

Per farla breve, nella vita di Doyle non andava tutto bene e lui voleva sistemare le cose. Voleva ripagare i suoi debiti, ma per farlo aveva bisogno di soldi e, ironia della sorte, per procurarsi i soldi doveva vincere. È un circolo vizioso, capite. E quando non c’era più alcuna speranza, una donna entrò nella sua vita.

Dao Ming: il fantasma del rimorso

Dao Ming era una broker che prestava denaro ai giocatori d’azzardo a Macao. Avrebbe potuto aiutare Doyle, ma non voleva più aiutare i giocatori d’azzardo. Il motivo era che ogni volta che prestava denaro a qualcuno, di solito finiva con il suicidio di quella persona. Dao Ming era tormentata dal senso di colpa.

In La Ballata di un piccolo giocatore, uno dei suoi debitori si suicidò gettandosi da un ponte, lasciando Dao Ming devastata. Non voleva vivere una vita in cui contribuiva a distruggere quella degli altri, e così si gettò in mare il primo giorno del festival degli spiriti affamati.

Sì, era la stessa notte in cui Doyle stava cercando con tutte le sue forze di convincere Dao Ming a prestargli dei soldi, ma lei aveva già preso la sua decisione. Prima di lasciare il mondo dei vivi, voleva trascorrere un po’ di tempo con un altro essere umano, cosa che fece condividendo un momento di tranquillità con Doyle sulla spiaggia.

Quando Doyle si svegliò sulla panchina della spiaggia, Dao Ming se n’era già andata. Tuttavia, se si rivede questa scena, si notano alcune persone vicino alla riva che gridano, ed è possibile che abbiano trovato il corpo di Dao Ming, ma Doyle non sembrava preoccupato di controllare, dato che aveva già troppi problemi suoi.

Prima di uccidersi, Dao Ming aveva scarabocchiato il numero “31 07 2005” sul palmo della mano di Doyle. Era una data, ma Doyle non sapeva esattamente cosa significasse. Se dovessi azzardare un’ipotesi, potrebbe essere la data in cui suo padre è morto perché lei aveva rubato dei soldi da casa, o forse il giorno in cui sua madre ha rifiutato i soldi che lei aveva mandato a casa, sperando di essere perdonata se li avesse restituiti.

Ironia della sorte, alla fine Doyle ha cercato di fare la stessa cosa, ma tornerò su questo punto più avanti.

Il simbolismo dei numeri e l’isola di Lamma

Quindi, Doyle non sapeva cosa significasse quella sequenza di numeri. Ma ha trovato una cartolina dell’isola di Lamma nell’appartamento di Dao Ming. Sulla cartolina era disegnata una capanna di legno e, più avanti nel film, abbiamo visto Doyle visitare quella capanna.

Tuttavia, la domanda è: ha visitato davvero quell’edificio o Doyle se l’è immaginato? Ora, se avete visto il film, sapete che Doyle ha immaginato un sacco di cose poco dopo aver avuto un infarto. Ha immaginato di pranzare con Dao Ming, ma sappiamo che non poteva essere successo.

È possibile che Doyle sia morto in quel ristorante e che tutto ciò che abbiamo visto sullo schermo dopo il suo infarto non fosse altro che il suo tentativo di dare un senso a una vita trascorsa invano durante i suoi ultimi momenti (o di pensare a come avrebbe potuto essere la sua vita mentre era bloccato nell’inferno buddista o Naraka).

Oppure, come suggerisce il finale di La Ballata di un piccolo giocatore, Doyle è sopravvissuto all’infarto ed è riuscito in qualche modo a raggiungere la capanna di Dao Ming sull’isola di Lamma, dove ha usato il numero per aprire il lucchetto del capanno e ha trovato due borse piene zeppe di soldi.

In seguito, ha usato gli stessi soldi per vincere una serie di partite a Macao e diventare il giocatore d’azzardo più fortunato del mondo. Ma questo mi sembrava troppo inverosimile. Voglio dire, sembrava più la storia che l’amico di Doyle, Adrian, gli aveva raccontato.

Quando Doyle andò a prendere dei soldi da Adrian, questi gli raccontò la storia di un giocatore d’azzardo che si era svegliato nell’aldilà e aveva vinto ogni singola mano al casinò. Non rispecchia forse ciò che Doyle è realmente? È morto di infarto e poi si è svegliato nell’aldilà per vincere ogni mano in modo da poter ripagare i suoi debiti?

Tuttavia, se consideriamo la possibilità che Doyle sia morto nel ristorante, allora è difficile spiegare come abbia scoperto di Dao Ming, perché questa rivelazione lo ha colpito proprio alla fine del film. Forse Doyle sapeva della sua morte fin dall’inizio, ma la sua mente ha semplicemente bloccato l’informazione perché non era pronto ad accettare la verità.

Colpa, redenzione e illusione: il senso del finale

Credo che in realtà Doyle sia sopravvissuto all’infarto e abbia trovato i soldi che Dao Ming aveva nascosto in casa. Ma Doyle era troppo tormentato dal senso di colpa per usare quei soldi e perderli tutti.

Ha immaginato di vincere ogni mano giocata al casinò per diventare ricco, proprio come aveva sempre sognato. Quelle due borse erano rimaste nella stanza mentre Doyle lottava con i demoni nella sua testa. E quando finalmente è stato soddisfatto della sua vittoria, ha deciso di restituire i soldi che aveva rubato, pensando che Dao Ming lo avrebbe perdonato se li avesse restituiti.

Che ingenuo. Nel finale di Ballad of a Small Player, è tornato al Rainbow Casino, dove le rivelazioni della nonna sulla morte di Dao Ming hanno riportato Doyle alla realtà. È vero che tutta questa situazione di “immaginazione mescolata alla realtà” aveva aiutato Doyle a riprendersi dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo, ma era impossibile per lui saldare i suoi debiti con Dao Ming.

Ma poi si ricordò della sua ultima interazione con Dao Ming e credette che forse non sarebbe stato in grado di ripagarla, ma c’era un modo per rendere il suo ultimo omaggio alla donna che gli aveva mostrato la strada giusta nella vita.

Il significato del gesto finale di La Ballata di un piccolo giocatore (Ballad of a Small Player): bruciare il denaro come offerta

La sera in cui Doyle era uscito con Dao Ming, lei gli aveva parlato del Giorno dei Fantasmi, in cui la gente bruciava offerte per i defunti. Dao Ming era l’unica amica che Doyle avesse. Era la prima relazione pura che avesse instaurato dopo tanto tempo e non poteva semplicemente lasciarla andare.

Desiderava ardentemente saldare i suoi debiti per poter ricucire il suo rapporto con Dao Ming, anche se ora era consapevole che lei se n’era andata da tempo. Durante il Giorno dei Fantasmi, Doyle tornò al tempio e bruciò entrambe le borse di denaro per fare un’offerta a Dao Ming.

Se crediamo che il denaro che Dao Ming aveva nascosto nella sua baracca fosse vero, allora è possibile che fosse lo stesso pacchetto di contanti che lei aveva mandato a sua madre, ma che lei aveva rifiutato di prendere e le aveva restituito. Per senso di colpa, Dao Ming non lo aveva mai usato, lo aveva solo nascosto, cercando di dimenticare le cose che aveva fatto in passato.

Ma il problema con il passato è che più cerchi di fuggirlo, più velocemente ti raggiunge. Dao Ming si è sempre incolpata per la morte di suo padre. Lui morì di crepacuore perché Dao Ming aveva rubato dei soldi ai propri genitori. E nel presente, tutti i giocatori d’azzardo a cui aveva prestato denaro si erano tolti la vita, il che potrebbe aver convinto Dao Ming di essere stata maledetta dagli spiriti affamati.

Per sfuggire ai suoi demoni, si era suicidata, e credo che quando Doyle le aveva rubato il denaro, fosse perseguitato dagli stessi fantasmi, che alla fine gli avevano fatto capire che il gioco d’azzardo è come uno spirito affamato. Più lo nutri, più diventa affamato. L’unico modo per affamarlo è smettere di nutrire il male e allontanarsi o bruciare tutto.

Se credi che sia questo ciò che è realmente accaduto, allora in un certo senso la morte di Dao Ming ha impedito a Doyle di distruggere il resto della sua vita. Bruciando quei soldi e rinunciando al gioco d’azzardo, ha dato a Dao Ming la pace che lei desiderava nell’aldilà.

A mio parere, questo è un modo ottimistico di vedere il finale.

Una chiusura aperta: redenzione o condanna?

Tuttavia, resta un dubbio di fondo: Doyle ha davvero trovato la pace o è rimasto intrappolato in un ciclo di illusioni? Il film non offre risposte certe, e proprio per questo il suo epilogo risuona così a lungo nello spettatore.

La Ballata di un piccolo giocatore (Ballad of a Small Player) non è solo la storia di un uomo che cerca di redimersi, ma anche una riflessione sulla dipendenza, la colpa e la possibilità di perdono. Che Doyle sia vivo o morto, ciò che conta è che finalmente ha smesso di giocare — e nel suo gesto finale, tra le fiamme e la notte, ha ritrovato un briciolo di umanità.