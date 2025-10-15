X-Men ’97: Brad Winderbaum conferma piani per le stagioni 4 e 5

Durante il New York Comic Con dello scorso fine settimana, Marvel Television ha confermato che la terza stagione di X-Men ’97 è stata ufficialmente approvata prima del ritorno della seconda stagione la prossima estate. I piani per la serie vanno ben oltre, però, dato che Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione alla Marvel Studios, ha confermato che sono già in corso trattative per la quarta e la quinta stagione.

In un’intervista a Collider, il dirigente ha rivelato: “Ci sarà sicuramente, più che probabilmente, altro da vedere di X-Men ’97. Stiamo parlando della quarta e della quinta stagione”. Ci sono state voci, diffuse dallo showrunner licenziato Beau DeMayo, secondo cui Kevin Feige non fosse particolarmente soddisfatto del fatto che X-Men ’97 potesse rubare la scena al previsto reboot live-action di X-Men. Non sappiamo quanto credito dare a queste affermazioni, ma se fossero vere, potrebbero influire sulle possibilità che la quarta e la quinta stagione diventino realtà.

Il piano della Marvel Television per il futuro è quello di pubblicare le sue serie ogni anno, quindi la terza stagione dovrebbe uscire nel 2027. Confermando che il lavoro è già a buon punto, Winderbaum ha dichiarato: “Ho quasi visto gli animatic dell’intera terza stagione ed è incredibile. L’altro giorno ho visto un episodio”. Il revival di X-Men: The Animated Series è stato un successo tra i fan ed è riuscito a superare il suo predecessore. DeMayo ha sviluppato gran parte della seconda stagione, quindi la terza stagione sarà il grande banco di prova per capire se la serie riuscirà a mantenere lo slancio.

Riferendosi ancora una volta ai cambiamenti dietro le quinte, Winderbaum ha recentemente dichiarato: “Stesso regista, stessi produttori, stesso cast, molti degli stessi sceneggiatori, e tutto questo grazie al lavoro di giganti. Una delle cose che rende X-Men ’97 così efficace è che tutti remano esattamente nella stessa direzione. Tutti coloro che lavorano alla serie conoscono la serie originale alla perfezione”. “Lavoriamo a stretto contatto con Eric e Julia Lewald e Larry Houston [i creatori di X-Men: The Animated Series]”, ha continuato.

“Sono sempre qui a revisionare il materiale e a parlare con gli artisti. La seconda stagione sembra davvero un degno successore della prima”. Sollecitato a commentare le affermazioni di DeMayo sui social media riguardo al suo licenziamento, Winderbaum ha aggiunto: “Ne abbiamo già parlato in precedenza. Sono grato a Beau. Abbiamo lanciato questa serie insieme. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro. Francamente, non la guardo né la leggo, quindi non ne so molto”.