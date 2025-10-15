Splinter Cell: Deathwatch, la spiegazione del finale della stagione 1

Splinter Cell: Deathwatch di Netflix ha dato nuova vita all’iconica serie di videogiochi, poiché l’adattamento televisivo ha offerto una nuova visione di Sam Fisher, fornendo al contempo una prospettiva unica sulla sua storia. Come previsto, il progetto animato ha visto la partecipazione di alcuni volti noti della serie di videogiochi, in particolare Sam e Grim, che hanno intrapreso una nuova missione incentrata sull’agente Zinnia McKenna.

L’obiettivo iniziale di McKenna di recuperare una risorsa preziosa è purtroppo fallito, spingendo Sam a intervenire, con i due agenti segreti che hanno lavorato a fianco di Grim, Thunder e Jo. Dopo aver combattuto contro numerosi nemici e aver finalmente scoperto la verità sul piano mortale di Diana Shetland, Sam e McKenna hanno cercato di fermare la nave piena di gas del cattivo che veniva utilizzata per causare una crisi energetica.

È interessante notare che Splinter Cell: Deathwatch ha esplorato il retroscena di Diana e Douglas Shetland per aggiungere un tocco di simpatia alla controversa famiglia, creando un finale ad alto rischio. Tuttavia, nonostante Sam e McKenna sembrassero inizialmente aver fermato la nave, un avversario trascurato ha scatenato il caos, creando un finale scioccante per la prima stagione.

Sam e McKenna sopravvivono a Splinter Cell: Deathwatch a scapito della loro missione

Dato che Splinter Cell: Deathwatch è per lo più fedele alla serie di videogiochi, sarebbe stato molto audace da parte dello show uccidere un personaggio così popolare, quindi non sorprende che Sam Fisher sia sopravvissuto insieme a Zinnia McKenna. Sfortunatamente, la loro fuga è avvenuta a scapito della loro missione, poiché i due non sono riusciti a impedire alla nave truccata di raggiungere la sua destinazione. Nonostante abbiano eliminato innumerevoli nemici pericolosi nel corso della serie, gli agenti di Splinter Cell hanno comunque dovuto affrontare Freya a bordo della Lazarev.

Quando Sam si è reso conto che la sala macchine era stata sabotata, McKenna ha cercato di piazzare la cimice di Thunder progettata per fermare la nave, ma è stata affrontata da Freya, che ha immediatamente iniziato ad attaccarla. McKenna sembrava aver vinto il combattimento, ma Freya lanciò una granata con l’intenzione di ucciderli entrambi. Miracolosamente, McKenna sopravvisse, ma nonostante lei e Sam credessero di aver sventato ogni pericolo, i comandi della barca erano già stati hackerati prima del loro arrivo dal fratellastro di Diana, Charlie.

Invece di dirigere la nave verso la sua destinazione originale, Charlie ne devia la rotta verso il vertice di Diana, poiché crede che eliminare sua sorella insieme a una miriade di personaggi ricchi e potenti gli darebbe il controllo definitivo sull’azienda di famiglia, con l’Europa che in seguito farebbe affidamento su di lui per l’energia. Mentre Diana e i suoi ospiti non avevano via di scampo, Sam e McKenna sono riusciti a fuggire dalla nave prima della collisione, creando un finale agrodolce.

Anche senza Michael Ironside a doppiare Sam Fisher in Splinter Cell: Deathwatch, Liev Schreiber è riuscito a catturare la disperazione pragmatica del personaggio mentre cercava disperatamente una soluzione nei momenti precedenti al disastro. Sfortunatamente, i protagonisti non poterono fare nulla per fermare il piano di Charlie, ma almeno riuscirono a salvarsi la vita, il che di per sé non è abbastanza per Sam. Non sarà riuscito a fermare la fatale esplosione, ma sembra aver ottenuto una sorta di giustizia nella scena finale dello show.

Cosa è successo a Charlie dopo aver tradito Diana Shetland

È difficile sostenere che la decisione di Charlie di tradire Diana sia stata scioccante, ma il modo in cui lo ha fatto è stato sicuramente una sorpresa. Inevitabilmente, un evento così sconvolgente avrebbe avuto delle conseguenze, e anche se il pubblico poteva non sapere che lui era responsabile di così tante morti, Sam Fisher lo sapeva bene. Questo però non sembrava interessare il cattivo, che si godeva un drink e ascoltava musica nel suo nuovo ufficio mentre festeggiava il successo del suo piano malvagio.

Tuttavia, proprio mentre beveva un sorso, le luci si spensero e il suo vinile smise di girare, causando a Charlie un crescente disagio mentre chiamava il suo assistente. Capendo finalmente che qualcosa non andava, chiese: “C’è qualcuno?”, ma ottenne solo un silenzio totale prima che si sentisse il suono familiare degli occhiali per la visione notturna che si accendevano e Sam apparisse sullo schermo. L’ultima battuta della stagione 1 è di Charlie, che dice: “Aspetta. No. Ti prego, non farlo”, mentre Sam punta la sua pistola con silenziatore contro l’antagonista.

Lo schermo poi diventa nero prima che si sentano alcuni spari, indicando che il protagonista di Splinter Cell ha eliminato un’altra minaccia in questo universo immaginario. Anche se la mancanza di una conferma visiva potrebbe teoricamente significare che Charlie sia in qualche modo sopravvissuto prima della storia della seconda stagione di Splinter Cell, il passaggio al nero sembrava più stilistico che suspense.

Se gli spettatori non sapevano già quanto fosse letale Sam prima di guardare la serie, sicuramente lo avrebbero capito entro l’episodio 8, il che suggerisce che abbia sicuramente colpito i suoi bersagli. Pertanto, tradire sua sorella potrebbe aver portato a un potere a breve termine per Charlie, ma ha anche dato a Sam la scusa perfetta per giustiziarlo, ponendo fine definitivamente alla storia della famiglia Shetland.

Perché Charlie ha tradito Diana in “Chaos Theory: Parte 2”

La decisione di Charlie di sacrificare la sua sorellastra si è basata su due semplici fattori: denaro e potere. Era chiaro fin dall’inizio che, sebbene Diana affermasse di tenere a Charlie, voleva solo coinvolgerlo nell’azienda per perseguire i propri interessi, cercando costantemente di tenerlo fuori. Sebbene volesse che lui partecipasse alle apparizioni pubbliche, Diana aveva una sua visione chiara del futuro dell’azienda, che certamente non ruotava attorno alla sua famiglia.

Di conseguenza, Charlie ha adottato i propri obiettivi, lavorando silenziosamente contro la sorella ignara, in modo da poter portare avanti l’eredità di Douglas e avere un’enorme influenza sull’Europa. Diana perseguiva esattamente lo stesso obiettivo, motivo per cui era disposta a far soffrire persone innocenti per il proprio tornaconto, ma non aveva la lungimiranza di prevedere che la sua stessa famiglia l’avrebbe tradita. Probabilmente la sua morte fu utilizzata anche per far sembrare Charlie innocente, il che spiega perché descrisse la sua sorellastra come la sua Fenice.

Alludeva al fatto che le ceneri di Diana avrebbero contribuito a forgiare la sua eredità, chiarendo che sacrificarla non era particolarmente personale, ma era essenziale per ottenere il potere, almeno nella sua mente. Durante tutta la serie, è stato difficile capire quali fossero i veri sentimenti di Charlie nei confronti di Diana, ma dato che lui ha sottolineato che lei era solo la sua “sorellastra”, sembrava che il loro rapporto fosse di convenienza, piuttosto che quello di due fratelli che si amavano veramente, motivo per cui lui era così tranquillo nel lasciarla morire.

Come il finale di Splinter Cell prepara la seconda stagione

Tutti i cattivi principali potrebbero essere morti durante la prima stagione, ma c’era ancora qualche trama da sviluppare in vista di una potenziale seconda stagione dopo il clamoroso fallimento di Lazarev. Charlie potrebbe non essere vivo per trarre vantaggio dalla crisi in corso in Europa, ma senza dubbio ci sarà qualcuno che approfitterà di questo evento catastrofico a proprio vantaggio. Come spesso accade nell’universo di Splinter Cell, qualunque organizzazione si faccia avanti sarà sicuramente piena di tiratori scelti e killer addestrati per proteggere i propri segreti.

Supponendo che questo sia il caso della seconda stagione, Sam e McKenna potrebbero essere costretti a collaborare ancora una volta per impedire a una nuova fazione malvagia di affermare la propria autorità sul continente. La conversazione di Grim con il presidente potrebbe anche portare al taglio dei fondi o alla chiusura definitiva del programma Splinter Cell, costringendo i personaggi principali ad agire al di fuori della legge e senza la tecnologia su cui fanno solitamente affidamento.

Fortunatamente, il finale della prima stagione non è sembrato incompleto, limitandosi a preparare il terreno per una seconda stagione, ma ha lasciato spazio al prossimo capitolo senza svelare tutto. Tuttavia, con i piani per la seconda stagione di Splinter Cell: Deathwatch già in cantiere, le conseguenze dell’attacco di Charlie e Diana sono destinate ad avere importanti ripercussioni su ciò che accadrà in seguito in questa avvincente serie animata.

Cosa significa davvero il finale della prima stagione di Splinter Cell: Deathwatch

Sebbene molta attenzione sia stata dedicata a McKenna e alla sua storia personale nell’adattamento di Splinter Cell di Netflix, il vero finale sembrava concentrarsi su Sam e sulle sue motivazioni per fare ciò che fa. Quando lo abbiamo visto per la prima volta nella serie, si stava rilassando tranquillamente a casa, sembrando soddisfatto dopo essersi ritirato dal campo. Tuttavia, nel momento in cui i guai hanno bussato alla sua porta, si è dimostrato disposto ad aiutare e non ha esitato quando si è trattato di salvare McKenna.

Ha continuato a farsi avanti e a partecipare alla missione senza lamentarsi, assumendosi persino alcune operazioni segrete da solo, dimostrando il suo desiderio di fare la cosa giusta, come descritto in dettaglio nella sua storia personale. Netflix ha deciso di offrire una prospettiva leggermente diversa sul suo scontro con Douglas, fornendo un leggero retcon pur mantenendo gran parte del dialogo relativo al loro incontro finale. Le sequenze di flashback hanno evidenziato le somiglianze e le differenze tra Sam e Douglas.

Hanno così rivelato che entrambi fanno ciò che fanno per il bene superiore, anche quando la situazione sembra senza speranza. Sam era ben consapevole che, anche se la squadra fosse riuscita a fermare il piano iniziale di Diana, ci sarebbe sempre stato un altro cattivo, ma cercare di salvare vite umane e abbattere figure immorali è la cosa giusta da fare, motivo per cui ha costantemente rischiato la vita in Splinter Cell: Deathwatch, anche quando le probabilità erano contro di lui.