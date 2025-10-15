HomeSerie TvNews

X-Men ’97: Brad Winderbaum conferma piani per le stagioni 4 e 5

Di Gianmaria Cataldo

-

X-MEN '97 serie 2024

Durante il New York Comic Con dello scorso fine settimana, Marvel Television ha confermato che la terza stagione di X-Men ’97 è stata ufficialmente approvata prima del ritorno della seconda stagione la prossima estate. I piani per la serie vanno ben oltre, però, dato che Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione alla Marvel Studios, ha confermato che sono già in corso trattative per la quarta e la quinta stagione.

In un’intervista a Collider, il dirigente ha rivelato: “Ci sarà sicuramente, più che probabilmente, altro da vedere di X-Men ’97. Stiamo parlando della quarta e della quinta stagione”. Ci sono state voci, diffuse dallo showrunner licenziato Beau DeMayo, secondo cui Kevin Feige non fosse particolarmente soddisfatto del fatto che X-Men ’97 potesse rubare la scena al previsto reboot live-action di X-Men. Non sappiamo quanto credito dare a queste affermazioni, ma se fossero vere, potrebbero influire sulle possibilità che la quarta e la quinta stagione diventino realtà.

Il piano della Marvel Television per il futuro è quello di pubblicare le sue serie ogni anno, quindi la terza stagione dovrebbe uscire nel 2027. Confermando che il lavoro è già a buon punto, Winderbaum ha dichiarato: “Ho quasi visto gli animatic dell’intera terza stagione ed è incredibile. L’altro giorno ho visto un episodio”. Il revival di X-Men: The Animated Series è stato un successo tra i fan ed è riuscito a superare il suo predecessore. DeMayo ha sviluppato gran parte della seconda stagione, quindi la terza stagione sarà il grande banco di prova per capire se la serie riuscirà a mantenere lo slancio.

Riferendosi ancora una volta ai cambiamenti dietro le quinte, Winderbaum ha recentemente dichiarato: “Stesso regista, stessi produttori, stesso cast, molti degli stessi sceneggiatori, e tutto questo grazie al lavoro di giganti. Una delle cose che rende X-Men ’97 così efficace è che tutti remano esattamente nella stessa direzione. Tutti coloro che lavorano alla serie conoscono la serie originale alla perfezione”. “Lavoriamo a stretto contatto con Eric e Julia Lewald e Larry Houston [i creatori di X-Men: The Animated Series]”, ha continuato.

Sono sempre qui a revisionare il materiale e a parlare con gli artisti. La seconda stagione sembra davvero un degno successore della prima”. Sollecitato a commentare le affermazioni di DeMayo sui social media riguardo al suo licenziamento, Winderbaum ha aggiunto: “Ne abbiamo già parlato in precedenza. Sono grato a Beau. Abbiamo lanciato questa serie insieme. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro. Francamente, non la guardo né la leggo, quindi non ne so molto”.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
